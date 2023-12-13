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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 650 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом недорого

18 000 р.

Каркасный дом недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дома на мини забивных бетонных сваях

150 р.

Дома на мини забивных бетонных сваях

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хоз блоки и постройки

Договорная

Хоз блоки и постройки

Гомель

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

634.66 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 200 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасные дома под ключ

630 р.

Каркасные дома под ключ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Дачный дом (бытовка) 6х3

12 000 р.

Дачный дом (бытовка) 6х3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи

476 р.

Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Дачный дом 6х6

14 650 р.

Дачный дом 6х6

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дачный дом 9х9

43 000 р.

Дачный дом 9х9

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дом фермера 6х6м.

10 500 р.

Дом фермера 6х6м.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом N1

31 000 р.

Готовый каркасный дом N1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом Dkf 6

36 000 р.

Готовый каркасный дом Dkf 6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом dkf 2

34 000 р.

Готовый каркасный дом dkf 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом BARN1

28 500 р.

Готовый каркасный дом BARN1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом DKF 8

39 000 р.

Готовый каркасный дом DKF 8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом N5

58 000 р.

Готовый каркасный дом N5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом N6

70 200 р.

Готовый каркасный дом N6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовый домик ''Dias'' 3х4м МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

5 766 р.

Садовый домик ''Dias'' 3х4м МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 600 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркас дома

670 р.

Каркас дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркас, фундамент

476 р.

Каркас, фундамент

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
каркасный модульный дом 36м2.

18 000 р.

каркасный модульный дом 36м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик с террасой.

16 500 р.

дачный домик с террасой.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный домик 6х6м. 36 м2.

24 400 р.

дачный домик 6х6м. 36 м2.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
дачный дом 45м2. каркасный домик

28 800 р.

дачный дом 45м2. каркасный домик

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
каркасный дачный дом 8,5х6м.

33 000 р.

каркасный дачный дом 8,5х6м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
модульный дом 60м2

28 800 р.

модульный дом 60м2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Веранда к дому

3 500 р.

Веранда к дому

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Каркасный дом 98 м2 по технологии Mitek

32 900 р.

Каркасный дом 98 м2 по технологии Mitek

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Домокомплект каркасного дома

29 900 р.

Домокомплект каркасного дома

Минск, Заводской

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