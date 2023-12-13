logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Спорттовары
Гири, гантели
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

90 р.

Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

185 р.

Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Диск обрезиненный Central Sport 5 кг (26 мм)

Онлайн-заказ

56 р.

Диск обрезиненный Central Sport 5 кг (26 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели BRADEX SF 0543 3 кг (голубой)

Онлайн-заказ

49.23 р.

Гантели BRADEX SF 0543 3 кг (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гриф для штанги Starfit BB-103 120 см

Онлайн-заказ

75.43 р.

Гриф для штанги Starfit BB-103 120 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели, гири, штанги Atlas Sport Набор хромированный 50 кг

Онлайн-заказ

599 р.

Гантели, гири, штанги Atlas Sport Набор хромированный 50 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диск Atlas Sport Хаммертон 5 кг

Онлайн-заказ

47 р.

Диск Atlas Sport Хаммертон 5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели BaseFit DB-705 7.5 кг

Онлайн-заказ

95 р.

Гантели BaseFit DB-705 7.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist хромированные 15 кг

Онлайн-заказ

185 р.

Набор гантелей Ametist хромированные 15 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели с грифом для штанги Ametist окрашенные 50 кг

Онлайн-заказ

504 р.

Гантели с грифом для штанги Ametist окрашенные 50 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели Atlas Sport Хромированные в чемодане 2x7.5 кг

Онлайн-заказ

179 р.

Гантели Atlas Sport Хромированные в чемодане 2x7.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели с грифом для штанги Ametist хромированные 50 кг

Онлайн-заказ

609 р.

Гантели с грифом для штанги Ametist хромированные 50 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport Металлические 2x20 кг

Онлайн-заказ

400 р.

Набор гантелей Atlas Sport Металлические 2x20 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist хромированные 30 кг

Онлайн-заказ

330 р.

Набор гантелей Ametist хромированные 30 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist хромированные 20 кг

Онлайн-заказ

229 р.

Набор гантелей Ametist хромированные 20 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist металлические в чемодане 15 кг

Онлайн-заказ

169 р.

Набор гантелей Ametist металлические в чемодане 15 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist Composit 12 кг

Онлайн-заказ

59 р.

Набор гантелей Ametist Composit 12 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гриф для штанги Ametist 1500-25

Онлайн-заказ

73 р.

Гриф для штанги Ametist 1500-25

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
набор гантелеи

350 р.

набор гантелеи

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Гантели, гири, штанги Atlas Sport Хаммертон 2x9.5 кг

Онлайн-заказ

190 р.

Гантели, гири, штанги Atlas Sport Хаммертон 2x9.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели, гири, штанги Alpin DB-15кг

Онлайн-заказ

185 р.

Гантели, гири, штанги Alpin DB-15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей с железной ручкой Atlas Sport HAMMERTONE 2x21,5 кг

351.05 р.

Набор гантелей с железной ручкой Atlas Sport HAMMERTONE 2x21,5 кг

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Набор металлических гантелей 20кг

220 р.

Набор металлических гантелей 20кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Набор хромированных гантелей 30 кг

290 р.

Набор хромированных гантелей 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гантели, гири, штанги Alpin DB-20кг

Онлайн-заказ

229 р.

Гантели, гири, штанги Alpin DB-20кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантель обрезиненная 2 кг красная Bradex SF 0161

Онлайн-заказ

29.20 р.

Гантель обрезиненная 2 кг красная Bradex SF 0161

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели разборные, вес одной 5кг

80 р.

Гантели разборные, вес одной 5кг

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Набор композитных гантелей 40 кг с соединительным грифом

140 р.

Набор композитных гантелей 40 кг с соединительным грифом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гантели TREX SPORT 40 кг с грифом

115 р.

Гантели TREX SPORT 40 кг с грифом

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор гантелей 7в1 со штангой, гирей и роликом (20кг)

135 р.

Набор гантелей 7в1 со штангой, гирей и роликом (20кг)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist хромированные в чемодане 15 кг

Онлайн-заказ

185 р.

Набор гантелей Ametist хромированные в чемодане 15 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport Хаммертон 2x16.5 кг

Онлайн-заказ

344 р.

Набор гантелей Atlas Sport Хаммертон 2x16.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport Хаммертон 2x14 кг

Онлайн-заказ

299 р.

Набор гантелей Atlas Sport Хаммертон 2x14 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport металлические в чемодане 20 кг (2x10 кг)

Онлайн-заказ

241 р.

Набор гантелей Atlas Sport металлические в чемодане 20 кг (2x10 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантель Central Sport 14.5 кг

Онлайн-заказ

165.50 р.

Гантель Central Sport 14.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Ametist металлические в чемодане 15 кг

Онлайн-заказ

169 р.

Набор гантелей Ametist металлические в чемодане 15 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантель Central Sport N2 14.5 кг

Онлайн-заказ

165.50 р.

Гантель Central Sport N2 14.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей с соединительным грифом TREX Sport композитные 2x10 кг

Онлайн-заказ

155 р.

Набор гантелей с соединительным грифом TREX Sport композитные 2x10 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport металлические 2x20 кг

Онлайн-заказ

400 р.

Набор гантелей Atlas Sport металлические 2x20 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штанга Central Sport 26 мм 30 кг

Онлайн-заказ

361 р.

Штанга Central Sport 26 мм 30 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей Atlas Sport хромированные в чемодане 20 кг (2x10 кг)

Онлайн-заказ

215 р.

Набор гантелей Atlas Sport хромированные в чемодане 20 кг (2x10 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гантелей с соединительным грифом Alpin DB-15кг

Онлайн-заказ

185 р.

Набор гантелей с соединительным грифом Alpin DB-15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантель Central Sport N2 19.5 кг

Онлайн-заказ

218 р.

Гантель Central Sport N2 19.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм