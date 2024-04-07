Товары от Куфар Маркета
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150 р.
Ходунки Ortonica XS305
Минск, Партизанский
221 р.
Ходунки Antar алюминиевые складные с передними колесами AT02002
Минск, Партизанский
160 р.
Ходунки для пожилых (двухуровневые) Ortonica XS 308
Минск, Партизанский
7 р.
Трость
Минск, Первомайский
16 р.
Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)
Минск, Центральный
425 р.
Ходунки Ortonica XR203
Минск, Партизанский
18 р.
Подмышечный валик для костыля
Минск, Центральный
160 р.
Ходунки Ortonica XR204
Минск, Партизанский
45 р.
Костыли Ortonica KR406
Минск, Партизанский
43 р.
Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)
Минск, Центральный
45 р.
Костыли Ortonica KR404
Минск, Партизанский
300 р.
Ходунки Ortonica XS307
Минск, Партизанский
12 р.
Ходунки с колесиками
Минск, Первомайский
7 р.
Костыль локтевой
Минск, Первомайский
7 р.
Костыль подмышечный
Минск, Первомайский
7 р.
Трость 4-х опорная
Минск, Первомайский
12 р.
Ходунки
Минск, Первомайский
160 р.
Ходунки Ortonica XS308
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Костыль с опорой под локоть Ortonica KR405 с устройством противоскольжения
Минск, Партизанский
340 р.
Ходунки Ortonica XR102
Минск, Партизанский
18 р.
Кистевой валик для костыля
Минск, Центральный
16 р.
Прокат костыли подмышечные (пара)
Могилевская, Бобруйск
246 р.
Ходунки-роляторы Antar с ручным тормозом трехколесные AT02008
Минск, Партизанский
221 р.
Ходунки складные алюминиевые четырехколесные AT02001
Минск, Партизанский
470 р.
Ходунки Ortonica XR202
Минск, Партизанский
195 р.
Костыли Ortonica KR407
Минск, Партизанский
200 р.
Ходунки для взрослых XS 310 Ortonica (усиленные)
Минск, Партизанский
50 р.
Костыль локтевой с УПС KR405
Минск, Партизанский
150 р.
Ходунки для инвалидов XS305
Могилевская, Бобруйск
160 р.
Ходунки Ortonica XR204
Могилевская, Бобруйск
56 р.
Костыль локтевой Safe Walk
Минск, Партизанский