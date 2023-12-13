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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Гири в Беларуси

Гантель

30 р.

Гантель

Минская, Молодечно

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Гиря 16 кг

80 р.

Гиря 16 кг

Минск, Московский

Гантель разборная 20 кг одна штука

70 р.

Гантель разборная 20 кг одна штука

Минск, Центральный

Гантели разборные, каждая по 30кг, новые

300 р.

Гантели разборные, каждая по 30кг, новые

Минск, Центральный

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Диски 42 кг общий вес

140 р.

Диски 42 кг общий вес

Минск, Октябрьский

Гантели разборные 24 кг

140 р.

Гантели разборные 24 кг

Минск, Октябрьский

Гантель

5 р.

Гантель

Витебск

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Гантели по 18 кг

100 р.

Гантели по 18 кг

Витебск

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Гантель композитная, разборная, 12,5 кг.

45 р.

Гантель композитная, разборная, 12,5 кг.

Минск, Центральный

Гантели 2 и 1 кг

40 р.

Гантели 2 и 1 кг

Минск, Московский

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Гиря 20кг

Договорная

Гиря 20кг

Минск, Советский

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Гантели 1 кг

15 р.

Гантели 1 кг

Минск, Московский

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Гантели 2 кг

20 р.

Гантели 2 кг

Минск, Московский

Гиря 24кг новая

160 р.

Гиря 24кг новая

Минск, Фрунзенский

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Штанга 20 кг + 40 кг блины ( по 10 кг )

400 р.

Штанга 20 кг + 40 кг блины ( по 10 кг )

Минск, Советский

Гантели по 2кг

20 р.

Гантели по 2кг

Минск, Московский

Гантели 8 кг

40 р.

Гантели 8 кг

Минск, Первомайский

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Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

90 р.

Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гантель разборная 5кг

50 р.

Гантель разборная 5кг

Минск, Центральный

Гантели, диски

50 р.

Гантели, диски

Минск, Октябрьский

гиря 16 кг

80 р.

гиря 16 кг

Минская, Борисов

Гантели

15 р.

Гантели

Минск, Первомайский

Гантели литые ссср

10 р.

Гантели литые ссср

Минск, Первомайский

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Гантели для фитнеса и спорта

10 р.

Гантели для фитнеса и спорта

Гродно

Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

185 р.

Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гири чугунные ссср 16,24,32

85 р.

Гири чугунные ссср 16,24,32

Минск, Первомайский

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Гантели

155 р.

Гантели

Гродно

Блины для гантель

Договорная

Блины для гантель

Брестская, Барановичи

Набор гантелей AMETIST FITNES COMPOSIT 12кг

80 р.

Набор гантелей AMETIST FITNES COMPOSIT 12кг

Гродно

Набор гантелей ATLAS SPORT 30 кг с соединительным грифом

100 р.

Набор гантелей ATLAS SPORT 30 кг с соединительным грифом

Гродно

Гантели 30 кг 16 дисков

160 р.

Гантели 30 кг 16 дисков

Гомель

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Гири СССР 24 и 32 кг

70 р.

Гири СССР 24 и 32 кг

Минск, Центральный

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Продам прорезиненную гирю 24 кг (серая)

180 р.

Продам прорезиненную гирю 24 кг (серая)

Минск, Советский

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Штанга 50кг разборная

165 р.

Штанга 50кг разборная

Минск, Московский

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Гантеля

80 р.

Гантеля

Минск, Московский

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Гантель 16 кг

40 р.

Гантель 16 кг

Витебская, Полоцк

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Утяжелители

15 р.

Утяжелители

Минск, Заводской

Гантели

15 р.

Гантели

Минск, Заводской

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Скамья блины плюс гриф

750 р.

Скамья блины плюс гриф

Минск, Партизанский

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Гантеля разборная

70 р.

Гантеля разборная

Брест

Гантеля

50 р.

Гантеля

Брестская, Барановичи

Штанга компактная 20 кг

80 р.

Штанга компактная 20 кг

Гомель

Гантеля 3 кг.

10 р.

Гантеля 3 кг.

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

90 р.

Набор композитных гантелей 30 кг с соединительным грифом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

185 р.

Набор хромированных гантелей в чемодане 20 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Диск обрезиненный Central Sport 5 кг (26 мм)

Онлайн-заказ

56 р.

Диск обрезиненный Central Sport 5 кг (26 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели BRADEX SF 0543 3 кг (голубой)

Онлайн-заказ

49.23 р.

Гантели BRADEX SF 0543 3 кг (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гриф для штанги Starfit BB-103 120 см

Онлайн-заказ

75.43 р.

Гриф для штанги Starfit BB-103 120 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели, гири, штанги Atlas Sport Набор хромированный 50 кг

Онлайн-заказ

599 р.

Гантели, гири, штанги Atlas Sport Набор хромированный 50 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диск Atlas Sport Хаммертон 5 кг

Онлайн-заказ

47 р.

Диск Atlas Sport Хаммертон 5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гантели BaseFit DB-705 7.5 кг

Онлайн-заказ

95 р.

Гантели BaseFit DB-705 7.5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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