Товары от Куфар Маркета
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Готовые изделия, hand-made товары в Беларуси
20 р.
Игрушки ручной работы
Гомельская, Рогачев
110 р.
Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ
Минск, Фрунзенский
20 р.
Скандинавский гном Ручная работа
Могилев
20 р.
Космический корабль из белого картонна
Могилев
45 р.
Картина
Минск, Центральный
30 р.
Серьги ручной работы
Минск, Первомайский
15 р.
Брелок seventeen кпоп
Гродно
16 р.
Брелок seventeen кпоп
Гродно
25 р.
Рушники из сундука
Витебская, Орша
15 р.
Брелок stray kids кпоп
Гродно
20 р.
Кукла-сувенир
Могилев
15 р.
Брелок в корейском стиле
Гродно
65 р.
Купюрница (шкатулка) ручной работы
Минск, Заводской
14 р.
Брелок stray kids кпоп
Гродно
35 р.
Елочные игрушки из ваты
Гомель
12 р.
Дракончик
Витебск
Договорная
Светящиеся букеты из бабочек в наличии и на заказ
Могилев
15 р.
Брелок кпоп с bts
Гродно
50 р.
Чучело Головы Щуки
Брест
17 р.
Брелок кпоп seventeen the8
Гродно
35 р.
Ёлочная игрушка из ваты
Гомель
15 р.
Брелок Stray kids кпоп
Гродно
350 р.
Текстильная кукла, рост 17 см. Ручная работа.
Брестская, Ганцевичи
20 р.
Рукоделие
Витебская, Новополоцк
35 р.
Милашка снеговик 30см ручной работы
Брестская, Столин
Договорная
Изделия из гипса
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Салфетка
Гомельская, Речица
10 р.
Ёлочка из гипса
Брестская, Барановичи
18 р.
Вытынанки-бумажные украшения
Гомельская, Другие города
30 р.
Поделка
Витебск
Договорная
Фигурка геншин
Гомель
18 р.
Фалли (мужской орган)
Минск, Первомайский
15 р.
Немецкий MP40 из картонна
Могилев
20 р.
Дракон
Брест
Договорная
Истребитель лебедь из белого картона
Могилев
12 р.
Панно/картина из соломы. Новые
Могилевская, Краснополье
20 р.
Броне-машина СССР ИЗ белого картона
Могилев
2.50 р.
Слепок расческа и зеркальце
Витебск
35 р.
Милашка снеговик 30см. Ручной работы
Брестская, Столин
25 р.
Новогодний декор (ёлочка)
Могилевская, Бобруйск
50 р.
Тарелочка 19см, ручная работа
Гродно
15 р.
Складной нож из дерева
Могилев
30 р.
Вязаная шапка
Минск, Фрунзенский
9.50 р.
Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка
Минск, Центральный
5 р.
Елочные украшения,шары,игрушки
Брестская, Барановичи