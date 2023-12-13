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Кладочные работы в Беларуси

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Договорная

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минск, Советский

Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО

Договорная

Ремонт, кладка печей ДЕШЕВО

Витебск

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Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Договорная

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Минск, Советский

Печник Ремонт печи Минская область

4 р.

Печник Ремонт печи Минская область

Минск, Центральный

Кладка перегородок из блока и кирпича .

20 р.

Кладка перегородок из блока и кирпича .

Минская, Минский район

РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Договорная

РЕМОНТ и ЧИСТКА ПЕЧЕЙ, И КАМИНОВ

Минская, Солигорск

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Печник

Договорная

Печник

Могилев

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Договорная

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Гомель

Грубки, Камины, Барбекю комплексы, Печи, Мангалы

Договорная

Грубки, Камины, Барбекю комплексы, Печи, Мангалы

Брестская, Лунинец

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Договорная

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Гродно

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Договорная

Печник, грубки, Барбекю комплексы, Камины, Печи

Брестская, Пинск

Кладка блоков газосиликатных

50 р.

Кладка блоков газосиликатных

Брестская, Пинск

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

2.30 р.

Кладка трубки , печки , трубки с лежанкой ,

Гомель

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Каменщик: кирпич, блок. отделочные работы, и.т.д

18 р.

Каменщик: кирпич, блок. отделочные работы, и.т.д

Минск, Партизанский

Договорная

услуги каменьшиков

Брестская, Каменец

Печник: Печи, камины, барбекю...

Договорная

Печник: Печи, камины, барбекю...

Минск, Заводской

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Договорная

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Печи, ремонт и обслуживание.

Договорная

Печи, ремонт и обслуживание.

Брест

Печник

Бесплатно

Печник

Минск, Заводской

Кладочные работы,перепланировка

20 р.

Кладочные работы,перепланировка

Минск, Заводской

Печник/кладка печи

Договорная

Печник/кладка печи

Минск, Первомайский

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ПЕЧНИК

Договорная

ПЕЧНИК

Минская, Столбцы

Услуги печника

Договорная

Услуги печника

Брестская, Барановичи

Печник

Договорная

Печник

Гомель

Строительство

Договорная

Строительство

Минск, Центральный

Услуги каменщика

1 р.

Услуги каменщика

Гомель

Кладочные работы, блоки, кирпич

1 р.

Кладочные работы, блоки, кирпич

Могилев

Печник. Печи, камины, барбекю

Договорная

Печник. Печи, камины, барбекю

Минск, Центральный

Печник.

Договорная

Печник.

Минск, Партизанский

Печник

Договорная

Печник

Гродно

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Минская, Солигорск

Печник ремонт Гродно и область

Договорная

Печник ремонт Гродно и область

Гродно

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ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации

Договорная

ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации

Минск, Октябрьский

Печник

20 р.

Печник

Минская, Борисов

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Печи и камины

Договорная

Печи и камины

Гомельская, Мозырь

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Кладка блоков и кирпича

Договорная

Кладка блоков и кирпича

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Барановичи

Печник. Печные работы. Печной комплекс.

Договорная

Печник. Печные работы. Печной комплекс.

Минск, Первомайский

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Строительные работы

1 р.

Строительные работы

Гродно

Печник Витебск

100 р.

Печник Витебск

Витебск

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Печник

Договорная

Печник

Минская, Дзержинск

Договорная

Услуги печника, ремонт, чистка.

Гродненская, Слоним

Кладочные работы из кирпича и блоков.

Договорная

Кладочные работы из кирпича и блоков.

Гродно

Услуги от компаний

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Договорная

Строим дома из ГС Блоков по 240 Указу РБ. Безнал

Гродненская, Новогрудок

Услуга с выездом в регионы
Кладка блоков и кирпича

Договорная

Кладка блоков и кирпича

Минская, Солигорск

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