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Фундаментные работы в Беларуси

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект

1 300 р.

Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект

Минск, Центральный

Рассрочка
Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол

50 р.

Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол

Минск, Фрунзенский

Фундамент. Бетонная стяжка пола.

Договорная

Фундамент. Бетонная стяжка пола.

Брест

Перекачка бетона

Договорная

Перекачка бетона

Гродно

Бетонные работы .

Договорная

Бетонные работы .

Минск, Советский

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

99 р.

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.

Договорная

Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.

Минск, Центральный

Заливка ленточного фундамента, черновые полы.

Договорная

Заливка ленточного фундамента, черновые полы.

Брест

Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)

30 р.

Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)

Минск, Заводской

Стяжка пола в Гараже.

Договорная

Стяжка пола в Гараже.

Минск, Заводской

Фундамент в Бресте любой сложности.

Договорная

Фундамент в Бресте любой сложности.

Брест

Замена брёвен, венцов в деревянном доме

Договорная

Замена брёвен, венцов в деревянном доме

Минская, Минский район

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

122 р.

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ленточный фундамент на мини сваях забивных

122 р.

Ленточный фундамент на мини сваях забивных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

122 р.

Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

300 р.

Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Бетононасос аренда Витебск

90 р.

Бетононасос аренда Витебск

Витебск

Фундамент в Бресте. Черновой пол из бетона.

Договорная

Фундамент в Бресте. Черновой пол из бетона.

Брест

Монтаж фундамента в Сморгони

Договорная

Монтаж фундамента в Сморгони

Гродненская, Сморгонь

Рассрочка

Договорная

Фундамент, бетонные работы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

100 р.

Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Устройство фундамента

Договорная

Устройство фундамента

Брестская, Пинск

Бетонные работы

Договорная

Бетонные работы

Могилев

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Договорная

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Договорная

Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Витебская, Докшицы

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Монтаж фундамента под ключ

Договорная

Монтаж фундамента под ключ

Гродненская, Островец

Рассрочка
Бетонно-монолитные работы,фундамент.

Договорная

Бетонно-монолитные работы,фундамент.

Витебск

Устройство фундамента в Ошмянах

Договорная

Устройство фундамента в Ошмянах

Гродненская, Ошмяны

Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК

100 р.

Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баня терраса пирс беседка участок каркасный дом афрейм фахверк a-frame ростве

50 р.

Фундамент сваи под дом баня терраса пирс беседка участок каркасный дом афрейм фахверк a-frame ростве

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

15 р.

Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка

15 р.

Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Устройство фундаментов

Договорная

Устройство фундаментов

Витебск

Заливка фундамента Брест, Жабинка, Кобрин,Каменец

50 р.

Заливка фундамента Брест, Жабинка, Кобрин,Каменец

Брест

Услуги от компаний

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

99 р.

Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

15 р.

Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

122 р.

Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
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