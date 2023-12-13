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ЖивотныеСельхоз животные

Крупный рогатый скот в Беларуси

Крс
vip

5.50 р.

Крс

Могилевская, Чаусы

Теленок(телочка)

750 р.

Теленок(телочка)

Брестская, Ляховичи

рогатый скот

2 000 р.

рогатый скот

Гродненская, Лида

Молодая корова айшир-голштин

2 300 р.

Молодая корова айшир-голштин

Гомельская, г.п. Октябрьский

Телята

Договорная

Телята

Брестская, Другие города

Коровы

6 000 р.

Коровы

Гомель

Бычок

300 р.

Бычок

Гомельская, Рогачев

1 800 р.

Тёлочка гольштин

Брестская, Иваново

Корова

3 000 р.

Корова

Брестская, Барановичи

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Продам телку айрширкой породы 25.11.2023г.

1 200 р.

Продам телку айрширкой породы 25.11.2023г.

Могилевская, Осиповичи

Бык

2 500 р.

Бык

Могилевская, Осиповичи

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Закупаем крс. Лошадей

Договорная

Закупаем крс. Лошадей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Быков,Тёлок,Лошадей

Договорная

Быков,Тёлок,Лошадей

Витебская, Толочин

Телка 1год 6 мес.

Договорная

Телка 1год 6 мес.

Гомельская, Петриков

Бычки молочные и дорощенные

7 р.

Бычки молочные и дорощенные

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Коровы

Договорная

Коровы

Гродненская, Лида

Телка

2 800 р.

Телка

Минск, Московский

400 р.

Телята

Витебская, Браслав

Коровы

3 000 р.

Коровы

Брестская, Барановичи

ПЕРЕВОЗКА КРС ПО ВСЕЙ РБ

1 р.

ПЕРЕВОЗКА КРС ПО ВСЕЙ РБ

Брестская, Барановичи

Бычок Айширский

1 500 р.

Бычок Айширский

Минская, Слуцк

5.50 р.

Бык 1.5 года

Минская, Слуцк

Бычёк

1 500 р.

Бычёк

Минская, Борисов

Продам дойных коз

Договорная

Продам дойных коз

Витебск

Быка продам

Договорная

Быка продам

Минская, Слуцк

Лента стропа СЕРО-оливк для бычков

35 р.

Лента стропа СЕРО-оливк для бычков

Минск, Ленинский

Крупные рогатый скот

Бесплатно

Крупные рогатый скот

Минская, Молодечно

Продам быка

Договорная

Продам быка

Брестская, Дрогичин

Бычек

Договорная

Бычек

Минская, Вилейка

3 000 р.

Крупно рогатый скот

Гомель

Корова

Договорная

Корова

Брестская, Барановичи

Корова стельная,телится 31декабря.Срочно.

3 000 р.

Корова стельная,телится 31декабря.Срочно.

Гродненская, Слоним

Телка 1 год стельная

2 100 р.

Телка 1 год стельная

Могилевская, Кличев

Ведро доильное алюминиевое

70 р.

Ведро доильное алюминиевое

Гродненская, Зельва

Телка

3 200 р.

Телка

Брестская, Дрогичин

Животные

Договорная

Животные

Гомель

Продам быков

6 р.

Продам быков

Витебская, Бешенковичи

Бык 400-420кг

6 р.

Бык 400-420кг

Брестская, Кобрин

Телка

1 500 р.

Телка

Могилевская, Бобруйск

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Нетель/корова/телка/телочка

4 500 р.

Нетель/корова/телка/телочка

Гродненская, Щучин

Телёнок

700 р.

Телёнок

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Телушка

Гродно

Животные и товары для животных от компаний

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Закупаем крс. Лошадей

Договорная

Закупаем крс. Лошадей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бычки молочные и дорощенные

7 р.

Бычки молочные и дорощенные

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Доильный аппарат Фермер АДЭ-03 Витала (сухого типа

1 520 р.

Доильный аппарат Фермер АДЭ-03 Витала (сухого типа

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Доильный аппарат для коров Буренка

1 165 р.

Доильный аппарат для коров Буренка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Медный купорос

9.60 р.

Медный купорос

Минская, Столбцы

Доставка по Беларуси
КРС : БЫК КОРОВА ЛОШАДЬ ТЁЛКА

Договорная

КРС : БЫК КОРОВА ЛОШАДЬ ТЁЛКА

Могилев

Доставка по Беларуси
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