logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Стенки, секции, модули
Горки
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
МебельСтенки, секции, модули

Стенки-горки в Беларуси

Все объявления
Набор мебели для гостиной Нео-7

785 р.

Набор мебели для гостиной Нео-7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гостиная Горка ASM Ontario 2 Польша

2 616 р.

Гостиная Горка ASM Ontario 2 Польша

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гостиная Лия 2130 дуб сонома/белый глянец - Меко

Онлайн-заказ

546 р.
499 р.-9%

Гостиная Лия 2130 дуб сонома/белый глянец - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продается стенка

200 р.

Продается стенка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия МДФ венге/белый глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

613 р.
560 р.-9%

Гостиная Лия МДФ венге/белый глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия-2 белый/белый глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

1 002 р.
916 р.-9%

Гостиная Лия-2 белый/белый глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия-2 венге/белый глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

1 002 р.
916 р.-9%

Гостиная Лия-2 венге/белый глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия-2 дуб сонома/белый глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

1 002 р.
916 р.-9%

Гостиная Лия-2 дуб сонома/белый глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Вильма дуб вотан/белый Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

1 999 р.
1 827 р.-9%

Гостиная Вильма дуб вотан/белый Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Блокс (Эвита) Венге/Черный Лакобель - Меко

Онлайн-заказ

1 446 р.
1 321 р.-9%

Гостиная Блокс (Эвита) Венге/Черный Лакобель - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый Лакобель - Меко

Онлайн-заказ

1 446 р.
1 321 р.-9%

Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый Лакобель - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый гл. фреза МДФ - Меко

Онлайн-заказ

1 401 р.
1 281 р.-9%

Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый гл. фреза МДФ - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Вильма дуб вотан/белый (вариант 2) Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

926 р.
846 р.-9%

Гостиная Вильма дуб вотан/белый (вариант 2) Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Блокс черный/белый/черный глянец - Меко

Онлайн-заказ

948 р.
867 р.-9%

Гостиная Блокс черный/белый/черный глянец - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый мат. ЛДСП - Меко

Онлайн-заказ

1 050 р.
960 р.-9%

Гостиная Блокс (Эвита) Белый/Белый мат. ЛДСП - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия-5 дуб вотан/белый глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

773 р.
707 р.-9%

Гостиная Лия-5 дуб вотан/белый глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия-4 дуб вотан/черный глянец Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

696 р.
636 р.-9%

Гостиная Лия-4 дуб вотан/черный глянец Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия МДФ дуб сонома/графит Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

613 р.
560 р.-9%

Гостиная Лия МДФ дуб сонома/графит Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия ЛДСП дуб вотан/белый Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

439 р.
401 р.-9%

Гостиная Лия ЛДСП дуб вотан/белый Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Лия ЛДСП дуб вотан/бетон темный Рикко - Рикко

Онлайн-заказ

439 р.
401 р.-9%

Гостиная Лия ЛДСП дуб вотан/бетон темный Рикко - Рикко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гостиная Горка ASM Switch 21 антрацит

1 270 р.

Гостиная Горка ASM Switch 21 антрацит

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гостиная Горка ASM Ontario 1 Польша

2 440 р.

Гостиная Горка ASM Ontario 1 Польша

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гостиная Лия 2130

688 р.

Гостиная Лия 2130

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стенка-горка в гостиную Гамма-15 (3.4м)

1 310 р.

Стенка-горка в гостиную Гамма-15 (3.4м)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гостиная Горка ASM Aleppo Польша

1 596 р.

Гостиная Горка ASM Aleppo Польша

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гостиная Горка ASM Switch Met 4 Польша

1 656 р.

Гостиная Горка ASM Switch Met 4 Польша

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Онлайн-заказ

792 р.
724 р.-9%

Гостиная Лия-4 дуб сонома/матовый темно-серый - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Онлайн-заказ

792 р.
724 р.-9%

Гостиная Лия-3 белый/черный глянец - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Онлайн-заказ

1 840 р.
1 682 р.-9%

Гостиная Дарк дуб вотан/белый глянец - Меко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель