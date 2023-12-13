Фундаментные работы в Беларуси
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.
Гродненская, Мосты
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.
Могилевская, Чаусы
1 300 р.
Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект
Минск, Центральный
50 р.
Монолитный Фундамент Перекрытие Забор Пояс Пол
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фундамент. Бетонная стяжка пола.
Брест
Договорная
Перекачка бетона
Гродно
Договорная
Бетонные работы .
Минск, Советский
99 р.
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил
Витебск
15 р.
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас
Гомель
Договорная
Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.
Минск, Центральный
Договорная
Заливка ленточного фундамента, черновые полы.
Брест
30 р.
Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Гараже.
Минск, Заводской
Договорная
Фундамент в Бресте любой сложности.
Брест
Договорная
Замена брёвен, венцов в деревянном доме
Минская, Минский район
122 р.
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома
Минск, Ленинский
122 р.
Ленточный фундамент на мини сваях забивных
Минск, Ленинский
122 р.
Свайный фундамент из забивных мини свай бетонных
Минск, Ленинский
300 р.
Продажа и доставка бетона с мини бетононасосом
Минск, Ленинский
90 р.
Бетононасос аренда Витебск
Витебск
Договорная
Фундамент в Бресте. Черновой пол из бетона.
Брест
Договорная
Монтаж фундамента в Сморгони
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Фундамент, бетонные работы
Минск, Центральный
100 р.
Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr
Минск, Центральный
100 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня
Минск, Центральный
Договорная
Устройство фундамента
Брестская, Пинск
Договорная
Бетонные работы
Могилев
Договорная
Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые
Минская, Минский район
Договорная
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента
Минская, Минский район
Договорная
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.
Витебская, Докшицы
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Монтаж фундамента под ключ
Гродненская, Островец
Договорная
Бетонно-монолитные работы,фундамент.
Витебск
Договорная
Устройство фундамента в Ошмянах
Гродненская, Ошмяны
100 р.
Фундамент СВАИ ДОМ БАНЯ БЕСЕДКА ТЕРРАСА ПИРС МЕТАЛЛ профиль АФРЕЙМ КАРКАСНЫЙ ДОМ НАВЕС ЗАБОР УЧАСТОК
Витебск
50 р.
Фундамент сваи под дом баня терраса пирс беседка участок каркасный дом афрейм фахверк a-frame ростве
Минск, Центральный
15 р.
Фундамент сваи под дом баню пирс терраса беседка
Гомель
15 р.
Фундамент сваи под дом баню Пирс террасу беседка
Витебск
Договорная
Устройство фундаментов
Витебск
50 р.
Заливка фундамента Брест, Жабинка, Кобрин,Каменец
Брест
Услуги от компаний
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал
Брестская, Ивацевичи
Договорная
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.
Гродненская, Мосты
Договорная
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.
Могилевская, Чаусы
99 р.
Фундамент дом беседка дача огород крыша кровля терраса сваи ростверк баня каркас участок блок профил
Витебск
15 р.
Фундамент винтовые сваи беседка дом баня брус блок терраса пирс укрепление участок каркас
Гомель
122 р.
Забивка мини свай ЖБ под фундамент дома
Минск, Ленинский