Крупный рогатый скот в Беларуси
5.50 р.
Крс
Могилевская, Чаусы
750 р.
Теленок(телочка)
Брестская, Ляховичи
2 000 р.
рогатый скот
Гродненская, Лида
2 300 р.
Молодая корова айшир-голштин
Гомельская, г.п. Октябрьский
Договорная
Телята
Брестская, Другие города
6 000 р.
Коровы
Гомель
300 р.
Бычок
Гомельская, Рогачев
1 800 р.
Тёлочка гольштин
Брестская, Иваново
3 000 р.
Корова
Брестская, Барановичи
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
Продам телку айрширкой породы 25.11.2023г.
Могилевская, Осиповичи
2 500 р.
Бык
Могилевская, Осиповичи
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1
Минск, Фрунзенский
Договорная
Закупаем крс. Лошадей
Минск, Центральный
Договорная
Быков,Тёлок,Лошадей
Витебская, Толочин
Договорная
Телка 1год 6 мес.
Гомельская, Петриков
7 р.
Бычки молочные и дорощенные
Минская, Смолевичи
Договорная
Коровы
Гродненская, Лида
2 800 р.
Телка
Минск, Московский
400 р.
Телята
Витебская, Браслав
3 000 р.
Коровы
Брестская, Барановичи
1 р.
ПЕРЕВОЗКА КРС ПО ВСЕЙ РБ
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Бычок Айширский
Минская, Слуцк
5.50 р.
Бык 1.5 года
Минская, Слуцк
1 500 р.
Бычёк
Минская, Борисов
Договорная
Продам дойных коз
Витебск
Договорная
Быка продам
Минская, Слуцк
35 р.
Лента стропа СЕРО-оливк для бычков
Минск, Ленинский
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Крупные рогатый скот
Минская, Молодечно
Договорная
Продам быка
Брестская, Дрогичин
Договорная
Бычек
Минская, Вилейка
3 000 р.
Крупно рогатый скот
Гомель
Договорная
Корова
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Корова стельная,телится 31декабря.Срочно.
Гродненская, Слоним
2 100 р.
Телка 1 год стельная
Могилевская, Кличев
70 р.
Ведро доильное алюминиевое
Гродненская, Зельва
3 200 р.
Телка
Брестская, Дрогичин
Договорная
Животные
Гомель
6 р.
Продам быков
Витебская, Бешенковичи
6 р.
Бык 400-420кг
Брестская, Кобрин
1 500 р.
Телка
Могилевская, Бобруйск
4 500 р.
Нетель/корова/телка/телочка
Гродненская, Щучин
700 р.
Телёнок
Гомельская, Калинковичи
Договорная
Телушка
Гродно
Животные и товары для животных от компаний
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М
Минск, Фрунзенский
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1
Минск, Фрунзенский
Договорная
Закупаем крс. Лошадей
Минск, Центральный
7 р.
Бычки молочные и дорощенные
Минская, Смолевичи
1 520 р.
Доильный аппарат Фермер АДЭ-03 Витала (сухого типа
Минск, Фрунзенский
1 165 р.
Доильный аппарат для коров Буренка
Минск, Фрунзенский
9.60 р.
Медный купорос
Минская, Столбцы
Договорная
КРС : БЫК КОРОВА ЛОШАДЬ ТЁЛКА
Могилев