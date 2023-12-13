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Сад и огородВсе для пчеловода

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
vip

1 600 р.

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка

Брест

Доставка по Беларуси
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

12 р.

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

15 р.

Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь электрический ''Европа''

70 р.

Дымарь электрический ''Европа''

Брест

Доставка по Беларуси
Лекало на магазинную рамку 145 мм

9.50 р.

Лекало на магазинную рамку 145 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 3,3 л прямоугольное

2.10 р.

Ведро 3,3 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

9.30 р.

Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Клеточка ''Бигуди''

0.80 р.

Клеточка ''Бигуди''

Брест

Доставка по Беларуси
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

5.45 р.

Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Маткоуловитель пластмассовый

5 р.

Маткоуловитель пластмассовый

Брест

Доставка по Беларуси
Скребок-лопатка (оцинковка)

2.20 р.

Скребок-лопатка (оцинковка)

Брест

Доставка по Беларуси
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

15 р.

Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Заставная доска (с ушками)

13 р.

Заставная доска (с ушками)

Брест

Доставка по Беларуси
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

12 р.

Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

Брест

Доставка по Беларуси
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

16 р.

Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

Брест

Доставка по Беларуси
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

1.35 р.

Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

62.46 р.

Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка (Феролайф)

2.65 р.

Разделительная решетка (Феролайф)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

22 р.

Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

Брест

Доставка по Беларуси
Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)

2 290 р.

Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья

22 р.

Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья

Брест

Доставка по Беларуси
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками

1.45 р.

Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками

Брест

Доставка по Беларуси
Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)

1 791 р.

Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
vip

1 600 р.

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка

Брест

Доставка по Беларуси
Кронштейн навесной на 7 рамок

10.40 р.

Кронштейн навесной на 7 рамок

Брест

Доставка по Беларуси
Поилка в леток под бутылку

1.30 р.

Поилка в леток под бутылку

Брест

Доставка по Беларуси
Испаритель щавелевой кислоты (сублиматор)

106.50 р.

Испаритель щавелевой кислоты (сублиматор)

Брест

Доставка по Беларуси
Нож для распечатки сот 280 мм зубчатый

13 р.

Нож для распечатки сот 280 мм зубчатый

Брест

Доставка по Беларуси
Кран сливной

11.30 р.

Кран сливной

Брест

Доставка по Беларуси
Дырокол с установкой втулки в рамку (деревянный)

46.80 р.

Дырокол с установкой втулки в рамку (деревянный)

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушки для пчел потолочные

4.20 р.

Кормушки для пчел потолочные

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 11 л прямоугольное

6.10 р.

Ведро 11 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 20 л прямоугольное

9.50 р.

Ведро 20 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Вилка-культиватор для распечатки сот (17 игл, нержавейка)

21.50 р.

Вилка-культиватор для распечатки сот (17 игл, нержавейка)

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь из черной стали

27.80 р.

Дымарь из черной стали

Брест

Доставка по Беларуси
Проволока стальная 250 г d-0,5 мм

5.70 р.

Проволока стальная 250 г d-0,5 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка металлическая для 10-рамочного улья (Польша)

16 р.

Разделительная решетка металлическая для 10-рамочного улья (Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Решетка для сбора прополиса 415*490 мм (Польша)

10.30 р.

Решетка для сбора прополиса 415*490 мм (Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Роевня тканевая малая

22.86 р.

Роевня тканевая малая

Брест

Доставка по Беларуси
Нож электрический для распечатки сот

98.20 р.

Нож электрический для распечатки сот

Брест

Доставка по Беларуси
Держатель катушки проволоки 250 гр. ДК -1 РБ

5.38 р.

Держатель катушки проволоки 250 гр. ДК -1 РБ

Брест

Доставка по Беларуси
Мисочки 100 шт (Китай)

2.90 р.

Мисочки 100 шт (Китай)

Брест

Доставка по Беларуси
Варроа тестер

26 р.

Варроа тестер

Брест

Доставка по Беларуси
Клеточка маточная пластиковая ''ЕС-80''

0.55 р.

Клеточка маточная пластиковая ''ЕС-80''

Брест

Доставка по Беларуси
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