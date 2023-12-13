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Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
1 600 р.
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
Брест
Доставка по Беларуси
12 р.
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)
Брест
Доставка по Беларуси
15 р.
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л
Брест
Доставка по Беларуси
70 р.
Дымарь электрический ''Европа''
Брест
Доставка по Беларуси
9.50 р.
Лекало на магазинную рамку 145 мм
Брест
Доставка по Беларуси
2.10 р.
Ведро 3,3 л прямоугольное
Брест
Доставка по Беларуси
9.30 р.
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)
Брест
Доставка по Беларуси
0.80 р.
Клеточка ''Бигуди''
Брест
Доставка по Беларуси
5.45 р.
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)
Брест
Доставка по Беларуси
5 р.
Маткоуловитель пластмассовый
Брест
Доставка по Беларуси
2.20 р.
Скребок-лопатка (оцинковка)
Брест
Доставка по Беларуси
15 р.
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм
Брест
Доставка по Беларуси
13 р.
Заставная доска (с ушками)
Брест
Доставка по Беларуси
12 р.
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)
Брест
Доставка по Беларуси
16 р.
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой
Брест
Доставка по Беларуси
1.35 р.
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками
Брест
Доставка по Беларуси
62.46 р.
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)
Брест
Доставка по Беларуси
2.65 р.
Разделительная решетка (Феролайф)
Брест
Доставка по Беларуси
22 р.
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья
Брест
Доставка по Беларуси
2 290 р.
Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)
Брест
Доставка по Беларуси
22 р.
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья
Брест
Доставка по Беларуси
1.45 р.
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками
Брест
Доставка по Беларуси
1 791 р.
Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)
Брест
Доставка по Беларуси
1 600 р.
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
Брест
Доставка по Беларуси
10.40 р.
Кронштейн навесной на 7 рамок
Брест
Доставка по Беларуси
1.30 р.
Поилка в леток под бутылку
Брест
Доставка по Беларуси
106.50 р.
Испаритель щавелевой кислоты (сублиматор)
Брест
Доставка по Беларуси
13 р.
Нож для распечатки сот 280 мм зубчатый
Брест
Доставка по Беларуси
11.30 р.
Кран сливной
Брест
Доставка по Беларуси
46.80 р.
Дырокол с установкой втулки в рамку (деревянный)
Брест
Доставка по Беларуси
4.20 р.
Кормушки для пчел потолочные
Брест
Доставка по Беларуси
6.10 р.
Ведро 11 л прямоугольное
Брест
Доставка по Беларуси
9.50 р.
Ведро 20 л прямоугольное
Брест
Доставка по Беларуси
21.50 р.
Вилка-культиватор для распечатки сот (17 игл, нержавейка)
Брест
Доставка по Беларуси
27.80 р.
Дымарь из черной стали
Брест
Доставка по Беларуси
5.70 р.
Проволока стальная 250 г d-0,5 мм
Брест
Доставка по Беларуси
16 р.
Разделительная решетка металлическая для 10-рамочного улья (Польша)
Брест
Доставка по Беларуси
10.30 р.
Решетка для сбора прополиса 415*490 мм (Польша)
Брест
Доставка по Беларуси
22.86 р.
Роевня тканевая малая
Брест
Доставка по Беларуси
98.20 р.
Нож электрический для распечатки сот
Брест
Доставка по Беларуси
5.38 р.
Держатель катушки проволоки 250 гр. ДК -1 РБ
Брест
Доставка по Беларуси
2.90 р.
Мисочки 100 шт (Китай)
Брест
Доставка по Беларуси
26 р.
Варроа тестер
Брест
Доставка по Беларуси
0.55 р.
Клеточка маточная пластиковая ''ЕС-80''
Брест
Доставка по Беларуси