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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Витебск

Доставка по Беларуси
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 650 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Каркасный дом недорого

18 000 р.

Каркасный дом недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
браширование очистка древесины, кладки кирпичной

20 р.

браширование очистка древесины, кладки кирпичной

Гомель

Доставка по Беларуси
Дома на мини забивных бетонных сваях

150 р.

Дома на мини забивных бетонных сваях

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

105 р.

Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА

Могилев

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус профилированный лунный паз

900 р.

Брус профилированный лунный паз

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хоз блоки и постройки

Договорная

Хоз блоки и постройки

Гомель

Доставка по Беларуси
Фундамент сваи под дом баню пирс тд

70 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс тд

Могилев

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

634.66 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Комплект пиломатериалов для сборки бани в Греске

Договорная

Комплект пиломатериалов для сборки бани в Греске

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Договорная

Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Гомель

Доставка по Беларуси
Сруб

Договорная

Сруб

Могилев

Доставка по Беларуси
сруб

Договорная

сруб

Могилев

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 200 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
Каркасные дома под ключ

630 р.

Каркасные дома под ключ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Дачный домокомплект

Договорная

Дачный домокомплект

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Дачный дом (бытовка) 6х3

12 000 р.

Дачный дом (бытовка) 6х3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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