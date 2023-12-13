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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Костыли, ходунки, трости в Беларуси

Ходунки

150 р.

Ходунки

Гомель

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Трость

10 р.

Трость

Минск, Центральный

Костыли

50 р.

Костыли

Минская, Солигорск

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Новые костыли

45 р.

Новые костыли

Минская, Жодино

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Костыли,коляски,тутор - прокат

10 р.

Костыли,коляски,тутор - прокат

Минск, Московский

Трость Опорная Для Пожилых Людей Алюминиевая 85 см

40 р.

Трость Опорная Для Пожилых Людей Алюминиевая 85 см

Минск, Ленинский

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Костыль Локтевой в отличном состоянии

50 р.

Костыль Локтевой в отличном состоянии

Минская, Марьина Горка

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Ролятор

Договорная

Ролятор

Брестская, Кобрин

Костыль локтевой 4-х опорный

120 р.

Костыль локтевой 4-х опорный

Минск, Московский

Костыли

50 р.

Костыли

Брестская, Пинск

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Костыли

50 р.

Костыли

Витебск

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ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых

200 р.

ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых

Минск, Советский

Костыли локтевые

50 р.

Костыли локтевые

Витебская, Новополоцк

Костыли, ходунки для пожилых людей

150 р.

Костыли, ходунки для пожилых людей

Минская, Смолевичи

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Костыли

55 р.

Костыли

Брестская, Барановичи

Ходунки для пожилых людей

125 р.

Ходунки для пожилых людей

Гродненская, Березовка

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Ходунки для взрослых

85 р.

Ходунки для взрослых

Минск, Первомайский

Костыль трехопорный

40 р.

Костыль трехопорный

Гомельская, Светлогорск

Трость и костыли локтевые

60 р.

Трость и костыли локтевые

Витебская, Миоры

Медицинские товары

Договорная

Медицинские товары

Витебск

Трость

70 р.

Трость

Минск, Московский

ПРОКАТ - Костыли подлокотные цветные CA851L

5 р.

ПРОКАТ - Костыли подлокотные цветные CA851L

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Ходунки шагающие-складные VALENTINE INTERNATIONAL W HR

20 р.

ПРОКАТ - Ходунки шагающие-складные VALENTINE INTERNATIONAL W HR

Минск, Центральный

Палка-трость со штырем, б/у

10 р.

Палка-трость со штырем, б/у

Минск, Центральный

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Ходунки .

130 р.

Ходунки .

Гомель

Ходунки медицинские для взрослых

150 р.

Ходунки медицинские для взрослых

Могилевская, Осиповичи

Трость тренога

50 р.

Трость тренога

Гродненская, Волковыск

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Костыль локтевой

50 р.

Костыль локтевой

Минск, Московский

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Трость тренога

50 р.

Трость тренога

Гродненская, Волковыск

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Костыли

70 р.

Костыли

Могилев

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Ходунки для взрослых

120 р.

Ходунки для взрослых

Минская, Борисов

Трость.

25 р.

Трость.

Витебск

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Костыли

100 р.

Костыли

Гомель

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Ходунки

270 р.

Ходунки

Гомель

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Трость опорная раздвижная с выдвижным штырьком б/у

15 р.

Трость опорная раздвижная с выдвижным штырьком б/у

Витебск

Трость 3-х опорная.

40 р.

Трость 3-х опорная.

Минск, Партизанский

Ходунки -роляторы

320 р.

Ходунки -роляторы

Минск, Партизанский

Ходунки

100 р.

Ходунки

Витебская, Новополоцк

Ходунки медицинские ARmedical 02 шагающие-складные

155 р.

Ходунки медицинские ARmedical 02 шагающие-складные

Минск, Центральный

Доставка
Ходунки медицинские ARmedical AR003 с колесами

160 р.

Ходунки медицинские ARmedical AR003 с колесами

Минск, Центральный

Ходунки для инвалидов Армед FS913L

150 р.

Ходунки для инвалидов Армед FS913L

Минск, Центральный

Ходунки-роляторы Оптим FS965LH 120кг

465 р.

Ходунки-роляторы Оптим FS965LH 120кг

Минск, Центральный

Ходунки с опорой под локоть Оптим PMR818

225 р.

Ходунки с опорой под локоть Оптим PMR818

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Ходунки-роляторы с ручным тормозом Antar

385 р.

Ходунки-роляторы с ручным тормозом Antar

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подмышечный валик для костыля

18 р.

Подмышечный валик для костыля

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ходунки-роляторы Heiler RO512 четырехколесные

350 р.

Ходунки-роляторы Heiler RO512 четырехколесные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)

40 р.

Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)

16 р.

Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кистевой валик для костыля

18 р.

Кистевой валик для костыля

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костыль локтевой Safe Walk

58 р.

Костыль локтевой Safe Walk

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костыль локтевой. С УПС

45 р.

Костыль локтевой. С УПС

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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