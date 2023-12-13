logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Музыкальные инструменты
Гитары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Количество струн
Материал струн
Верхняя дека
Комплект
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Гитары в Беларуси

акустическая гитара acoumera sdg-031

120 р.

акустическая гитара acoumera sdg-031

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Гитара Акустическая Новая Finiti

139.70 р.

Гитара Акустическая Новая Finiti

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Педаль эффектов Rusty Fuzz

150 р.

Педаль эффектов Rusty Fuzz

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Электрогитара Fender Squier Bullet Stratocaster

1 050 р.

Электрогитара Fender Squier Bullet Stratocaster

Брестская, Кобрин

badge-icon
Электрогитары Harley Benton

645 р.

Электрогитары Harley Benton

Минск, Октябрьский

badge-icon
Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

227 р.

Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Бас-гитара Cort Action

450 р.

Бас-гитара Cort Action

Могилевская, Осиповичи

badge-icon
Электрогитара Cort M520 и комбоусилитель CRATE

700 р.

Электрогитара Cort M520 и комбоусилитель CRATE

Минск, Советский

badge-icon
Гитара акустическая

380 р.

Гитара акустическая

Минск, Московский

badge-icon
Гитара Terris

320 р.

Гитара Terris

Гродно

badge-icon
badge-icon
Гитара

750 р.

Гитара

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Гитара акустическая

250 р.

Гитара акустическая

Минск, Октябрьский

badge-icon
Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

150 р.

Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Гитара

150 р.

Гитара

Могилев

badge-icon
Гитара ADAMS C 360 классика чехол

120 р.

Гитара ADAMS C 360 классика чехол

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Электрогитара AriZona

750 р.

Электрогитара AriZona

Минск, Октябрьский

badge-icon
Электрогитара cort evl-k2 и комбоусилитель Ibanez

550 р.

Электрогитара cort evl-k2 и комбоусилитель Ibanez

Минск, Ленинский

badge-icon
Акустическая Гитара sonata

250 р.

Акустическая Гитара sonata

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Электрогитара Jolana Disco

Договорная

Электрогитара Jolana Disco

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Гитара

170 р.

Гитара

Могилевская, Кричев

badge-icon
badge-icon
badge-icon
гриф для басгитары

25 р.

гриф для басгитары

Минск, Советский

badge-icon
НОВАЯ Акустическая гитара Crusader CF-4000, Гарант

379 р.

НОВАЯ Акустическая гитара Crusader CF-4000, Гарант

Минск, Московский

Гитара Washburn WD10NS-A + чехол Ritter RGS3-D/BDT

650 р.

Гитара Washburn WD10NS-A + чехол Ritter RGS3-D/BDT

Минск, Центральный

badge-icon
Harley Benton JA- BARITONE (30'')

1 234 р.

Harley Benton JA- BARITONE (30'')

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Комбоусилитель ламповый Peavey Encore 65 USA

1 400 р.

Комбоусилитель ламповый Peavey Encore 65 USA

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электроакустическая гитара

550 р.

Электроакустическая гитара

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Гитара классическая Cort AC100 OP

380 р.

Гитара классическая Cort AC100 OP

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Гитара новая

95 р.

Гитара новая

Гомель

badge-icon
Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

240 р.

Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Новая стойка для гитары Soundking

40 р.

Новая стойка для гитары Soundking

Минск, Центральный

Стойка для гитары Bespeco KANGA15

35 р.

Стойка для гитары Bespeco KANGA15

Минск, Центральный

Diezel FS7-HE Foot switch

515 р.

Diezel FS7-HE Foot switch

Минская, Минский район

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Новый короткомензурный бас Ibanez GSRM20-BS

850 р.

Новый короткомензурный бас Ibanez GSRM20-BS

Минск, Московский

badge-icon

250 р.

Акустическая гитара

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon

250 р.

Акустическая гитара

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Гитара акустическая Washburn WD2014LTD

850 р.

Гитара акустическая Washburn WD2014LTD

Брест

badge-icon
badge-icon
Гитара акустическая

150 р.

Гитара акустическая

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Ibanez GRX20 BKN

600 р.

Ibanez GRX20 BKN

Минск, Первомайский

badge-icon
Акустическая гитара из углеродного волокна

150 р.

Акустическая гитара из углеродного волокна

Гомель

badge-icon
Squier Affinity SSS (рельса в бридже)

Договорная

Squier Affinity SSS (рельса в бридже)

Минск, Московский

Гитар акустическая

210 р.

Гитар акустическая

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Электрогитара B.C.Rich JR.V Standart

1 000 р.

Электрогитара B.C.Rich JR.V Standart

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Гитара

250 р.

Гитара

Гомель

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Гитара Акустическая Новая Finiti

139.70 р.

Гитара Акустическая Новая Finiti

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

227 р.

Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

150 р.

Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

240 р.

Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Гитара новая акустическая для обучения ребенка (чехол) 170р

170 р.

Гитара новая акустическая для обучения ребенка (чехол) 170р

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гитара новая классическая для ребёнка

180 р.

Гитара новая классическая для ребёнка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

200 р.

НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

220 р.

НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм