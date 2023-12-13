Товары от Куфар Маркета
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Кабели, адаптеры, провода в Беларуси
25 р.
Кабель NICEHCK, MMCX, 4.4мм
Гомельская, Житковичи
59 р.
Адаптер/переходник для наушников с 2,5 на 3,5 мм
Минск, Центральный
10 р.
Разъем банан Melodika
Минск, Первомайский
540 р.
Топ stereo di-box Radial Pro D2
Минск, Центральный
25 р.
Кабель
Минск, Партизанский
50 р.
Провода для подключения сабвуфера
Брестская, Пинск
36 р.
QED акустический кабель-XT EVOLUTION REFERENCE
Витебск
20 р.
Кабель-переходник с 4.4 на 3.5
Гомельская, Житковичи
20 р.
Кабель-переходник с 3.5 на 4.4
Гомельская, Житковичи
18 р.
MIR Bluetooth AUX адаптер для авто с выходом 3.5мм/ Автомобильный Bluetooth-ресивер Aux BT-302
Минск, Фрунзенский
15 р.
Кабель оптический Toslink 2XODT M M 2m
Гродно
130 р.
Bt
Минск, Советский
20 р.
Кабель Аудио mini Jack 3.5 - 2 x RCA Япония
Минск, Фрунзенский
20 р.
профессиональные разъемы Neutrik.
Минская, Заславль
3 р.
Кабель Aux 3,5мм длина 1,5м
Гродно
50 р.
Адаптер блютуз ( RX-TX ) трансмиттер FM. SBC.
Гомель
Договорная
Шнуры
Витебск
25 р.
Звуковой кабель (usb) для наушников (SteelSeries)
Гомель
15 р.
Адаптер питания блок питания
Минск, Фрунзенский
5 р.
Переходник AUX кабель 3.5 джек провод аукс
Минск, Фрунзенский
17.90 р.
Аудио адаптер 3 в 1 Kakusiga Type-C - 3.5mm
Минск, Центральный
15 р.
Блок питания адаптер питания
Минск, Фрунзенский
3 р.
Кабель микрофонный
Минск, Ленинский
15 р.
Акустический кабель Sommer cable 2×6 mm
Могилев
50 р.
Аудио Кабель оптический 5м
Могилев
30 р.
Кабель Swat SIX-2075
Минск, Московский
35 р.
Кабель-скарт LUXMANN
Могилев
7 р.
Аудиокабель AUX 3.5-3.5 мм 1.5 метра
Гомель
30 р.
Адаптер jack 3.5 на 6.3 Audio-Technica
Гродно
50 р.
Shanling L3 Type-C/ Type-C
Минск, Октябрьский
13 р.
Акустические кабели куски 2х1 мм2
Минск, Первомайский
10 р.
Цифровой гитарный процессор IRig
Витебская, Городок
3 000 р.
Cardas
Гомельская, Речица
10 р.
Aux провод 5м
Минск, Первомайский
20 р.
Аудио кабель 3.5 Джек*5pin
Брестская, Пинск
25 р.
Кабель xlr/xlr
Могилев
2 р.
Аудио-шнуры 3-pin, 5pin пр-во СССР
Гродно
Договорная
Микрофонные шнуры
Гродненская, Волковыск
15 р.
Аудио Переходник jack 6.3 на 3.5 Для Микрофона
Минск, Октябрьский
15 р.
Кабель-адаптер USB to Audio, jack 3.5 mm
Минск, Октябрьский
200 р.
Аудиофильский кабель RCA-RCA (5м*2)
Брестская, Барановичи
10 р.
аукс чёрный, длина 1.5м, полностью рабочий
Витебск
5 р.
Аудио провода разные. 5р штука
Гродно