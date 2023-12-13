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Товары от Куфар Маркета

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Новые товары с доставкой в Беларуси

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Витебск

Доставка по Беларуси
Ручка для 3D рисования

30 р.

Ручка для 3D рисования

Гродно

Доставка по Беларуси
Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

35 р.

Маркеры для скетчинга (двусторонние) 60 цветов

Витебск

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Онлайн-заказ

221 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949210

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Онлайн-заказ

217 р.

Ручки Parker коллекция Urban 1931570

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Онлайн-заказ

181 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0949220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Urban S0850680

Онлайн-заказ

142 р.

Ручки Parker коллекция Urban S0850680

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручки Parker коллекция Jotter 1953182

Онлайн-заказ

68 р.

Ручки Parker коллекция Jotter 1953182

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Набор для юного художника 67 предметов в чемодане на липучке

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22.12 р.

Darvish Набор для юного художника 67 предметов в чемодане на липучке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор обложек для тетрадей 50мкм (10шт/уп) размер 350*212 мм ''Darvish'' РБ

Онлайн-заказ

3.09 р.

Набор обложек для тетрадей 50мкм (10шт/уп) размер 350*212 мм ''Darvish'' РБ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Картон цветной немелованный А4 8л. 8цв. ''Darvish''

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2.84 р.

Darvish Картон цветной немелованный А4 8л. 8цв. ''Darvish''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Картон белый А4 8л. ''Полярный мишка'' на склейке

Онлайн-заказ

2.23 р.

Darvish Картон белый А4 8л. ''Полярный мишка'' на склейке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Таблица Русский Алфавит + Пиши правильно формат А5

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1.95 р.

Таблица Русский Алфавит + Пиши правильно формат А5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дошкольное образование ''Сказка-обучалка. Заветное колечко''

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1.33 р.

Дошкольное образование ''Сказка-обучалка. Заветное колечко''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пластилин 8цв. восковой 120г ''Darvish'' со стеком

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4.17 р.

Пластилин 8цв. восковой 120г ''Darvish'' со стеком

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Карандаши 12цв ''Darvish'' ''Бабочка'' корпус пластиковый шестигранный (набор)

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3.48 р.

Darvish Карандаши 12цв ''Darvish'' ''Бабочка'' корпус пластиковый шестигранный (набор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Краски аквар. 10цв фигурные ''Бабочка'' пласт. уп. б/к Луч

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2.62 р.

Darvish Краски аквар. 10цв фигурные ''Бабочка'' пласт. уп. б/к Луч

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Darvish Линейка 15см деревянная ''Фрукт'' ассорти DV-12105

Онлайн-заказ

2.39 р.

Darvish Линейка 15см деревянная ''Фрукт'' ассорти DV-12105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Академия маленьких гениев ''Развиваем логику''

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1.56 р.

Академия маленьких гениев ''Развиваем логику''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы 13см ''Darvish'' закругленные цветные лезвия

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2.04 р.

Ножницы 13см ''Darvish'' закругленные цветные лезвия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бумага цветная 166*240 8л. 8цв. ''Принцесса и принц'' на скобе

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0.84 р.

Бумага цветная 166*240 8л. 8цв. ''Принцесса и принц'' на скобе

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тетрадь 12л линейка ''Darvish'' (без слова тетрадь)

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0.29 р.

Тетрадь 12л линейка ''Darvish'' (без слова тетрадь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для книг Study металлическая 210 х 220 мм, регулировка угла наклона Черная

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35.40 р.
29.50 р.-17%

Подставка для книг Study металлическая 210 х 220 мм, регулировка угла наклона Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скетчбук блокнот с плотными листами ''Sketchbook'' 5 видов бумаги (белая, клетка, чёрная, крафтовая,

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23 р.

Скетчбук блокнот с плотными листами ''Sketchbook'' 5 видов бумаги (белая, клетка, чёрная, крафтовая,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Со

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14 р.

Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Со

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Ед

Онлайн-заказ

14 р.

Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Ед

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мужское портмоне S6703 Baellerry Business (7 отделений, на молнии, с ручкой). Светло - коричневое

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43 р.

Мужское портмоне S6703 Baellerry Business (7 отделений, на молнии, с ручкой). Светло - коричневое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Ли

Онлайн-заказ

14 р.

Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Ли

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скетч маркеры. Набор для скетчинга.

19 р.

Скетч маркеры. Набор для скетчинга.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почта России B1 787х750 мм

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5 р.

Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почта России B1 787х750 мм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блокнот для записей ''Авокадо'' в клетку с картонной обложкой (А5, спираль, 50 листов, 90гр/м2) диза

Онлайн-заказ

14 р.

Блокнот для записей ''Авокадо'' в клетку с картонной обложкой (А5, спираль, 50 листов, 90гр/м2) диза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почты B2 600х675 мм

Онлайн-заказ

3 р.

Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почты B2 600х675 мм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почта B3 360х500 мм

Онлайн-заказ

2 р.

Почтовый полиэтиленовый пакет с логотипом Почта B3 360х500 мм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Жи

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14 р.

Блокнот для зарисовок и скетчинга с плотными листами Sketchbook (А5, спираль, 30 листов,170гр/м2) Жи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фотобумага LOMOND полуглянцевая двусторонняя А4 265 г/кв.м. 20 листов (1106301)

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24.16 р.

Фотобумага LOMOND полуглянцевая двусторонняя А4 265 г/кв.м. 20 листов (1106301)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фотобумага LOMOND односторонняя эконом глянцевая A4 260 г/м2 50л (0102152)

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21.88 р.

Фотобумага LOMOND односторонняя эконом глянцевая A4 260 г/м2 50л (0102152)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фотобумага LOMOND матовая А4 140 г/кв.м. 100 листов (0102074)

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21.03 р.

Фотобумага LOMOND матовая А4 140 г/кв.м. 100 листов (0102074)

Минск, Центральный

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Самоклеящаяся бумага Lomond самоклеющаяся 4 деления А4 70 г/кв.м. 50 листов (2100025)

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9.64 р.

Самоклеящаяся бумага Lomond самоклеющаяся 4 деления А4 70 г/кв.м. 50 листов (2100025)

Минск, Центральный

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Самоклеящаяся бумага Lomond самоклеющаяся 2 деления А4 70 г/кв.м. 25 листов (2101013)

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13.09 р.

Самоклеящаяся бумага Lomond самоклеющаяся 2 деления А4 70 г/кв.м. 25 листов (2101013)

Минск, Центральный

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Фотобумага Lomond Матовая 10x15 230 г/кв.м. 50 листов (0102034)

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5.27 р.

Фотобумага Lomond Матовая 10x15 230 г/кв.м. 50 листов (0102034)

Минск, Центральный

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Фотобумага Lomond Глянцевая A4 150 г/кв.м. 50 листов (0102018)

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24.13 р.

Фотобумага Lomond Глянцевая A4 150 г/кв.м. 50 листов (0102018)

Минск, Центральный

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Фотобумага CACTUS Глянцевая A4 690 г/кв.м. 2 листа (CS-MGA46902)

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11.18 р.

Фотобумага CACTUS Глянцевая A4 690 г/кв.м. 2 листа (CS-MGA46902)

Минск, Центральный

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Самоклеящаяся бумага Lomond Самоклеящаяся A4 70 г/м2 50 листов 24 деления (2100175)

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10.24 р.

Самоклеящаяся бумага Lomond Самоклеящаяся A4 70 г/м2 50 листов 24 деления (2100175)

Минск, Центральный

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Фотобумага LOMOND Матовая A4 230 г/кв.м. 50 листов (0102016)

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16.16 р.

Фотобумага LOMOND Матовая A4 230 г/кв.м. 50 листов (0102016)

Минск, Центральный

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