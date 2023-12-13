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ПрочееПродукты питания

Фрукты в Беларуси

Продам ЯБЛОКО Альдарет и Пекинку

2 р.

Продам ЯБЛОКО Альдарет и Пекинку

Минская, Борисов

Фруктовая корзина

130 р.

Фруктовая корзина

Гродно

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Яблоки из личного сада с бесплатной доставкой

2.50 р.

Яблоки из личного сада с бесплатной доставкой

Минск, Октябрьский

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ЯБЛОКИ СВОЙСКИЕ

2 р.

ЯБЛОКИ СВОЙСКИЕ

Минск, Московский

Яблоки

1.20 р.

Яблоки

Гомельская, Петриков

Яблоко

2.50 р.

Яблоко

Минск, Октябрьский

Ежевика замороженная

6 р.

Ежевика замороженная

Гомель

Яблочный сок

6 р.

Яблочный сок

Гродно

Яблоки и груши

3 р.

Яблоки и груши

Витебск

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5 р.

Алыча замороженная

Витебск

Яблоки Вербное

1.80 р.

Яблоки Вербное

Брестская, Барановичи

Груши и яблоки. Билево 3

2 р.

Груши и яблоки. Билево 3

Витебск

5 р.

Клубника замороженная

Брестская, Барановичи

Вишня замороженная

5 р.

Вишня замороженная

Гродненская, Лида

Яблоки

2 р.

Яблоки

Витебская, Новополоцк

Яблоки

1.70 р.

Яблоки

Могилев

Яблоки моченые

6 р.

Яблоки моченые

Минская, Борисов

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Сок яблочный пюре яблочное яблоки сушёные

1.20 р.

Сок яблочный пюре яблочное яблоки сушёные

Минск, Советский

Мандарины

5 р.

Мандарины

Брест

4 р.

Яблоки домашние

Витебск

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Яблоки экологически чистые со своего сада

4 р.

Яблоки экологически чистые со своего сада

Брестская, Кобрин

Яблоки

3 р.

Яблоки

Гомельская, Речица

Яблоки дамашние

2.50 р.

Яблоки дамашние

Могилевская, Бобруйск

Вишня замороженная.

7 р.

Вишня замороженная.

Витебск

Яблоки

1.50 р.

Яблоки

Брестская, Столин

Айва

3 р.

Айва

Минск, Ленинский

Лещ от 1,2 до 1,6кг

7 р.

Лещ от 1,2 до 1,6кг

Витебск

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Продам очень вкусные яблоки

Договорная

Продам очень вкусные яблоки

Минская, Слуцк

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Вишневый компот

8 р.

Вишневый компот

Витебск

Яблоки садовые 1.8 р

1.80 р.

Яблоки садовые 1.8 р

Гомель

Яблоки сорт зимний Алеся .Имрис

2.50 р.

Яблоки сорт зимний Алеся .Имрис

Минская, Борисов

Яблоки домашние

1.50 р.

Яблоки домашние

Минск, Московский

2.70 р.

Яблоки

Минск, Ленинский

Яблоки свежие

2 р.

Яблоки свежие

Гомель

Груша домашняя

4 р.

Груша домашняя

Витебская, Орша

Яблоки

Договорная

Яблоки

Гродненская, Лида

Пастила и фрипсы (Здоровая еда)

15 р.

Пастила и фрипсы (Здоровая еда)

Минск, Октябрьский

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Яблоки

2.50 р.

Яблоки

Брестская, Барановичи

Яблоки

2.50 р.

Яблоки

Брест

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Банан остатки

1.50 р.

Банан остатки

Брест

Яблоки 3 видов из деревни Минского р-на

2 р.

Яблоки 3 видов из деревни Минского р-на

Минск, Ленинский

1.80 р.

Яблоки

Брестская, Кобрин

Яблоки

2 р.

Яблоки

Могилев

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