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Телефоны и планшеты

Запчасти и комплектующие для телефонов в Беларуси

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Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

45 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

80 р.

LCD Дисплей для iPhone X Xs Max XR (ORIGINAL/GX)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

80 р.

LCD Дисплей для iPhone 11, 11 pro, 11 Pro Max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

240 р.

LCD Дисплей для iPhone 12 mini 12 12 pro max

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

270 р.

LCD Дисплей для iPhone 13 mini 13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

45 р.

LCD Дисплей для iPhone 6 7 7 plus 8 8 plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

10 р.

Шлейф на Зарядку Home Кнопки Камеру и др. iPhone 5 5s 6 6s 7 8 Plus SE X Xs Xr 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

35 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других

40 р.

Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Договорная

Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Договорная

Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Договорная

Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Договорная

Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Договорная

Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Договорная

Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Договорная

Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для VIVO

Договорная

Дисплей (экран) для VIVO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini

Договорная

Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL

Договорная

Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

19.25 р.

Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

30.50 р.

Плата с разъемом зарядного/нижняя плата/шлейф с разъемом Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Vivo

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Realme (OPPO)

Договорная

Дисплей (экран) для Realme (OPPO)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг

55 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO

35 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

20 р.

Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini

90 р.

Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020

40 р.

Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

15 р.

Шлейф межплатный Кнопки Громкости Включения Платка зарядки Отпечаток Камера Samsung / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14

Договорная

Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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