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Красота и здоровьеМедицинские товары

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Ходунки Ortonica XS305

150 р.

Ходунки Ortonica XS305

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки Antar алюминиевые складные с передними колесами AT02002

221 р.

Ходунки Antar алюминиевые складные с передними колесами AT02002

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки для пожилых (двухуровневые) Ortonica XS 308

160 р.

Ходунки для пожилых (двухуровневые) Ortonica XS 308

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Трость

7 р.

Трость

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)

16 р.

Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XR203

425 р.

Ходунки Ortonica XR203

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Подмышечный валик для костыля

18 р.

Подмышечный валик для костыля

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XR204

160 р.

Ходунки Ortonica XR204

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Костыли Ortonica KR406

45 р.

Костыли Ortonica KR406

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)

43 р.

Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костыли Ortonica KR404

45 р.

Костыли Ortonica KR404

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XS307

300 р.

Ходунки Ortonica XS307

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки с колесиками

12 р.

Ходунки с колесиками

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Костыль локтевой

7 р.

Костыль локтевой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Костыль подмышечный

7 р.

Костыль подмышечный

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Трость 4-х опорная

7 р.

Трость 4-х опорная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ходунки

12 р.

Ходунки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XS308

160 р.

Ходунки Ortonica XS308

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Костыль с опорой под локоть Ortonica KR405 с устройством противоскольжения

50 р.

Костыль с опорой под локоть Ortonica KR405 с устройством противоскольжения

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XR102

340 р.

Ходунки Ortonica XR102

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Кистевой валик для костыля

18 р.

Кистевой валик для костыля

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прокат костыли подмышечные (пара)

16 р.

Прокат костыли подмышечные (пара)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ходунки-роляторы Antar с ручным тормозом трехколесные AT02008

246 р.

Ходунки-роляторы Antar с ручным тормозом трехколесные AT02008

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки складные алюминиевые четырехколесные AT02001

221 р.

Ходунки складные алюминиевые четырехколесные AT02001

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XR202

470 р.

Ходунки Ortonica XR202

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Костыли Ortonica KR407

195 р.

Костыли Ortonica KR407

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки для взрослых XS 310 Ortonica (усиленные)

200 р.

Ходунки для взрослых XS 310 Ortonica (усиленные)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Костыль локтевой с УПС KR405

50 р.

Костыль локтевой с УПС KR405

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ходунки для инвалидов XS305

150 р.

Ходунки для инвалидов XS305

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ходунки Ortonica XR204

160 р.

Ходунки Ortonica XR204

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Костыль локтевой Safe Walk

56 р.

Костыль локтевой Safe Walk

Минск, Партизанский

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