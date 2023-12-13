Товары от Куфар Маркета
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19.70 р.
Металлочерепица
Брест
Договорная
Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
Договорная
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков
Минск, Московский
23.30 р.
Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)
Минск, Октябрьский
15 р.
Водосток
Брест
165 р.
Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)
Брест
22 р.
Конек бесцветный 200*200*2000
Могилевская, Кричев
18.12 р.
Шифер плоский (толщина листа 6 мм)
Могилевская, Кричев
15.96 р.
Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)
Могилевская, Кричев
28 р.
Распродажа кровельных модулей Budmat со склада в Полоцке.
Витебская, Полоцк
20.50 р.
Лист кровельный ТРП-20
Гомельская, Мозырь
23 р.
Металлочерепица Браславская . Модульная и листовая
Минск, Центральный
16.40 р.
Шифер серый восьмиволновой 1750X1130X5.2-5.8 ММ.
Минск, Партизанский
25 р.
Шифер крашеный восьмиволновой 1750X1130X5.2
Минск, Партизанский
Договорная
Доборные элементы кровли (металл) СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО/УСЛУГИ ЛИСТОГИБА
Минск, Партизанский
Договорная
Софит с частичной перфорацией J-планка (ЦЕНЫ И АССОРТИМЕНТ В ОПИСАНИИ) АКЦИЯ
Минск, Партизанский
19.50 р.
Модульная металлочерепица Нордик . Сталь в наличии
Гродно
20 р.
Заборы ранчо широкие замкнутые ламели
Минск, Центральный
Договорная
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА Шинглас - РАСПРОДАЖА - Доставка
Минск, Фрунзенский
19.20 р.
Модульная Металлочерепица, черепица NORDIC
Минск, Заводской
22 р.
Доборные элементы кровли (по размерам заказчика)
Минск, Заводской
23.15 р.
Ондулин черепица. Onduline Smart. Ондувилла.
Минск, Заводской
6.77 р.
Водосток, трубы, желоб металл
Минск, Первомайский
Договорная
Гибкая черепица - Распродажа -Доставка
Минск, Московский
Договорная
Соффиты для кровли - Распродажа
Минск, Московский
Договорная
Шифер восьмиволновой
Минск, Центральный
Договорная
Модульная черепица из Европы Возможна рассрочка
Брест
Договорная
Рулонная наплавляемая кровля, гидроизоляция - РАСПРОДАЖА склада
Минск, Московский
Договорная
Гибкая черепица Шинглас -РАСПРОДАЖА - С доставкой по РБ
Минск, Московский
20.19 р.
Металлочерепица Супермонтерей
Минск, Заводской
17.58 р.
Профнастил (металлопрофиль) для кровли и забора
Минск, Заводской
23.85 р.
Металлочерепица 0,45 СУПЕРМонтеррей PE
Брест
5.50 р.
Доборные элементы для Кровли
Брест
31.50 р.
Металлочерепица 0,5 200 Zn Финнера ( от производителя ) 30 лет гарантии
Брест
26 р.
Металлочерепица Супермонтеррей 0,5 ПЭ
Брест
24 р.
Ондулин красный, коричневый, зеленый
Гомель
24.50 р.
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL6005
Брестская, Пинск
24.50 р.
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL3005
Брестская, Иваново
24.50 р.
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL5005
Брестская, Столин
24.50 р.
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL7024
Гомельская, Житковичи
24.50 р.
Металлочерепица листовая Монтеррей RAL8017
Брестская, Дрогичин
5.89 р.
Водосточная система металлическая
Минск, Заводской
20.29 р.
Металлочерепица Stalcolor
Минск, Заводской
Договорная
Многослойная ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - Распродажа Выгодно
Минск, Фрунзенский