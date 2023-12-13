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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Фитнес, йога в Беларуси

Доска садху

40 р.

Доска садху

Минск, Первомайский

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Коврик для йоги

10 р.

Коврик для йоги

Минск, Фрунзенский

Коврик для йоги starfit

40 р.

Коврик для йоги starfit

Минск, Центральный

Эллиптические тренажёры Precor

6 900 р.

Эллиптические тренажёры Precor

Минская, Минский район

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набор массажный для тела(ролл МФР, мяч, палка)

30 р.

набор массажный для тела(ролл МФР, мяч, палка)

Минск, Центральный

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Пирож

Онлайн-заказ

32 р.

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Пирож

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Клубн

Онлайн-заказ

32 р.

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Клубн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Зеленый

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эспандер плечевой

20 р.

Эспандер плечевой

Гродненская, Лида

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Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Желтый

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Синий

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Голубой

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Утяжелители 800 гр

20 р.

Утяжелители 800 гр

Минск, Центральный

Коврик для фитнеса

20 р.

Коврик для фитнеса

Могилевская, Бобруйск

Массажный ролик 32.5 см x 13.5

33 р.

Массажный ролик 32.5 см x 13.5

Могилев

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Обруч Health Hoop (1,6кг)

30 р.

Обруч Health Hoop (1,6кг)

Витебск

Обруч

30 р.

Обруч

Могилев

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Утягивающий корсет

10 р.

Утягивающий корсет

Могилевская, Горки

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Женская китайская форма для тай-чи, кунг-фу

80 р.

Женская китайская форма для тай-чи, кунг-фу

Минск, Московский

Фитбол массажный

20 р.

Фитбол массажный

Минск, Ленинский

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Отдам обруч

Бесплатно

Отдам обруч

Минская, Борисов

Степ

120 р.

Степ

Минск, Заводской

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Мяч BRADEX SF 0771 (2 кг)

Онлайн-заказ

95.32 р.

Мяч BRADEX SF 0771 (2 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч гимнастический FORA JPV3621 Ассорти (15 см)

Онлайн-заказ

4.60 р.

Мяч гимнастический FORA JPV3621 Ассорти (15 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч для фитнеса BRADEX ФИТБОЛ-65 SF 0016

Онлайн-заказ

60.15 р.

Мяч для фитнеса BRADEX ФИТБОЛ-65 SF 0016

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч для фитнеса BRADEX SF 0721

Онлайн-заказ

41.77 р.

Мяч для фитнеса BRADEX SF 0721

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч BRADEX DE 0542 (розовый)

Онлайн-заказ

37.69 р.

Мяч BRADEX DE 0542 (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик BRADEX SF 0398 (серый)

Онлайн-заказ

35.56 р.

Коврик BRADEX SF 0398 (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч INDIGO 9056 HKTB 3 кг (салатовый)

Онлайн-заказ

93.40 р.

Мяч INDIGO 9056 HKTB 3 кг (салатовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч BRADEX DE 0540 (синий)

Онлайн-заказ

27.78 р.

Мяч BRADEX DE 0540 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик для йоги и фитнеса BRADEX SF 0401 (розовый)

Онлайн-заказ

35.72 р.

Коврик для йоги и фитнеса BRADEX SF 0401 (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обруч массажный Health hoop PHO51000 (3,1 кг)

Онлайн-заказ

156.80 р.

Обруч массажный Health hoop PHO51000 (3,1 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коврик гимнастический для йоги ARTBELL YL-YG-101-05-G (салатовый)

Онлайн-заказ

33.20 р.

Коврик гимнастический для йоги ARTBELL YL-YG-101-05-G (салатовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч для фитнеса BRADEX SF 0357

Онлайн-заказ

72.70 р.

Мяч для фитнеса BRADEX SF 0357

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч для фитнеса BRADEX SF 0217 grey

Онлайн-заказ

59.53 р.

Мяч для фитнеса BRADEX SF 0217 grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
набор эспандеров для фитнеса 11в1

55 р.

набор эспандеров для фитнеса 11в1

Витебская, Новополоцк

Фитбол 65 см starfit

15 р.

Фитбол 65 см starfit

Гродненская, Скидель

Перчатки для фитнеса

10 р.

Перчатки для фитнеса

Минск, Советский

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Ролик массажный

35 р.

Ролик массажный

Брест

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Степ-платформы Reebok для фитнеса

150 р.

Степ-платформы Reebok для фитнеса

Минск, Первомайский

Хулахуп

30 р.

Хулахуп

Гродненская, Лида

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Блок для йоги новый

25 р.

Блок для йоги новый

Могилев

Фитбол 65см

10 р.

Фитбол 65см

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Пирож

Онлайн-заказ

32 р.

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Пирож

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Клубн

Онлайн-заказ

32 р.

Круглое пляжное парео / селфи коврик / пляжная подстилка / пляжное покрывало / пляжный коврик Клубн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Зеленый

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55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Желтый

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Желтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Синий

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Голубой

Онлайн-заказ

55 р.
45 р.-18%

Надувной диван (Ламзак)/ Размер 190х70см. Лучшее качество Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч BRADEX SF 0771 (2 кг)

Онлайн-заказ

95.32 р.

Мяч BRADEX SF 0771 (2 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мяч гимнастический FORA JPV3621 Ассорти (15 см)

Онлайн-заказ

4.60 р.

Мяч гимнастический FORA JPV3621 Ассорти (15 см)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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