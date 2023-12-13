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Хобби, спорт и туризмРукоделие

Готовые изделия, hand-made товары в Беларуси

Игрушки ручной работы
vip

20 р.

Игрушки ручной работы

Гомельская, Рогачев

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Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ
vip

110 р.

Изготовлю алмазную картину по Вашему фото на заказ

Минск, Фрунзенский

Скандинавский гном Ручная работа

20 р.

Скандинавский гном Ручная работа

Могилев

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Космический корабль из белого картонна

20 р.

Космический корабль из белого картонна

Могилев

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Картина

45 р.

Картина

Минск, Центральный

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Серьги ручной работы

30 р.

Серьги ручной работы

Минск, Первомайский

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Брелок seventeen кпоп

15 р.

Брелок seventeen кпоп

Гродно

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Брелок seventeen кпоп

16 р.

Брелок seventeen кпоп

Гродно

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Рушники из сундука

25 р.

Рушники из сундука

Витебская, Орша

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Брелок stray kids кпоп

15 р.

Брелок stray kids кпоп

Гродно

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Кукла-сувенир

20 р.

Кукла-сувенир

Могилев

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Брелок в корейском стиле

15 р.

Брелок в корейском стиле

Гродно

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Купюрница (шкатулка) ручной работы

65 р.

Купюрница (шкатулка) ручной работы

Минск, Заводской

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Брелок stray kids кпоп

14 р.

Брелок stray kids кпоп

Гродно

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Елочные игрушки из ваты

35 р.

Елочные игрушки из ваты

Гомель

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Дракончик

12 р.

Дракончик

Витебск

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Светящиеся букеты из бабочек в наличии и на заказ

Договорная

Светящиеся букеты из бабочек в наличии и на заказ

Могилев

Брелок кпоп с bts

15 р.

Брелок кпоп с bts

Гродно

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Чучело Головы Щуки

50 р.

Чучело Головы Щуки

Брест

Брелок кпоп seventeen the8

17 р.

Брелок кпоп seventeen the8

Гродно

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Ёлочная игрушка из ваты

35 р.

Ёлочная игрушка из ваты

Гомель

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Брелок Stray kids кпоп

15 р.

Брелок Stray kids кпоп

Гродно

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Текстильная кукла, рост 17 см. Ручная работа.

350 р.

Текстильная кукла, рост 17 см. Ручная работа.

Брестская, Ганцевичи

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Рукоделие

20 р.

Рукоделие

Витебская, Новополоцк

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Милашка снеговик 30см ручной работы

35 р.

Милашка снеговик 30см ручной работы

Брестская, Столин

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Изделия из гипса

Договорная

Изделия из гипса

Брестская, Барановичи

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Салфетка

Бесплатно

Салфетка

Гомельская, Речица

Ёлочка из гипса

10 р.

Ёлочка из гипса

Брестская, Барановичи

Вытынанки-бумажные украшения

18 р.

Вытынанки-бумажные украшения

Гомельская, Другие города

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Поделка

30 р.

Поделка

Витебск

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Фигурка геншин

Договорная

Фигурка геншин

Гомель

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Фалли (мужской орган)

18 р.

Фалли (мужской орган)

Минск, Первомайский

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Немецкий MP40 из картонна

15 р.

Немецкий MP40 из картонна

Могилев

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Дракон

20 р.

Дракон

Брест

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Истребитель лебедь из белого картона

Договорная

Истребитель лебедь из белого картона

Могилев

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Панно/картина из соломы. Новые

12 р.

Панно/картина из соломы. Новые

Могилевская, Краснополье

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Броне-машина СССР ИЗ белого картона

20 р.

Броне-машина СССР ИЗ белого картона

Могилев

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Слепок расческа и зеркальце

2.50 р.

Слепок расческа и зеркальце

Витебск

Милашка снеговик 30см. Ручной работы

35 р.

Милашка снеговик 30см. Ручной работы

Брестская, Столин

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Новогодний декор (ёлочка)

25 р.

Новогодний декор (ёлочка)

Могилевская, Бобруйск

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Тарелочка 19см, ручная работа

50 р.

Тарелочка 19см, ручная работа

Гродно

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Складной нож из дерева

15 р.

Складной нож из дерева

Могилев

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Вязаная шапка

30 р.

Вязаная шапка

Минск, Фрунзенский

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Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка

9.50 р.

Нижняя наволочка наперник насыпка тик ссыпка

Минск, Центральный

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Елочные украшения,шары,игрушки

5 р.

Елочные украшения,шары,игрушки

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Ткань. Хлопок. Турецкий поплин и сатин

16 р.

Ткань. Хлопок. Турецкий поплин и сатин

Минск, Партизанский

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