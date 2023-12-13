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Товары от Куфар Маркета

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Электроника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина
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5 р.

Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Playstation Plus (PS Plus) Украина
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5 р.

Playstation Plus (PS Plus) Украина

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Аватар: Рубежи Пандоры
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Договорная

Аватар: Рубежи Пандоры

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Геймпад Ritmix GP-050BTH

Онлайн-заказ

90.38 р.

Геймпад Ritmix GP-050BTH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад Defender Blast (64285)

Онлайн-заказ

79 р.

Геймпад Defender Blast (64285)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игры и Подписки Playstation Plus (PS Plus) Украина
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5 р.

Игры и Подписки Playstation Plus (PS Plus) Украина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Retro Genesis HD Ultra (2 геймпада, 225 игр)

Онлайн-заказ

201.89 р.

Игровая приставка Retro Genesis HD Ultra (2 геймпада, 225 игр)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Retro Genesis 8 Bit Wireless HD (2 геймпада, 300 игр)

Онлайн-заказ

202.87 р.

Игровая приставка Retro Genesis 8 Bit Wireless HD (2 геймпада, 300 игр)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад SVEN GC-4040 (черный/красный)

Онлайн-заказ

119.33 р.

Геймпад SVEN GC-4040 (черный/красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Magistr Smart 414 игр HDMI

Онлайн-заказ

156.96 р.

Игровая приставка Magistr Smart 414 игр HDMI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Sega Magistr Mega Drive 16 Bit 250 игр

Онлайн-заказ

119 р.

Игровая приставка Sega Magistr Mega Drive 16 Bit 250 игр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад SVEN GC-4040 (черный)

Онлайн-заказ

122.85 р.

Геймпад SVEN GC-4040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад SVEN GC-4020

Онлайн-заказ

118.07 р.

Геймпад SVEN GC-4020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад SVEN GC-5050

Онлайн-заказ

103.08 р.

Геймпад SVEN GC-5050

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Джойстик SVEN GC-3050

Онлайн-заказ

72.46 р.

Джойстик SVEN GC-3050

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Прошитая Playstation 4 500gb + игры PS4 ПС4 PS-4

900 р.

Прошитая Playstation 4 500gb + игры PS4 ПС4 PS-4

Гродно

Доставка по Беларуси
Прошитая Playstation 3 Slim 120gb + игры

380 р.

Прошитая Playstation 3 Slim 120gb + игры

Гродно

Доставка по Беларуси
Игровой руль Defender Challenge Mini LE

Онлайн-заказ

134.01 р.

Игровой руль Defender Challenge Mini LE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад Ritmix GP-035BTH Black/Green

Онлайн-заказ

66.26 р.

Геймпад Ritmix GP-035BTH Black/Green

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад Defender Game Master G2 (64258)

Онлайн-заказ

10.39 р.

Геймпад Defender Game Master G2 (64258)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад Defender Omega (64247)

Онлайн-заказ

20.04 р.

Геймпад Defender Omega (64247)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ PLAYSTATION 5 + SPIDER MAN 2 (код) ГАРАНТИЯ

2 140 р.

НОВЫЙ PLAYSTATION 5 + SPIDER MAN 2 (код) ГАРАНТИЯ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Game Stick Lite 20000 игр + 2 беспроводных джойстика

Онлайн-заказ

79 р.

Игровая приставка Game Stick Lite 20000 игр + 2 беспроводных джойстика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Руль FlashFire Suzuka ES900R

Онлайн-заказ

447.13 р.

Руль FlashFire Suzuka ES900R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Руль SVEN GC-W800

Онлайн-заказ

328.25 р.

Руль SVEN GC-W800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Retro Genesis HD Ultra (2 геймпада, 150 игр)

Онлайн-заказ

191.20 р.

Игровая приставка Retro Genesis HD Ultra (2 геймпада, 150 игр)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series
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5 р.

XBOX GAME PASS ULTIMATE Подписка Xbox One / Series

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подписка Fortnite Crew / V-Bucks / Наборы

Договорная

Подписка Fortnite Crew / V-Bucks / Наборы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина
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5 р.

Подписка Playstation Plus (PS Plus +) Украина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад DualShock PS4 III ревизия

65 р.

Геймпад DualShock PS4 III ревизия

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Руль SVEN GC-W750

Онлайн-заказ

470.29 р.

Руль SVEN GC-W750

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Руль SVEN GC-W500

Онлайн-заказ

239.68 р.

Руль SVEN GC-W500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Джойстики на PS4 Геймпады для PS4 v2НОВЫЕ ГАРАНТИЯ
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55 р.

Джойстики на PS4 Геймпады для PS4 v2НОВЫЕ ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой набор для смартфона и ПК PC 5в1 RGB Light K200

Онлайн-заказ

85 р.

Игровой набор для смартфона и ПК PC 5в1 RGB Light K200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игра Borderlands 3 для PlayStation 4

Онлайн-заказ

40.19 р.

Игра Borderlands 3 для PlayStation 4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Game Stick M8S 20000 игр + 2 беспроводных джойстика

Онлайн-заказ

125 р.

Игровая приставка Game Stick M8S 20000 игр + 2 беспроводных джойстика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка S10 Mini

Онлайн-заказ

59 р.

Игровая приставка S10 Mini

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игра Bloodborne: Порождение крови для PlayStation 4

Онлайн-заказ

64 р.

Игра Bloodborne: Порождение крови для PlayStation 4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игра God of War для PlayStation 4

Онлайн-заказ

62.39 р.

Игра God of War для PlayStation 4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Retro Genesis Port 3000

Онлайн-заказ

120.26 р.

Игровая приставка Retro Genesis Port 3000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Денди мини 620 игр (Dendy 8-bit Mini Game Anniversary) +подарок

40 р.

Игровая приставка Денди мини 620 игр (Dendy 8-bit Mini Game Anniversary) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Чёрный

Онлайн-заказ

49 р.
39 р.-20%

Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Чёрный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Белый

Онлайн-заказ

49 р.
39 р.-20%

Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Желтый с желтым джойсти

Онлайн-заказ

49 р.
39 р.-20%

Портативная приставка с джойстиком Retro FC Game Box PLUS Sup Dendy 3 400in1 Желтый с желтым джойсти

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очки виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit

Онлайн-заказ

4 428.60 р.

Очки виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровые контроллеры и аксессуары Defender Gotcha

Онлайн-заказ

241.50 р.

Игровые контроллеры и аксессуары Defender Gotcha

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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