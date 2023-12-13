Товары от Куфар Маркета
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89 р.
Комбинезон акция на один рост 86
86 - 92 (2 года)
128 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
128 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-140
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
140 р.
Комбинезон зима. Новый
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
195 р.
Комбинезон МЕМБРАНА (зима) 122-146
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
150 р.
Новый комбенизон
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
28 р.
Новый новогодний слип с шапочкой 74 и 86
86 - 92 (2 года)
145 р.
Комбинезон зимний Новый
98 - 104 (4 года)
119 р.
Комбинезон зима
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
100 р.
Зимний комбинезон для мальчика , 74 и 80 рост
80 - 86 (1-2 года)
190 р.
Комбинезоны зимние (мембрана ) РБ (разные расцветки )
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
110 р.
Комбинезон (Деми) мембрана р-р 86
86 - 92 (2 года)
320 р.
Комбинезон ''Total Black''
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
112 р.
Новые мембранные комбинезоны зима
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
53 р.
Зимние штаны
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
135 р.
Зимние комбинезоны
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
20 р.
Слипы/комбинезоны
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
Договорная
Новогодний слип George 80-86 и Primark
80 - 86 (1-2 года)
145 р.
Костюм Зимний. Полукомбинезон. Комбинезон. Куртка и штаны.
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
89 р.
Комбинезон акция на один рост 86
86 - 92 (2 года)
55 р.
Зимние штаны на шлейках
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
35 р.
Комбинезон
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
150 р.
Комбинезон зимний. Новый
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 92 - 98 (3 года)
89 р.
Комбинезон Mint акция на 1 размер
86 - 92 (2 года)
65 р.
Зимний полукомбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
75 р.
Костюм
80 - 86 (1-2 года)
158 р.
Комбинезон зима
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
149 р.
Комбинезон Flow
92 - 98 (3 года)
158 р.
Комбинезон зима
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
190 р.
Комбинезон Nice
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
170 р.
Комбинезон ''Grant''
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
149 р.
Комбинезон ''Flow''
98 - 104 (4 года)
170 р.
Комбинезон ''NW22''
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
190 р.
Комбинезон ''Just go''
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
270 р.
Комбинезон '' Adidas''
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
40 р.
СКИДКА Непромокаемый комбинезон pocopiano
110 - 116 (5-6 лет)
20 р.
Флисовый комбинезон Cool club
80 - 86 (1-2 года)
190 р.
Комбинезон ''Just go''
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
190 р.
Комбинезон Black
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
140 р.
Комбинезон ''MoNo''
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
190 р.
Комбинезон ''Avrora''
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
150 р.
Комбинезон ''76Gray''
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
170 р.
Комбинезон ''Grant'
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Комбинезон 98-104, джинсы, кофта, лонг
98 - 104 (4 года)