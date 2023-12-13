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Бытовая техника

Климатическая техника в Беларуси

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Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт
vip

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Кондиционер GREE PULAR Inverter 12 до 35 м2
vip

2 300 р.

Кондиционер GREE PULAR Inverter 12 до 35 м2

Могилев

Доставка по Беларуси
Дизельный воздушный отопитель HCalory 2-5-8 кВт
vip

460 р.

Дизельный воздушный отопитель HCalory 2-5-8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Вентилятор Mercury MC-7005

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67.44 р.

Вентилятор Mercury MC-7005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

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265.12 р.

Увлажнители воздуха Timberk Smart T-HU4-A100E-WF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

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231.60 р.

Обогреватели Ballu BEC/EZER-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Онлайн-заказ

260 р.

Обогреватели Ballu BOH/TB-09FH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

520 р.

Автономный отопитель дизельный 5кВт 12 или 24В

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

550 р.

Портативный воздушный отопитель салона 5 кВт 12/24 вольт с Bluetooth

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

550 р.

Автономный дизельный воздушный отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

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175 р.

Масляный радиатор Royal Clima Siena ROR-S9-2000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Ballu BOH/TB-07FH

Онлайн-заказ

220 р.

Масляный радиатор Ballu BOH/TB-07FH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вентилятор StarWind SAF1252

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75.04 р.

Вентилятор StarWind SAF1252

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03

Онлайн-заказ

508 р.

Тепловая завеса Ballu BHC-L08-T03

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

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1 097.12 р.

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Водоскат

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64.21 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Водоскат

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сплит-система General Climate Pulsar On-Off GC-R12HR/GU-R12H

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1 514 р.

Сплит-система General Climate Pulsar On-Off GC-R12HR/GU-R12H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Горный пейзаж

Онлайн-заказ

79.57 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Горный пейзаж

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мальдивы

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65 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мальдивы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мегаполис ЭОБН-0.4-220-УХЛ

Онлайн-заказ

65 р.

Инфракрасный обогреватель БРТЗ Дыхание тепла Мегаполис ЭОБН-0.4-220-УХЛ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор Engy EN-2211 Modern

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202.12 р.

Масляный радиатор Engy EN-2211 Modern

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-24HF2/N8

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4 795 р.

Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-24HF2/N8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Murano FS33W (темный орех)

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1 085 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Murano FS33W (темный орех)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вентиляторы и охладители воздуха Tefal HE8120F0

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837.71 р.

Вентиляторы и охладители воздуха Tefal HE8120F0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Sencor SFH 9014

Онлайн-заказ

394.43 р.

Обогреватели Sencor SFH 9014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BIGH-55H

Онлайн-заказ

570.88 р.

Обогреватели Ballu BIGH-55H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели SmartMi Smart Fan Heater ZNNFJ07ZM

Онлайн-заказ

486.66 р.

Обогреватели SmartMi Smart Fan Heater ZNNFJ07ZM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L09S05-ST

Онлайн-заказ

476.28 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L09S05-ST

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu BIGH-55 Black

Онлайн-заказ

418.95 р.

Обогреватели Ballu BIGH-55 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L10-T05

Онлайн-заказ

613.87 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L10-T05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015

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2 611.92 р.

Кондиционеры Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Cardinal FS25 (белый дуб, патина золото)

Онлайн-заказ

1 882 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Cardinal FS25 (белый дуб, патина золото)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Sonata D28 (бьянко белый/черный)

Онлайн-заказ

863 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Sonata D28 (бьянко белый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-12HF2/N8

Онлайн-заказ

2 536 р.

Кондиционеры Electrolux Fusion 2.0 Super DC Inverter EACS/I-12HF2/N8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Electrolux Fusion Ultra EACS-18HF/N3_22Y

Онлайн-заказ

2 829 р.

Кондиционеры Electrolux Fusion Ultra EACS-18HF/N3_22Y

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры LG MU5M40 UH0R0

Онлайн-заказ

12 716.80 р.

Кондиционеры LG MU5M40 UH0R0

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Electrolux EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP

Онлайн-заказ

6 130 р.

Кондиционеры Electrolux EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Electrolux Air Gate 2 Super DC Inverter EACS/I-09HG-MILK2/N8

Онлайн-заказ

2 462 р.

Кондиционеры Electrolux Air Gate 2 Super DC Inverter EACS/I-09HG-MILK2/N8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Hisense Premium Design Super DC Inverter R32 AS-13UW4RVETG01

Онлайн-заказ

2 233.70 р.

Кондиционеры Hisense Premium Design Super DC Inverter R32 AS-13UW4RVETG01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Hisense Premium Design Super DC Inverter R32 AS-10UW4RVETG01

Онлайн-заказ

2 064.61 р.

Кондиционеры Hisense Premium Design Super DC Inverter R32 AS-10UW4RVETG01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Hisense Neo Classic A R32 AS-12HR4RYDDC00

Онлайн-заказ

1 468.37 р.

Кондиционеры Hisense Neo Classic A R32 AS-12HR4RYDDC00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кондиционеры Hisense Neo Classic A R32 AS-07HR4RYDDC00

Онлайн-заказ

1 060.49 р.

Кондиционеры Hisense Neo Classic A R32 AS-07HR4RYDDC00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Govard FS33W (бьянко белый)

Онлайн-заказ

728 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Govard FS33W (бьянко белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обогреватели Ballu Vela BOGH-18

Онлайн-заказ

656.21 р.

Обогреватели Ballu Vela BOGH-18

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрокамины и биокамины Smolcom Bronx SYM26/MB/JUP (бьянко белый)

Онлайн-заказ

570 р.

Электрокамины и биокамины Smolcom Bronx SYM26/MB/JUP (бьянко белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор Electrolux ECH/AG2-2500 T

Онлайн-заказ

329 р.

Конвектор Electrolux ECH/AG2-2500 T

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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