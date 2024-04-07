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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Профиль для гипсокартона 60×27х3000 0.5мм

8.38 р.

Профиль для гипсокартона 60×27х3000 0.5мм

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
САМОРЕЗ по дереву 3,5х35 цена з 1000 шт

13.99 р.

САМОРЕЗ по дереву 3,5х35 цена з 1000 шт

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Профиль и пружина зигзаг

1.76 р.

Профиль и пружина зигзаг

Брест

Доставка по Беларуси
Профиля для гипсокартона, профиль стоечный, профиль направляющий, профиль поперечный ( Все толщины )

3.74 р.

Профиля для гипсокартона, профиль стоечный, профиль направляющий, профиль поперечный ( Все толщины )

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гипсокартон влагостойкий/обычный/стеновой/потолочный Gyproc, Гипрок, Волма, Knauf. Цены в описании

12 р.

Гипсокартон влагостойкий/обычный/стеновой/потолочный Gyproc, Гипрок, Волма, Knauf. Цены в описании

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гипсокартон

13.10 р.

Гипсокартон

Гомель

Доставка по Беларуси
Профиль для гипсокартона основной 60х27 CD

5.20 р.

Профиль для гипсокартона основной 60х27 CD

Брест

Доставка по Беларуси
Гипсокартон стеновой влагостойкий 12,5мм 2500*1200

16 р.

Гипсокартон стеновой влагостойкий 12,5мм 2500*1200

Брест

Доставка по Беларуси
Гипсокартон стеновой 12,5мм 2500*1200

13 р.

Гипсокартон стеновой 12,5мм 2500*1200

Брест

Доставка по Беларуси
Гипсокартон и комплектующие доставка

Договорная

Гипсокартон и комплектующие доставка

Могилев

Доставка по Беларуси
Подъемник для гипсокартонных листов DLT PLAC450

1 750 р.

Подъемник для гипсокартонных листов DLT PLAC450

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гипсокартон потолочный влагостойкий 1,2х2,5м

15 р.

Гипсокартон потолочный влагостойкий 1,2х2,5м

Брест

Доставка по Беларуси
Подвес прямой (0,7 мм) для CD-профиля, 294 мм. СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ''КРАБ'', Маяки штукатурные

0.43 р.

Подвес прямой (0,7 мм) для CD-профиля, 294 мм. СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ''КРАБ'', Маяки штукатурные

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Подъёмник гипсокартонных листов (Подъёмник ГКЛ)

710 р.

Подъёмник гипсокартонных листов (Подъёмник ГКЛ)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гипсокартон потолочный стеновой влагостойкий

11.85 р.

Гипсокартон потолочный стеновой влагостойкий

Могилев

Доставка по Беларуси
ПОДВЕС ПРЯМОЙ 270 Г/К

0.27 р.

ПОДВЕС ПРЯМОЙ 270 Г/К

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Профиль основной Knauf для гипсокартона CD 60x27

9.50 р.

Профиль основной Knauf для гипсокартона CD 60x27

Брест

Доставка по Беларуси
Гипсокартон потолочный стеновой Кнауф

13.39 р.

Гипсокартон потолочный стеновой Кнауф

Могилев

Доставка по Беларуси
Гипсокартон стеновой влагостойкий 12,5мм 3000*1200

20 р.

Гипсокартон стеновой влагостойкий 12,5мм 3000*1200

Брест

Доставка по Беларуси
Гипсокартон потолочный 9,5мм 2500*1200

13.10 р.

Гипсокартон потолочный 9,5мм 2500*1200

Брест

Доставка по Беларуси
Профиль гипсокартонный

4.63 р.

Профиль гипсокартонный

Могилев

Доставка по Беларуси
Гипсокартон потолочный стеновой влагостойкий

16.20 р.

Гипсокартон потолочный стеновой влагостойкий

Могилев

Доставка по Беларуси
Профиля для гипсокартона

3.50 р.

Профиля для гипсокартона

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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