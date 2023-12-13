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Красота и здоровьеМедицинские товары

Инвалидные коляски в Беларуси

Кресло-коляска с откидной спинкой новое
vip

450 р.

Кресло-коляска с откидной спинкой новое

Минск, Фрунзенский

Кресло-коляска с откидной спинкой новое
vip

450 р.

Кресло-коляска с откидной спинкой новое

Минск, Фрунзенский

Коляска

300 р.

Коляска

Могилевская, Бобруйск

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Инволидная коляска

40 р.

Инволидная коляска

Гродно

Коляска для инвалидов

270 р.

Коляска для инвалидов

Минск, Московский

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Активная инвалидная коляска

650 р.

Активная инвалидная коляска

Минск, Ленинский

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Кресло-коляска активного типа

1 200 р.

Кресло-коляска активного типа

Минская, Минский район

Инвалидное кресло-коляска

330 р.

Инвалидное кресло-коляска

Витебск

Детская инвалидная коляска Zippie ts

500 р.

Детская инвалидная коляска Zippie ts

Минск, Фрунзенский

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Инвалидная коляска (кресло) с электроприводом

1 590 р.

Инвалидная коляска (кресло) с электроприводом

Минск, Первомайский

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Кресло-коляска для инвалидов с электроприводом

2 190 р.

Кресло-коляска для инвалидов с электроприводом

Гомель

Кресло-коляска для детей с ДЦП

880 р.

Кресло-коляска для детей с ДЦП

Минск, Ленинский

Инвалидное кресло, ходули, костыли

Договорная

Инвалидное кресло, ходули, костыли

Минск, Заводской

ПРОКАТ - Инвалидная коляска детская H-714N

50 р.

ПРОКАТ - Инвалидная коляска детская H-714N

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Пандус телескопический алюминиевый - 2 секции (3,04 м)

50 р.

ПРОКАТ - Пандус телескопический алюминиевый - 2 секции (3,04 м)

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Лестничный подъемник для инвалидов Барс-УГП-130

600 р.

ПРОКАТ - Лестничный подъемник для инвалидов Барс-УГП-130

Минск, Центральный

Инвалидная коляска

150 р.

Инвалидная коляска

Могилевская, Бобруйск

Инвалидная коляска

250 р.

Инвалидная коляска

Гомель

Кресло инвалидное, б/у. Продам

Договорная

Кресло инвалидное, б/у. Продам

Могилев

Инвалидная-коляска.

110 р.

Инвалидная-коляска.

Минская, Фаниполь

Коляска инвалидная

Договорная

Коляска инвалидная

Минская, Борисов

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Инвалидные коляски

150 р.

Инвалидные коляски

Гомельская, Рогачев

Инвалидная коляска

260 р.

Инвалидная коляска

Гомельская, Чечерск

Кресло-коляска Армед H 009B с санитарным оснащение

390 р.

Кресло-коляска Армед H 009B с санитарным оснащение

Минск, Центральный

Кресло-коляска для инвалидов Армед 2500

495 р.

Кресло-коляска для инвалидов Армед 2500

Минск, Центральный

Коляска инвалидная с электроприводом ANTAR AT52304

2 750 р.

Коляска инвалидная с электроприводом ANTAR AT52304

Минск, Центральный

Доставка
Кресло-коляска для инвалидов Армед H 035

590 р.

Кресло-коляска для инвалидов Армед H 035

Минск, Центральный

Инвалидная коляска

350 р.

Инвалидная коляска

Минск, Советский

Инвалидная коляска

300 р.

Инвалидная коляска

Витебская, Полоцк

Коляска инвалидная

3 000 р.

Коляска инвалидная

Минск, Первомайский

Колёса от инвалидной коляски

Договорная

Колёса от инвалидной коляски

Гомель

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Продам инвалидную каляску

200 р.

Продам инвалидную каляску

Минск, Ленинский

Инвалидная коляска с функцией вертикализации в аре

100 р.

Инвалидная коляска с функцией вертикализации в аре

Могилев

Инвалидная коляска

90 р.

Инвалидная коляска

Витебск

Инвалидная коляска

180 р.

Инвалидная коляска

Витебск

Инвалидная коляска с откидной спинкой

250 р.

Инвалидная коляска с откидной спинкой

Брестская, Барановичи

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Тренажёр для реабилитации инвалидов

1 600 р.

Тренажёр для реабилитации инвалидов

Минск, Партизанский

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Инвалидное кресло

599 р.

Инвалидное кресло

Могилев

Коляска Рейсер Нова 2 для детей с ДЦП

3 000 р.

Коляска Рейсер Нова 2 для детей с ДЦП

Гомельская, Мозырь

Кресло-коляска с электроприводом ЦСИЕ

1 500 р.

Кресло-коляска с электроприводом ЦСИЕ

Минск, Московский

Коляска инвалидная

400 р.

Коляска инвалидная

Минск, Ленинский

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Кресло туалет

200 р.

Кресло туалет

Брестская, Барановичи

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Кресло -коляска инвалидная.

50 р.

Кресло -коляска инвалидная.

Минск, Октябрьский

Коляска для инвалидов и пожилых

700 р.

Коляска для инвалидов и пожилых

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Электрическая инвалидная кресло-коляска MET Compact 35

4 892 р.

Электрическая инвалидная кресло-коляска MET Compact 35

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Инвалидная коляска MET Compact 35

4 892 р.

Инвалидная коляска MET Compact 35

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

4 892 р.

Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

4 892 р.

Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

4 892 р.

Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

4 892 р.

Электрическая кресло-коляска MET Compact 35

Витебск

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