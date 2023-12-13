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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Скобы Fubag 140133

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69.06 р.

Скобы Fubag 140133

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скобы Fubag 140131

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39.54 р.

Скобы Fubag 140131

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

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0.20 р.

Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

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0.20 р.

Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Саморезы и дюбеля по 100 шт.

1.46 р.

Саморезы и дюбеля по 100 шт.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

0.25 р.

Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80

10 р.

Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80

Гомель

Доставка по Беларуси
Дюбеля для теплоизоляции

0.28 р.

Дюбеля для теплоизоляции

Гомель

Доставка по Беларуси
Держатель теплоизоляции грибки 10x(70-220) со стальным гвоздем с термо-загл.

0.22 р.

Держатель теплоизоляции грибки 10x(70-220) со стальным гвоздем с термо-загл.

Брест

Доставка по Беларуси
Саморез для стропильной системы конструкционный

0.02 р.

Саморез для стропильной системы конструкционный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гвозди FUBAG 2.50x50 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N70C (9000 шт.)

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277.26 р.

Гвозди FUBAG 2.50x50 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N70C (9000 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гвозди FUBAG 3,05х32 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш

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254.76 р.

Гвозди FUBAG 3,05х32 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гвозди FUBAG 3,05х75 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N90C (4500 шт.)

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378.42 р.

Гвозди FUBAG 3,05х75 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов N90C (4500 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гвозди FUBAG 3,05х22 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш

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257.34 р.
244.47 р.-5%

Гвозди FUBAG 3,05х22 мм гладкие для гвоздезабивных барабанных пистолетов, кровельные для R45 (7200 ш

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ в ассор-е

0.33 р.

КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК УСИЛЕННЫЙ в ассор-е

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Гвозди шиферные

6.84 р.

Гвозди шиферные

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL

0.13 р.

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ ПО RAL

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Шпилька резьбовая М12х2000

8.88 р.

Шпилька резьбовая М12х2000

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Дюбель распорный 6х35 Чапай (Tchappai) 1000шт

16.19 р.

Дюбель распорный 6х35 Чапай (Tchappai) 1000шт

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Шайба М8 плоская увеличенная, цинк, DIN 9021 (500 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-22766-500

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0.10 р.

Шайба М8 плоская увеличенная, цинк, DIN 9021 (500 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-22766-500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шуруп конструкционный 6.0х100 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-68988-10

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6.50 р.

Шуруп конструкционный 6.0х100 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-68988-10

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Саморез кровельный 4.8х76 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8386

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6.50 р.

Саморез кровельный 4.8х76 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8386

Могилевская, Бобруйск

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Шуруп универсальный 5.0х40 мм желтый цинк (50 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-35420-50 (Китай)

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5.90 р.

Шуруп универсальный 5.0х40 мм желтый цинк (50 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-35420-50 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

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Шуруп универсальный 6.0х50 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-45430-25

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5.90 р.

Шуруп универсальный 6.0х50 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ3-45430-25

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Саморез кровельный 4.8х70 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8385

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5.80 р.

Саморез кровельный 4.8х70 мм цинк, шайба с прокл., PT1 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8385

Могилевская, Бобруйск

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Шуруп универсальный 5.0х80 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-35460-25

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5 р.

Шуруп универсальный 5.0х80 мм желтый цинк (25 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ2-35460-25

Могилевская, Бобруйск

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Дюбель для теплоизоляции 10х120 Klimas Wkręt-met FIXPLUG

0.38 р.

Дюбель для теплоизоляции 10х120 Klimas Wkręt-met FIXPLUG

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шуруп 12х400 мм шестигр. головка, цинк, DIN 571 STARFIX, арт.SMP-66071-1

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5.20 р.

Шуруп 12х400 мм шестигр. головка, цинк, DIN 571 STARFIX, арт.SMP-66071-1

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 4.0х100 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-65988-1 (105)

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5.50 р.

Гвозди строительные 4.0х100 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-65988-1 (105)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 5.0х150 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-38002-1 (46)

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5.50 р.

Гвозди строительные 5.0х150 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-38002-1 (46)

Могилевская, Бобруйск

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Хомут-стяжка 3.6х200 мм белый (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-37409-100 (Россия)

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5 р.

Хомут-стяжка 3.6х200 мм белый (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-37409-100 (Россия)

Могилевская, Бобруйск

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Шпилька резьбовая СТАЛЬ М12х1000мм оц. SM, 79264 (20)

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5.70 р.

Шпилька резьбовая СТАЛЬ М12х1000мм оц. SM, 79264 (20)

Могилевская, Бобруйск

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Гвозди строительные 2.0х40 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-45928-1 (513)

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5.50 р.

Гвозди строительные 2.0х40 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-45928-1 (513)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Анкер с гайкой М16х20х200 мм STARFIX, арт.SMP-72732-1 (Китай)

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5.80 р.

Анкер с гайкой М16х20х200 мм STARFIX, арт.SMP-72732-1 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Хомут-стяжка 3.6х200 мм черный (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-45486-100 (Китай)

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5.80 р.

Хомут-стяжка 3.6х200 мм черный (100 шт в уп.) STARFIX, арт.SMP-45486-100 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Саморез кровельный 6.3х32 мм цинк, шайба с прокл., PT3 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8911

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5.70 р.

Саморез кровельный 6.3х32 мм цинк, шайба с прокл., PT3 (30 шт в пласт. конт.) STARFIX, арт.SMP2-8911

Могилевская, Бобруйск

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Гвозди строительные 3.0х70 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-55958-1 (265)

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5.50 р.

Гвозди строительные 3.0х70 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-55958-1 (265)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 6.0х200 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-48052-1 (23)

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5.50 р.

Гвозди строительные 6.0х200 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC3-48052-1 (23)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 2.5х60 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50948-1 (448)

Онлайн-заказ

5.50 р.

Гвозди строительные 2.5х60 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50948-1 (448)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 2.5х50 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50938-1 (535)

Онлайн-заказ

5.50 р.

Гвозди строительные 2.5х50 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-50938-1 (535)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гвозди строительные 3.5х90 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-60978-1 (152)

Онлайн-заказ

5.50 р.

Гвозди строительные 3.5х90 мм ГОСТ 4028-63 (1 кг в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC2-60978-1 (152)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Шуруп конструкционный 6.0х80 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ1-68968-10

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5.90 р.

Шуруп конструкционный 6.0х80 по дереву, потай, TORX30 (10 шт в зип-локе) STARFIX, арт.SMZ1-68968-10

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Анкер с гайкой М12х16х300 мм STARFIX, арт.SMP-68832-1 (Китай)

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4.70 р.

Анкер с гайкой М12х16х300 мм STARFIX, арт.SMP-68832-1 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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