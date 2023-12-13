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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35
vip

40 р.

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
vip

145 р.

Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3

Витебск

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные
vip

90 р.

Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

3 р.

Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35
vip

40 р.

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

2.80 р.

Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

130 р.

АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блок ФБС мини АКЦИЯ

8.50 р.

Блок ФБС мини АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Газосиликатные блоки

138 р.

Газосиликатные блоки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки газосиликатные Орша С доставкой

138 р.

Блоки газосиликатные Орша С доставкой

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
vip

145 р.

Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3

Витебск

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Полоцк
vip

155 р.

Блоки газосиликатные Полоцк

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные
vip

155 р.

Блоки Газосиликатные

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Керамзитобетоные блоки 100, 120мм

2.07 р.

Керамзитобетоные блоки 100, 120мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Кирпич печной Витебский Цех-1

0.85 р.

Кирпич печной Витебский Цех-1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Блоки керамзитобетонные Термокомфорт

170 р.

Блоки керамзитобетонные Термокомфорт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Кирпич силикатный СУР-150

0.45 р.

Кирпич силикатный СУР-150

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные/ Доставка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
vip

150 р.

Блоки газосиликатные/ Доставка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Брест

Доставка по Беларуси
Кирпич керамический рядовой одинарный (СТОЛБЦЫ)

0.57 р.

Кирпич керамический рядовой одинарный (СТОЛБЦЫ)

Брест

Доставка по Беларуси
Кирпич силикатный рядовой

0.55 р.

Кирпич силикатный рядовой

Брест

Доставка по Беларуси
Блок газосиликатный (прямая поставка) от 30м3

140 р.

Блок газосиликатный (прямая поставка) от 30м3

Брест

Доставка по Беларуси
Кирпич рядовой керамический рядовой, графит 1NF

1.64 р.

Кирпич рядовой керамический рядовой, графит 1NF

Брест

Доставка по Беларуси
Кирпич керамический рядовой полнотелый М200

0.60 р.

Кирпич керамический рядовой полнотелый М200

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Газосиликатные блоки перегородочные 625×100×250мм

2 р.

Газосиликатные блоки перегородочные 625×100×250мм

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША 8 250*124*65

3.70 р.

Кирпич огнеупорный (шамотный) ША 8 250*124*65

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки газосиликатные стеновые перегородочные 1 категории

130 р.

Блоки газосиликатные стеновые перегородочные 1 категории

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Акция Кирпич печной керамический витебский М-200

0.65 р.

Акция Кирпич печной керамический витебский М-200

Могилев

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

133 р.

Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

Витебская, Докшицы

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова

133 р.

Блоки газосиликатные Забудова

Витебская, Поставы

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

133 р.

Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

Минская, Мядель

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова 300

135 р.

Блоки газосиликатные Забудова 300

Минская, Воложин

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

133 р.

Блоки газосиликатные Забудова, Сморгонь

Минская, Заславль

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные Забудова,Сморгонь

135 р.

Блоки газосиликатные Забудова,Сморгонь

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГОТИКА ЛАВА 1NF

1.40 р.

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БАВАРСКАЯ КЛАДКА ГОТИКА ЛАВА 1NF

Гомель

Доставка по Беларуси
Блок перегородочный

2 р.

Блок перегородочный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
блоки газосиликатные 1категории

133 р.

блоки газосиликатные 1категории

Могилевская, Осиповичи

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные 1категории м3

140 р.

Блоки газосиликатные 1категории м3

Витебск

Доставка по Беларуси
Кирпич Витебский печной М200 - первый цех. Акция

0.80 р.

Кирпич Витебский печной М200 - первый цех. Акция

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
КИРПИЧ ПЕЧНОЙ М200-250 г. Витебск Цех 1 АКЦИЯ

0.80 р.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ М200-250 г. Витебск Цех 1 АКЦИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Блок ПГС Газосиликатные

155 р.

Блок ПГС Газосиликатные

Гомель

Доставка по Беларуси
Блоки демлер(мини фундамент забора, хозпостройки)

7.50 р.

Блоки демлер(мини фундамент забора, хозпостройки)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеновые газобетонные блоки

134 р.

Стеновые газобетонные блоки

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перегородочные блоки газосиликатные

134 р.

Перегородочные блоки газосиликатные

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки Забудова газосиликатные

134 р.

Блоки Забудова газосиликатные

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кирпич силикатный лицевой, продается поддонами

0.60 р.

Кирпич силикатный лицевой, продается поддонами

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блок Газосиликатный (для перегородок) 600*298*100

155 р.

Блок Газосиликатный (для перегородок) 600*298*100

Гомель

Доставка по Беларуси
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