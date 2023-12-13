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Товары от Куфар Маркета

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Ремонт и стройка

Элетроматериалы в Беларуси

Розетка

Договорная

Розетка

Минск, Первомайский

Розетки , выключатели

6 р.

Розетки , выключатели

Минск, Московский

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Удлинитель Юпитер JP8404-04

Онлайн-заказ

115 р.

Удлинитель Юпитер JP8404-04

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомат на 100А

55 р.

Автомат на 100А

Гомельская, Речица

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Продаю Клемник

30 р.

Продаю Клемник

Могилев

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Розетка - таймер

10 р.

Розетка - таймер

Витебск

Клеммная колодка

10 р.

Клеммная колодка

Гомельская, Добруш

Розетки,выключатели ,рамки

1 р.

Розетки,выключатели ,рамки

Минск, Октябрьский

Розетка, выключатель (Польша)

7 р.

Розетка, выключатель (Польша)

Брест

Трансформатор VS-2-1 /СССР / 42 W

15 р.

Трансформатор VS-2-1 /СССР / 42 W

Минск, Октябрьский

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Розетки

5 р.

Розетки

Гродно

Розетки СССР одинарные/двойные

2 р.

Розетки СССР одинарные/двойные

Гомель

Розетки Schneider Atlas (белые)

4.60 р.

Розетки Schneider Atlas (белые)

Минск, Первомайский

Розетки legrand Valena

5 р.

Розетки legrand Valena

Гродно

Конденсатор ВЗР ЭГЦ 20МКФ 500В. НОВЫЕ

4 р.

Конденсатор ВЗР ЭГЦ 20МКФ 500В. НОВЫЕ

Минск, Заводской

Розетки Jung Германии

9 р.

Розетки Jung Германии

Минск, Центральный

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Автоматы 16 А

5 р.

Автоматы 16 А

Гомельская, Речица

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Светильник автоматы другое по электрике

10 р.

Светильник автоматы другое по электрике

Минск, Центральный

Розетки и выключатели

5 р.

Розетки и выключатели

Витебск

Автоматы 100 А

10 р.

Автоматы 100 А

Гомельская, Речица

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Розетка РС16-1001 в заводской упаковке

0.40 р.

Розетка РС16-1001 в заводской упаковке

Минск, Ленинский

Розетка

4 р.

Розетка

Гомель

Выключатель IP54

5 р.

Выключатель IP54

Гомель

Розетки, выключатели

2.50 р.

Розетки, выключатели

Минск, Первомайский

Патрон Е27РК-00к 2к

4.37 р.

Патрон Е27РК-00к 2к

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Разетка для электроплит

10 р.

Разетка для электроплит

Минск, Ленинский

Никель кадмиевые аккумуляторы

25 р.

Никель кадмиевые аккумуляторы

Могилевская, Бобруйск

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Розетки

30 р.

Розетки

Могилевская, Бобруйск

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Электро товары.

100 р.

Электро товары.

Брестская, Кобрин

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Розетки выключатели

25 р.

Розетки выключатели

Минская, Борисов

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Рамки JUNG

8 р.

Рамки JUNG

Минск, Московский

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Розетки новые 2 шт

1 р.

Розетки новые 2 шт

Гродно

Розетка 380В

150 р.

Розетка 380В

Могилев

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Розетки/выключатели

1 р.

Розетки/выключатели

Минск, Советский

Розетки

50 р.

Розетки

Гродненская, Сморгонь

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Металорукав в пвх изоляции

Договорная

Металорукав в пвх изоляции

Минск, Советский

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-1-86 W59 White

Онлайн-заказ

102 р.
95.23 р.-7%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-1-86 W59 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SDN2200647 Sedna Beige

Онлайн-заказ

119 р.
108.07 р.-9%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SDN2200647 Sedna Beige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-5-86 W59 Сhromium

Онлайн-заказ

144 р.
133.75 р.-7%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-5-86 W59 Сhromium

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-2-86 W59 Irony

Онлайн-заказ

105 р.
98.44 р.-6%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-2-86 W59 Irony

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силовой комплект ''Schneider Electric'' BLNSK013231 White

Онлайн-заказ

23.60 р.
20.22 р.-14%

Силовой комплект ''Schneider Electric'' BLNSK013231 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термостат ''Schneider Electric'' ATN000138 White

Онлайн-заказ

288 р.
270.71 р.-6%

Термостат ''Schneider Electric'' ATN000138 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Розетки, выключатели

18 р.

Розетки, выключатели

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Удлинитель Юпитер JP8404-04

Онлайн-заказ

115 р.

Удлинитель Юпитер JP8404-04

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Патрон Е27РК-00к 2к

4.37 р.

Патрон Е27РК-00к 2к

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-1-86 W59 White

Онлайн-заказ

102 р.
95.23 р.-7%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-1-86 W59 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SDN2200647 Sedna Beige

Онлайн-заказ

119 р.
108.07 р.-9%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SDN2200647 Sedna Beige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-5-86 W59 Сhromium

Онлайн-заказ

144 р.
133.75 р.-7%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-5-86 W59 Сhromium

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-2-86 W59 Irony

Онлайн-заказ

105 р.
98.44 р.-6%

Светорегулятор ''Schneider Electric'' SR-5S0-2-86 W59 Irony

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силовой комплект ''Schneider Electric'' BLNSK013231 White

Онлайн-заказ

23.60 р.
20.22 р.-14%

Силовой комплект ''Schneider Electric'' BLNSK013231 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термостат ''Schneider Electric'' ATN000138 White

Онлайн-заказ

288 р.
270.71 р.-6%

Термостат ''Schneider Electric'' ATN000138 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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