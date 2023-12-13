Товары от Куфар Маркета
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Костыли, ходунки, трости в Беларуси
150 р.
Ходунки
Гомель
10 р.
Трость
Минск, Центральный
50 р.
Костыли
Минская, Солигорск
45 р.
Новые костыли
Минская, Жодино
10 р.
Костыли,коляски,тутор - прокат
Минск, Московский
40 р.
Трость Опорная Для Пожилых Людей Алюминиевая 85 см
Минск, Ленинский
50 р.
Костыль Локтевой в отличном состоянии
Минская, Марьина Горка
Договорная
Ролятор
Брестская, Кобрин
120 р.
Костыль локтевой 4-х опорный
Минск, Московский
50 р.
Костыли
Брестская, Пинск
50 р.
Костыли
Витебск
200 р.
ходунки для пожилых, инвалидов б/у состояние новых
Минск, Советский
50 р.
Костыли локтевые
Витебская, Новополоцк
150 р.
Костыли, ходунки для пожилых людей
Минская, Смолевичи
55 р.
Костыли
Брестская, Барановичи
125 р.
Ходунки для пожилых людей
Гродненская, Березовка
85 р.
Ходунки для взрослых
Минск, Первомайский
40 р.
Костыль трехопорный
Гомельская, Светлогорск
60 р.
Трость и костыли локтевые
Витебская, Миоры
Договорная
Медицинские товары
Витебск
70 р.
Трость
Минск, Московский
5 р.
ПРОКАТ - Костыли подлокотные цветные CA851L
Минск, Центральный
20 р.
ПРОКАТ - Ходунки шагающие-складные VALENTINE INTERNATIONAL W HR
Минск, Центральный
10 р.
Палка-трость со штырем, б/у
Минск, Центральный
130 р.
Ходунки .
Гомель
150 р.
Ходунки медицинские для взрослых
Могилевская, Осиповичи
50 р.
Трость тренога
Гродненская, Волковыск
50 р.
Костыль локтевой
Минск, Московский
50 р.
Трость тренога
Гродненская, Волковыск
70 р.
Костыли
Могилев
120 р.
Ходунки для взрослых
Минская, Борисов
25 р.
Трость.
Витебск
100 р.
Костыли
Гомель
270 р.
Ходунки
Гомель
15 р.
Трость опорная раздвижная с выдвижным штырьком б/у
Витебск
40 р.
Трость 3-х опорная.
Минск, Партизанский
320 р.
Ходунки -роляторы
Минск, Партизанский
100 р.
Ходунки
Витебская, Новополоцк
155 р.
Ходунки медицинские ARmedical 02 шагающие-складные
Минск, Центральный
160 р.
Ходунки медицинские ARmedical AR003 с колесами
Минск, Центральный
150 р.
Ходунки для инвалидов Армед FS913L
Минск, Центральный
465 р.
Ходунки-роляторы Оптим FS965LH 120кг
Минск, Центральный
225 р.
Ходунки с опорой под локоть Оптим PMR818
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
385 р.
Ходунки-роляторы с ручным тормозом Antar
Минск, Центральный
18 р.
Подмышечный валик для костыля
Минск, Центральный
350 р.
Ходунки-роляторы Heiler RO512 четырехколесные
Минск, Центральный
40 р.
Костыль подмышечный Antar, (цена за 1 шт.)
Минск, Центральный
16 р.
Прокат Костыли подмышечные алюминиевые (пара)
Минск, Центральный
18 р.
Кистевой валик для костыля
Минск, Центральный
58 р.
Костыль локтевой Safe Walk
Минск, Центральный
45 р.
Костыль локтевой. С УПС
Минск, Центральный