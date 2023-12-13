Товары от Куфар Маркета
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Клавишные инструменты в Беларуси
170 р.
Баян Тула 202
Гродненская, Вороново
300 р.
Пианино
Минская, Вилейка
230 р.
Синтезатор
Брестская, Пинск
185 р.
Синтезатор
Минская, Молодечно
65 р.
Аккордеон
Минск, Заводской
500 р.
Баян Унисон-2
Минск, Центральный
100 р.
Баян Огонек 2
Гродно
100 р.
Фортепиано
Брест
300 р.
Аккордеон-7/8 баян-Рубин.
Минск, Центральный
350 р.
Фортепиано
Брестская, Барановичи
1 000 р.
Аккордеон Weltmeister Amigo
Минск, Центральный
50 р.
Баян
Могилевская, Мстиславль
250 р.
Баян
Минск, Ленинский
100 р.
Фортепиано Беларусь
Минск, Ленинский
300 р.
Фортепиано
Витебская, Новополоцк
100 р.
Фортепиано
Брестская, Пинск
300 р.
Баян ''Беларусь''
Брестская, Столин
6 000 р.
Пианино немецкое 1908 г.в., после реставрации
Минск, Фрунзенский
350 р.
Баян
Минск, Партизанский
90 р.
Баян Беларусь
Могилев
150 р.
Баян караоки и два усилитиля
Минск, Фрунзенский
222 р.
Продаëтся баян ''Тула''
Гродно
880 р.
Аккордеон
Минская, Жодино
450 р.
Moog Werkstatt-01 & CV Expander
Витебск
285 р.
Баян Рубин-6
Гродно
2 500 р.
Баян ''Ясная поляна''
Гродно
3 000 р.
Баян ''Россия''
Гродно
Договорная
Музыкальный инструмент
Гомель
200 р.
Пеонер пульт рекордир панасоник 150р
Минск, Фрунзенский
370 р.
Миди-клавиатура Graphite Samson SAKGR25 Новая
Минск, Фрунзенский
490 р.
Музыкальные инструменты
Витебская, Полоцк
Договорная
Пианино
Гомель
70 р.
Стили, звуки для Yamaha PSR, KORG
Минская, Минский район
400 р.
Фортепиано Беларусь
Брест
400 р.
Синтезатор
Брестская, Барановичи
900 р.
Аккордеон Weltmeister Stella 3/4
Минск, Первомайский
60 р.
Калимба
Минск, Первомайский
330 р.
Баян Рубин 6
Минск, Первомайский
500 р.
Синтезатор Yamaha 413
Могилев
Договорная
Синтезатор
Гомель
Договорная
Синтезатор
Гомель
100 р.
Акардеон
Витебск
2 500 р.
Электронное пианино Roland FP-30X новое в наличи.
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
8 600 р.
YAMAHA MOTIF XF7- синтезатор, рабочая станция
Минск, Первомайский
680 р.
Синтезатор новый JC-9699 для обучения
Минск, Первомайский
740 р.
Синтезатор новый JC-118, Silver
Минск, Первомайский
550 р.
Синтезатор новый JC-9688 для обучения
Минск, Первомайский
2 210 р.
НОВОЕ цифровое пианино с молоточковой механикой-88
Минск, Первомайский