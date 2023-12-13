Товары от Куфар Маркета
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2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. БД-04.1-10 ''Светлана''
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
сруб
Минская, Марьина Горка
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб бани
Могилев
Договорная
Сруб
Витебск
Договорная
Сруб бани
Минск, Заводской
1 650 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
18 000 р.
Каркасный дом недорого
Минск, Первомайский
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
20 р.
браширование очистка древесины, кладки кирпичной
Гомель
150 р.
Дома на мини забивных бетонных сваях
Минск, Ленинский
105 р.
Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером
Минск, Ленинский
100 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА АФРЕЙМ ПИРС УЧАСТОК ТЕРРАСА НАВЕС ДАЧА ПЛИТА
Могилев
Договорная
Сруб
Минская, Смолевичи
900 р.
Брус профилированный лунный паз
Минская, Минский район
Договорная
Хоз блоки и постройки
Гомель
70 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс тд
Могилев
634.66 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
Договорная
Комплект пиломатериалов для сборки бани в Греске
Минская, Другие города
Договорная
Пирс, причал Сваи фундамент участок дом баня навес
Минск, Центральный
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
Договорная
сруб
Гомель
Договорная
Сруб
Могилев
Договорная
сруб
Могилев
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''
Могилевская, Шклов
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. ''Неман''
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 200 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель
630 р.
Каркасные дома под ключ
Минск, Партизанский
Договорная
Дачный домокомплект
Минская, Другие города
12 000 р.
Дачный дом (бытовка) 6х3
Минск, Центральный