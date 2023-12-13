Товары от Куфар Маркета
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69.06 р.
Скобы Fubag 140133
Минск, Центральный
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39.54 р.
Скобы Fubag 140131
Минск, Центральный
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0.20 р.
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100
Могилевская, Бобруйск
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0.20 р.
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100
Могилевская, Бобруйск
1.46 р.
Саморезы и дюбеля по 100 шт.
Минск, Первомайский
0.25 р.
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты
Минск, Первомайский
10 р.
Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80
Гомель
0.28 р.
Дюбеля для теплоизоляции
Гомель
0.22 р.
Держатель теплоизоляции грибки 10x(70-220) со стальным гвоздем с термо-загл.
Брест
0.02 р.
Саморез для стропильной системы конструкционный
Минск, Центральный
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277.26 р.
Гвозди FUBAG 2.50x50 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N70C (9000 шт.)
Минск, Центральный
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254.76 р.
Гвозди FUBAG 3,05х32 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш
Минск, Центральный
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378.42 р.
Гвозди FUBAG 3,05х75 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N90C (4500 шт.)
Минск, Центральный
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Гвозди FUBAG 3,05х22 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш
Минск, Центральный
0.33 р.
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ в ассор-е
Брестская, Барановичи
6.84 р.
Гвозди шиферные
Брестская, Барановичи
0.13 р.
САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL
Брестская, Барановичи
8.88 р.
Шпилька резьбовая М12х2000
Брестская, Барановичи
16.19 р.
Дюбель распорный 6х35 Чапай (Tchappai) 1000шт
Брестская, Барановичи
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0.10 р.
Шайба М8 плоская увеличенная, цинк, DIN 9021 (500 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-22766-500
Могилевская, Бобруйск
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6.50 р.
Шуруп конструкционный 6.0х100 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-68988-10
Могилевская, Бобруйск
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6.50 р.
Саморез кровельный 4.8х76 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8386
Могилевская, Бобруйск
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5.90 р.
Шуруп универсальный 5.0х40 мм желтый цинк (50 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-35420-50 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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5.90 р.
Шуруп универсальный 6.0х50 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-45430-25
Могилевская, Бобруйск
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5.80 р.
Саморез кровельный 4.8х70 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8385
Могилевская, Бобруйск
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5 р.
Шуруп универсальный 5.0х80 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-35460-25
Могилевская, Бобруйск
0.38 р.
Дюбель для теплоизоляции 10х120 Klimas Wkręt-met FIXPLUG
Могилевская, Бобруйск
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5.20 р.
Шуруп 12х400 мм шестигр. головка, цинк, DIN 571 STARFIX, арт.SMP-66071-1
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 4.0х100 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-65988-1 (105)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 5.0х150 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-38002-1 (46)
Могилевская, Бобруйск
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5 р.
Хомут-стяжка 3.6х200 мм белый (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-37409-100 (Россия)
Могилевская, Бобруйск
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5.70 р.
Шпилька резьбовая СТАЛЬ М12х1000мм оц. SM, 79264 (20)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 2.0х40 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-45928-1 (513)
Могилевская, Бобруйск
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5.80 р.
Анкер с гайкой М16х20х200 мм STARFIX, арт.SMP-72732-1 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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5.80 р.
Хомут-стяжка 3.6х200 мм черный (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-45486-100 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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5.70 р.
Саморез кровельный 6.3х32 мм цинк, шайба с прокл., PT3 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8911
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 3.0х70 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-55958-1 (265)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 6.0х200 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-48052-1 (23)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 2.5х60 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50948-1 (448)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 2.5х50 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50938-1 (535)
Могилевская, Бобруйск
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5.50 р.
Гвозди строительные 3.5х90 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-60978-1 (152)
Могилевская, Бобруйск
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5.90 р.
Шуруп конструкционный 6.0х80 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ1-68968-10
Могилевская, Бобруйск
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4.70 р.
Анкер с гайкой М12х16х300 мм STARFIX, арт.SMP-68832-1 (Китай)
Могилевская, Бобруйск