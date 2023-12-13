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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМаникюр, педикюр

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Набор из 5 двухсторонних дотсов

5 р.

Набор из 5 двухсторонних дотсов

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Керамические фрезы

4 р.

Керамические фрезы

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фреза алмазная (пламя).

2 р.

Фреза алмазная (пламя).

Могилевская, Горки

Доставка по Беларуси
Пилки OPI для ногтей полумесяц

0.50 р.

Пилки OPI для ногтей полумесяц

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор кистей для геля

7 р.

Набор кистей для геля

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Онлайн-заказ

42 р.
37 р.-12%

Пилка электрическая роликовая Electric Pedi / Аппарат для педикюра (две насадки) / Пемза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

70 р.

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ (СУХОЖАР) CH-360T 300ВАТТ

Могилевская, Климовичи

Доставка по Беларуси
Пинцет для удаления рыбных костей ZHIMEL

Онлайн-заказ

11 р.

Пинцет для удаления рыбных костей ZHIMEL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аппарат для маникюра Nail Drill

89 р.

Аппарат для маникюра Nail Drill

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пилки прямые OPI

0.50 р.

Пилки прямые OPI

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Мешок для маникюрного пылесоса.

2.30 р.

Мешок для маникюрного пылесоса.

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Фрезер Strong 210/105L(Стронг) ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУ

310 р.

Фрезер Strong 210/105L(Стронг) ДОСТАВКА ПО БЕЛАРУ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
фреза Strong 210/105L 1Стронг аппарат для маникюра

310 р.

фреза Strong 210/105L 1Стронг аппарат для маникюра

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Портативная USB Машинка для маникюра и педикюра

95 р.

Портативная USB Машинка для маникюра и педикюра

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА Фрезер Strong 207/120 Стронг

280 р.

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА Фрезер Strong 207/120 Стронг

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
НОБОР ДЛЯ МАНИКЮРА Strong 210/105L ЛАМПА ВЫТЯЖКА

360 р.

НОБОР ДЛЯ МАНИКЮРА Strong 210/105L ЛАМПА ВЫТЯЖКА

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор для маникюра. STRONG ПЫЛЕСОС ЛАМПА (ФРЕЗА)

520 р.

Набор для маникюра. STRONG ПЫЛЕСОС ЛАМПА (ФРЕЗА)

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фреза твердосплавная

7.50 р.

Фреза твердосплавная

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Лампа для ногтей SUN 5 48Вт. Акция

19 р.

Лампа для ногтей SUN 5 48Вт. Акция

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Набор кистей для маникюра волосок Русалочка (3 штуки)

5 р.

Набор кистей для маникюра волосок Русалочка (3 штуки)

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Лампа Sun One 48 W Зеркальный цвет

32 р.

Лампа Sun One 48 W Зеркальный цвет

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Кусачки маникюрные для кожи AT 827

27 р.

Кусачки маникюрные для кожи AT 827

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы маникюрные для кожи НСС 4 Matt

19.62 р.

Ножницы маникюрные для кожи НСС 4 Matt

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусачки для маникюра AT 836D

27 р.

Кусачки для маникюра AT 836D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки нитриловые черные AVIORA

12 р.

Перчатки нитриловые черные AVIORA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фрезер Strong 210/105L(Стронг) МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА

310 р.

Фрезер Strong 210/105L(Стронг) МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор насадок для маникюра Diamond drill bit set,

23 р.

Набор насадок для маникюра Diamond drill bit set,

Гродно

Доставка по Беларуси
Ножницы сталекс

17 р.

Ножницы сталекс

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Ножницы сталекс

17 р.

Ножницы сталекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусачки для ногтей

12 р.

Кусачки для ногтей

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Штамп для стемпинга

8 р.

Штамп для стемпинга

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Твизер Сталекс

18 р.

Твизер Сталекс

Гомель

Доставка по Беларуси
Набор кистей для маникюра 15 шт

5 р.

Набор кистей для маникюра 15 шт

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ножницы STALEKS PRO

16.20 р.

Ножницы STALEKS PRO

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Подшипники для маникюрной ручки комплект и штучно

96 р.

Подшипники для маникюрной ручки комплект и штучно

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пушер для маникюра

6 р.

Пушер для маникюра

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Кусачки Щипчики маникюрные

22 р.

Кусачки Щипчики маникюрные

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ножницы для кутикулы

40 р.

Ножницы для кутикулы

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пилки для ногтей

2 р.

Пилки для ногтей

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Баф

1 р.

Баф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кисть тонкая

4 р.

Кисть тонкая

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ножницы для кутикулы STALEKS

30 р.

Ножницы для кутикулы STALEKS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кусачки для кутикулы STALEKS

35 р.

Кусачки для кутикулы STALEKS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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