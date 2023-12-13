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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Коллекции в Беларуси

Австрия 20 евро 2007 Южная жел. дорога серебро

150 р.

Австрия 20 евро 2007 Южная жел. дорога серебро

Минск, Фрунзенский

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Коллекционные Видеокассеты .Том и Джери.Текс Эвери

50 р.

Коллекционные Видеокассеты .Том и Джери.Текс Эвери

Минск, Советский

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Монеты РИ

Договорная

Монеты РИ

Минск, Центральный

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Пластинки для патефону разных заводов

Бесплатно

Пластинки для патефону разных заводов

Минск, Первомайский

Хронология марок СССР 1962-1991. 24 альбома.

Договорная

Хронология марок СССР 1962-1991. 24 альбома.

Минск, Партизанский

Фотоувеличитель 1959

50 р.

Фотоувеличитель 1959

Гродненская, Другие города

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Вымпел ''Авто-мото.Auto Moto''.Ваз 2106.Рига.СССР.

25 р.

Вымпел ''Авто-мото.Auto Moto''.Ваз 2106.Рига.СССР.

Минск, Советский

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Часы времён СССР

20 р.

Часы времён СССР

Могилевская, Быхов

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Часы командирские СССР

50 р.

Часы командирские СССР

Минск, Первомайский

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Стекло цветное СССР

Договорная

Стекло цветное СССР

Гродненская, Слоним

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Редкая статуэтка ''Чайки над Камой''СССР ФАРФОР.

50 р.

Редкая статуэтка ''Чайки над Камой''СССР ФАРФОР.

Минск, Советский

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Часы

Договорная

Часы

Могилев

динозавр велоцираптор 4

Договорная

динозавр велоцираптор 4

Гомельская, Другие города

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Панно-барельеф

30 р.

Панно-барельеф

Могилев

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Армейский ремень

Договорная

Армейский ремень

Могилев

панно винтажное

Договорная

панно винтажное

Гомельская, Другие города

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Карты официальные Stray kids skz Сынмин 5 star

40 р.

Карты официальные Stray kids skz Сынмин 5 star

Гомельская, Жлобин

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Фото Принадлежности. Цена за все что на фото

38 р.

Фото Принадлежности. Цена за все что на фото

Гродненская, Скидель

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Сборная модель MENG Evangelion Unit 1 (MECHA-001L)

1 200 р.

Сборная модель MENG Evangelion Unit 1 (MECHA-001L)

Минск, Октябрьский

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коньки с ботинками из СССР

Договорная

коньки с ботинками из СССР

Гомель

Книги

5 р.

Книги

Витебск

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0.50 р.

Разные журналы СССР

Витебская, Другие города

Гайана 100 долларов 2021 Unc

15 р.

Гайана 100 долларов 2021 Unc

Минск, Фрунзенский

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Летний таможенный костюм новый.

45 р.

Летний таможенный костюм новый.

Гродно

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Наклейки по номерам

10 р.

Наклейки по номерам

Минск, Фрунзенский

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журналы к коллекционным моделям

3 р.

журналы к коллекционным моделям

Минск, Первомайский

Солдатики оловяные

Договорная

Солдатики оловяные

Гомельская, Калинковичи

Фишки А4

Договорная

Фишки А4

Гомель

Канада 2 доллара 2022 Черный доллар Unc

20 р.

Канада 2 доллара 2022 Черный доллар Unc

Минск, Фрунзенский

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коллекция игрушек,СССР,резиновые

25 р.

коллекция игрушек,СССР,резиновые

Минск, Фрунзенский

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Статуэтка ''А ну ка отними'' СССР фарфор

120 р.

Статуэтка ''А ну ка отними'' СССР фарфор

Минск, Советский

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Сережки «Тюлени» из кости ,Статуэтка из кости

Договорная

Сережки «Тюлени» из кости ,Статуэтка из кости

Минск, Советский

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Пластинки лотом

100 р.

Пластинки лотом

Гродненская, Другие города

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Бутылка с крышкой

20 р.

Бутылка с крышкой

Минск, Фрунзенский

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Ленин картина

Договорная

Ленин картина

Могилев

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Фосфорная статуэтка «Олень» СССР

45 р.

Фосфорная статуэтка «Олень» СССР

Минск, Советский

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Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

30 р.

Монеты ссср, империя и др. ЛОТ

Минская, Молодечно

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Ватная елочная игрушка «Гномик на листочке»

120 р.

Ватная елочная игрушка «Гномик на листочке»

Минск, Советский

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Самовар 40 литров. Угольный и электро.

1 200 р.

Самовар 40 литров. Угольный и электро.

Минская, Слуцк

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Паяльная лампа, латунь

170 р.

Паяльная лампа, латунь

Витебская, Полоцк

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Австрия 20 евро 2004 Фрегат Новара Серебро Proof

150 р.

Австрия 20 евро 2004 Фрегат Новара Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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1959 СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СССР

8 р.

1959 СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СССР

Минск, Заводской

20 фунтов образца 2006г. 2 номера подряд

250 р.

20 фунтов образца 2006г. 2 номера подряд

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Альбом для монет в ассортименте

Договорная

Альбом для монет в ассортименте

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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