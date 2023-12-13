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ЭлектроникаАудиотехника

Кабели, адаптеры, провода в Беларуси

Кабель NICEHCK, MMCX, 4.4мм

25 р.

Кабель NICEHCK, MMCX, 4.4мм

Гомельская, Житковичи

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Адаптер/переходник для наушников с 2,5 на 3,5 мм

59 р.

Адаптер/переходник для наушников с 2,5 на 3,5 мм

Минск, Центральный

Разъем банан Melodika

10 р.

Разъем банан Melodika

Минск, Первомайский

Топ stereo di-box Radial Pro D2

540 р.

Топ stereo di-box Radial Pro D2

Минск, Центральный

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Кабель

25 р.

Кабель

Минск, Партизанский

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Провода для подключения сабвуфера

50 р.

Провода для подключения сабвуфера

Брестская, Пинск

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QED акустический кабель-XT EVOLUTION REFERENCE

36 р.

QED акустический кабель-XT EVOLUTION REFERENCE

Витебск

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Кабель-переходник с 4.4 на 3.5

20 р.

Кабель-переходник с 4.4 на 3.5

Гомельская, Житковичи

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Кабель-переходник с 3.5 на 4.4

20 р.

Кабель-переходник с 3.5 на 4.4

Гомельская, Житковичи

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MIR Bluetooth AUX адаптер для авто с выходом 3.5мм/ Автомобильный Bluetooth-ресивер Aux BT-302

18 р.

MIR Bluetooth AUX адаптер для авто с выходом 3.5мм/ Автомобильный Bluetooth-ресивер Aux BT-302

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кабель оптический Toslink 2XODT M M 2m

15 р.

Кабель оптический Toslink 2XODT M M 2m

Гродно

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Bt

130 р.

Bt

Минск, Советский

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Кабель Аудио mini Jack 3.5 - 2 x RCA Япония

20 р.

Кабель Аудио mini Jack 3.5 - 2 x RCA Япония

Минск, Фрунзенский

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профессиональные разъемы Neutrik.

20 р.

профессиональные разъемы Neutrik.

Минская, Заславль

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Кабель Aux 3,5мм длина 1,5м

3 р.

Кабель Aux 3,5мм длина 1,5м

Гродно

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Адаптер блютуз ( RX-TX ) трансмиттер FM. SBC.

50 р.

Адаптер блютуз ( RX-TX ) трансмиттер FM. SBC.

Гомель

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Шнуры

Договорная

Шнуры

Витебск

Звуковой кабель (usb) для наушников (SteelSeries)

25 р.

Звуковой кабель (usb) для наушников (SteelSeries)

Гомель

Адаптер питания блок питания

15 р.

Адаптер питания блок питания

Минск, Фрунзенский

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Переходник AUX кабель 3.5 джек провод аукс

5 р.

Переходник AUX кабель 3.5 джек провод аукс

Минск, Фрунзенский

Аудио адаптер 3 в 1 Kakusiga Type-C - 3.5mm

17.90 р.

Аудио адаптер 3 в 1 Kakusiga Type-C - 3.5mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания адаптер питания

15 р.

Блок питания адаптер питания

Минск, Фрунзенский

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Кабель микрофонный

3 р.

Кабель микрофонный

Минск, Ленинский

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Акустический кабель Sommer cable 2×6 mm

15 р.

Акустический кабель Sommer cable 2×6 mm

Могилев

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Аудио Кабель оптический 5м

50 р.

Аудио Кабель оптический 5м

Могилев

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Кабель Swat SIX-2075

30 р.

Кабель Swat SIX-2075

Минск, Московский

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Кабель-скарт LUXMANN

35 р.

Кабель-скарт LUXMANN

Могилев

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Аудиокабель AUX 3.5-3.5 мм 1.5 метра

7 р.

Аудиокабель AUX 3.5-3.5 мм 1.5 метра

Гомель

Адаптер jack 3.5 на 6.3 Audio-Technica

30 р.

Адаптер jack 3.5 на 6.3 Audio-Technica

Гродно

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Shanling L3 Type-C/ Type-C

50 р.

Shanling L3 Type-C/ Type-C

Минск, Октябрьский

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Акустические кабели куски 2х1 мм2

13 р.

Акустические кабели куски 2х1 мм2

Минск, Первомайский

Цифровой гитарный процессор IRig

10 р.

Цифровой гитарный процессор IRig

Витебская, Городок

Cardas

3 000 р.

Cardas

Гомельская, Речица

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Aux провод 5м

10 р.

Aux провод 5м

Минск, Первомайский

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Аудио кабель 3.5 Джек*5pin

20 р.

Аудио кабель 3.5 Джек*5pin

Брестская, Пинск

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Кабель xlr/xlr

25 р.

Кабель xlr/xlr

Могилев

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Аудио-шнуры 3-pin, 5pin пр-во СССР

2 р.

Аудио-шнуры 3-pin, 5pin пр-во СССР

Гродно

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Микрофонные шнуры

Договорная

Микрофонные шнуры

Гродненская, Волковыск

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Аудио Переходник jack 6.3 на 3.5 Для Микрофона

15 р.

Аудио Переходник jack 6.3 на 3.5 Для Микрофона

Минск, Октябрьский

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Кабель-адаптер USB to Audio, jack 3.5 mm

15 р.

Кабель-адаптер USB to Audio, jack 3.5 mm

Минск, Октябрьский

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Аудиофильский кабель RCA-RCA (5м*2)

200 р.

Аудиофильский кабель RCA-RCA (5м*2)

Брестская, Барановичи

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аукс чёрный, длина 1.5м, полностью рабочий

10 р.

аукс чёрный, длина 1.5м, полностью рабочий

Витебск

Аудио провода разные. 5р штука

5 р.

Аудио провода разные. 5р штука

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

MIR Bluetooth AUX адаптер для авто с выходом 3.5мм/ Автомобильный Bluetooth-ресивер Aux BT-302

18 р.

MIR Bluetooth AUX адаптер для авто с выходом 3.5мм/ Автомобильный Bluetooth-ресивер Aux BT-302

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Аудио адаптер 3 в 1 Kakusiga Type-C - 3.5mm

17.90 р.

Аудио адаптер 3 в 1 Kakusiga Type-C - 3.5mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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