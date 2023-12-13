Товары от Куфар Маркета
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Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 650 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
18 000 р.
Каркасный дом недорого
Минск, Первомайский
150 р.
Дома на мини забивных бетонных сваях
Минск, Ленинский
Договорная
Хоз блоки и постройки
Гомель
634.66 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 200 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
630 р.
Каркасные дома под ключ
Минск, Партизанский
12 000 р.
Дачный дом (бытовка) 6х3
Минск, Центральный
476 р.
Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи
Минск, Центральный
630 р.
Каркасный дом
Минск, Октябрьский
14 650 р.
Дачный дом 6х6
Минск, Московский
43 000 р.
Дачный дом 9х9
Минск, Московский
10 500 р.
Дом фермера 6х6м.
Минск, Московский
31 000 р.
Готовый каркасный дом N1
Минск, Центральный
36 000 р.
Готовый каркасный дом Dkf 6
Минск, Центральный
34 000 р.
Готовый каркасный дом dkf 2
Минск, Центральный
28 500 р.
Готовый каркасный дом BARN1
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''
Могилевская, Шклов
39 000 р.
Готовый каркасный дом DKF 8
Минск, Центральный
58 000 р.
Готовый каркасный дом N5
Минск, Центральный
70 200 р.
Готовый каркасный дом N6
Минск, Центральный
5 766 р.
Садовый домик ''Dias'' 3х4м МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Минск, Партизанский
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 600 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
670 р.
Каркас дома
Минск, Центральный
476 р.
Каркас, фундамент
Минск, Центральный
18 000 р.
каркасный модульный дом 36м2.
Минск, Партизанский
16 500 р.
дачный домик с террасой.
Минск, Партизанский
24 400 р.
дачный домик 6х6м. 36 м2.
Минск, Партизанский
28 800 р.
дачный дом 45м2. каркасный домик
Минск, Партизанский
33 000 р.
каркасный дачный дом 8,5х6м.
Минск, Партизанский
28 800 р.
модульный дом 60м2
Минск, Партизанский
3 500 р.
Веранда к дому
Минск, Партизанский
32 900 р.
Каркасный дом 98 м2 по технологии Mitek
Минск, Центральный
29 900 р.
Домокомплект каркасного дома
Минск, Заводской