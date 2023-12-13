Кладочные работы в Беларуси
Договорная
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минск, Советский
Договорная
Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО
Витебск
Договорная
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля
Минск, Советский
4 р.
Печник Ремонт печи Минская область
Минск, Центральный
20 р.
Кладка перегородок из блока и кирпича .
Минская, Минский район
Договорная
РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ
Минская, Солигорск
Договорная
Печник
Могилев
Договорная
Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс
Гомель
Договорная
Грубки, Камины, Барбекю комплексы, Печи, Мангалы
Брестская, Лунинец
Договорная
Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи
Гродно
Договорная
Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи
Брестская, Пинск
50 р.
Кладка блоков газосиликатных
Брестская, Пинск
2.30 р.
Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,
Гомель
18 р.
Каменщик: кирпич, блок. отделочные работы, и.т.д
Минск, Партизанский
Договорная
услуги каменьшиков
Брестская, Каменец
Договорная
Печник: Печи, камины, барбекю...
Минск, Заводской
Договорная
Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Печи, ремонт и обслуживание.
Брест
Бесплатно
Печник
Минск, Заводской
20 р.
Кладочные работы,перепланировка
Минск, Заводской
Договорная
Печник/кладка печи
Минск, Первомайский
Договорная
ПЕЧНИК
Минская, Столбцы
Договорная
Услуги печника
Брестская, Барановичи
Договорная
Печник
Гомель
Договорная
Строительство
Минск, Центральный
1 р.
Услуги каменщика
Гомель
1 р.
Кладочные работы, блоки, кирпич
Могилев
Договорная
Печник. Печи, камины, барбекю
Минск, Центральный
Договорная
Печник.
Минск, Партизанский
Договорная
Печник
Гродно
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Минская, Солигорск
Договорная
Печник ремонт Гродно и область
Гродно
Договорная
ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации
Минск, Октябрьский
20 р.
Печник
Минская, Борисов
Договорная
Печи и камины
Гомельская, Мозырь
Договорная
Кладка блоков и кирпича
Минская, Солигорск
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Брестская, Барановичи
Договорная
Печник. Печные работы. Печной комплекс.
Минск, Первомайский
1 р.
Строительные работы
Гродно
100 р.
Печник Витебск
Витебск
Договорная
Печник
Минская, Дзержинск
Договорная
Услуги печника, ремонт, чистка.
Гродненская, Слоним
Договорная
Кладочные работы из кирпича и блоков.
Гродно