Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Инвалидные коляски в Беларуси
450 р.
Кресло-коляска с откидной спинкой новое
Минск, Фрунзенский
450 р.
Кресло-коляска с откидной спинкой новое
Минск, Фрунзенский
300 р.
Коляска
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Инволидная коляска
Гродно
270 р.
Коляска для инвалидов
Минск, Московский
650 р.
Активная инвалидная коляска
Минск, Ленинский
1 200 р.
Кресло-коляска активного типа
Минская, Минский район
330 р.
Инвалидное кресло-коляска
Витебск
500 р.
Детская инвалидная коляска Zippie ts
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Инвалидная коляска (кресло) с электроприводом
Минск, Первомайский
2 190 р.
Кресло-коляска для инвалидов с электроприводом
Гомель
880 р.
Кресло-коляска для детей с ДЦП
Минск, Ленинский
Договорная
Инвалидное кресло, ходули, костыли
Минск, Заводской
50 р.
ПРОКАТ - Инвалидная коляска детская H-714N
Минск, Центральный
50 р.
ПРОКАТ - Пандус телескопический алюминиевый - 2 секции (3,04 м)
Минск, Центральный
600 р.
ПРОКАТ - Лестничный подъемник для инвалидов Барс-УГП-130
Минск, Центральный
150 р.
Инвалидная коляска
Могилевская, Бобруйск
250 р.
Инвалидная коляска
Гомель
Договорная
Кресло инвалидное, б/у. Продам
Могилев
110 р.
Инвалидная-коляска.
Минская, Фаниполь
Договорная
Коляска инвалидная
Минская, Борисов
150 р.
Инвалидные коляски
Гомельская, Рогачев
260 р.
Инвалидная коляска
Гомельская, Чечерск
390 р.
Кресло-коляска Армед H 009B с санитарным оснащение
Минск, Центральный
495 р.
Кресло-коляска для инвалидов Армед 2500
Минск, Центральный
2 750 р.
Коляска инвалидная с электроприводом ANTAR AT52304
Минск, Центральный
590 р.
Кресло-коляска для инвалидов Армед H 035
Минск, Центральный
350 р.
Инвалидная коляска
Минск, Советский
300 р.
Инвалидная коляска
Витебская, Полоцк
3 000 р.
Коляска инвалидная
Минск, Первомайский
Договорная
Колёса от инвалидной коляски
Гомель
200 р.
Продам инвалидную каляску
Минск, Ленинский
100 р.
Инвалидная коляска с функцией вертикализации в аре
Могилев
90 р.
Инвалидная коляска
Витебск
180 р.
Инвалидная коляска
Витебск
250 р.
Инвалидная коляска с откидной спинкой
Брестская, Барановичи
1 600 р.
Тренажёр для реабилитации инвалидов
Минск, Партизанский
599 р.
Инвалидное кресло
Могилев
3 000 р.
Коляска Рейсер Нова 2 для детей с ДЦП
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Кресло-коляска с электроприводом ЦСИЕ
Минск, Московский
400 р.
Коляска инвалидная
Минск, Ленинский
200 р.
Кресло туалет
Брестская, Барановичи
50 р.
Кресло -коляска инвалидная.
Минск, Октябрьский
700 р.
Коляска для инвалидов и пожилых
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
4 892 р.
Электрическая инвалидная кресло-коляска MET Compact 35
Минск, Центральный
4 892 р.
Инвалидная коляска MET Compact 35
Брест
4 892 р.
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35
Гомель
4 892 р.
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35
Гродно
4 892 р.
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35
Могилев
4 892 р.
Электрическая кресло-коляска MET Compact 35
Витебск