Товары от Куфар Маркета
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Запчасти и комплектующие для телефонов в БеларусиВсе объявления
45 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
80 р.
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)
Минск, Центральный
80 р.
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max
Минск, Центральный
240 р.
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max
Минск, Центральный
270 р.
LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13
Минск, Центральный
45 р.
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus
Минск, Центральный
Договорная
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11
Минск, Центральный
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR
Минск, Советский
30 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ
Минск, Советский
10 р.
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
35 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor
Минск, Советский
50 р.
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг
Минск, Советский
25 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO
Минск, Советский
40 р.
Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для VIVO
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL
Минск, Советский
19.25 р.
Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...
Минск, Советский
30.50 р.
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone
Минск, Советский
30.50 р.
Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Realme (OPPO)
Минск, Советский
25 р.
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR
Минск, Советский
55 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг
Минск, Советский
24.99 р.
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S
Минск, Заводской
35 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO
Минск, Советский
20 р.
Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие
Минск, Советский
25 р.
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные
Минск, Советский
90 р.
Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini
Минск, Советский
40 р.
Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020
Минск, Советский
15 р.
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO
Минск, Советский
Договорная
Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14
Минск, Центральный
Договорная
Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с
Минск, Центральный
Договорная
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7
Минск, Центральный