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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Металлочерепица
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19.70 р.

Металлочерепица

Брест

Доставка по Беларуси
Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Договорная

Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Договорная

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)

23.30 р.

Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Водосток

15 р.

Водосток

Брест

Доставка по Беларуси
Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)

165 р.

Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Конек бесцветный 200*200*2000

22 р.

Конек бесцветный 200*200*2000

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Шифер плоский (толщина листа 6 мм)

18.12 р.

Шифер плоский (толщина листа 6 мм)

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)

15.96 р.

Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Распродажа кровельных модулей Budmat со склада в Полоцке.

28 р.

Распродажа кровельных модулей Budmat со склада в Полоцке.

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Лист кровельный ТРП-20

20.50 р.

Лист кровельный ТРП-20

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Металлочерепица Браславская . Модульная и листовая

23 р.

Металлочерепица Браславская . Модульная и листовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шифер серый восьмиволновой 1750X1130X5.2-5.8 ММ.

16.40 р.

Шифер серый восьмиволновой 1750X1130X5.2-5.8 ММ.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Шифер крашеный восьмиволновой 1750X1130X5.2

25 р.

Шифер крашеный восьмиволновой 1750X1130X5.2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Доборные элементы кровли (металл) СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО/УСЛУГИ ЛИСТОГИБА

Договорная

Доборные элементы кровли (металл) СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО/УСЛУГИ ЛИСТОГИБА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Софит с частичной перфорацией J-планка (ЦЕНЫ И АССОРТИМЕНТ В ОПИСАНИИ) АКЦИЯ

Договорная

Софит с частичной перфорацией J-планка (ЦЕНЫ И АССОРТИМЕНТ В ОПИСАНИИ) АКЦИЯ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Модульная металлочерепица Нордик . Сталь в наличии

19.50 р.

Модульная металлочерепица Нордик . Сталь в наличии

Гродно

Доставка по Беларуси
Заборы ранчо широкие замкнутые ламели

20 р.

Заборы ранчо широкие замкнутые ламели

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА Шинглас - РАСПРОДАЖА - Доставка

Договорная

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА Шинглас - РАСПРОДАЖА - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная Металлочерепица, черепица NORDIC

19.20 р.

Модульная Металлочерепица, черепица NORDIC

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Доборные элементы кровли (по размерам заказчика)

22 р.

Доборные элементы кровли (по размерам заказчика)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Ондулин черепица. Onduline Smart. Ондувилла.

23.15 р.

Ондулин черепица. Onduline Smart. Ондувилла.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Водосток, трубы, желоб металл

6.77 р.

Водосток, трубы, желоб металл

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гибкая черепица - Распродажа -Доставка

Договорная

Гибкая черепица - Распродажа -Доставка

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Соффиты для кровли - Распродажа

Договорная

Соффиты для кровли - Распродажа

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шифер восьмиволновой

Договорная

Шифер восьмиволновой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Модульная черепица из Европы Возможна рассрочка

Договорная

Модульная черепица из Европы Возможна рассрочка

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Рулонная наплавляемая кровля, гидроизоляция - РАСПРОДАЖА склада

Договорная

Рулонная наплавляемая кровля, гидроизоляция - РАСПРОДАЖА склада

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гибкая черепица Шинглас -РАСПРОДАЖА - С доставкой по РБ

Договорная

Гибкая черепица Шинглас -РАСПРОДАЖА - С доставкой по РБ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица Супермонтерей

20.19 р.

Металлочерепица Супермонтерей

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Профнастил (металлопрофиль) для кровли и забора

17.58 р.

Профнастил (металлопрофиль) для кровли и забора

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Металлочерепица 0,45 СУПЕРМонтеррей PE

23.85 р.

Металлочерепица 0,45 СУПЕРМонтеррей PE

Брест

Доставка по Беларуси
Доборные элементы для Кровли

5.50 р.

Доборные элементы для Кровли

Брест

Доставка по Беларуси
Металлочерепица 0,5 200 Zn Финнера ( от производителя ) 30 лет гарантии

31.50 р.

Металлочерепица 0,5 200 Zn Финнера ( от производителя ) 30 лет гарантии

Брест

Доставка по Беларуси
Металлочерепица Супермонтеррей 0,5 ПЭ

26 р.

Металлочерепица Супермонтеррей 0,5 ПЭ

Брест

Доставка по Беларуси
Ондулин красный, коричневый, зеленый

24 р.

Ондулин красный, коричневый, зеленый

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL6005

24.50 р.

Металлочерепица листовая Монтеррей RAL6005

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL3005

24.50 р.

Металлочерепица листовая Монтеррей RAL3005

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL5005

24.50 р.

Металлочерепица листовая Монтеррей RAL5005

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL7024

24.50 р.

Металлочерепица листовая Монтеррей RAL7024

Гомельская, Житковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL8017

24.50 р.

Металлочерепица листовая Монтеррей RAL8017

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Водосточная система металлическая

5.89 р.

Водосточная система металлическая

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Металлочерепица Stalcolor

20.29 р.

Металлочерепица Stalcolor

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Многослойная ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - Распродажа Выгодно

Договорная

Многослойная ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - Распродажа Выгодно

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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