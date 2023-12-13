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Хобби, спорт и туризмЭлектротранспорт

Электросамокаты в Беларуси

Продам электросамокат

1 100 р.

Продам электросамокат

Гродненская, Новогрудок

электросамокат RAZOR E 90

120 р.

электросамокат RAZOR E 90

Гомельская, Калинковичи

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Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

1 300 р.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Минск, Фрунзенский

Электросамокат Minimotors Dualtron Spider 24.5Ah

4 000 р.

Электросамокат Minimotors Dualtron Spider 24.5Ah

Минск, Московский

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Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)

Онлайн-заказ

691.99 р.

Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)

Онлайн-заказ

1 988.47 р.

Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат

Договорная

Электросамокат

Могилев

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Электросамокат

200 р.

Электросамокат

Минск, Фрунзенский

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Самакат kugoo m2

450 р.

Самакат kugoo m2

Гомельская, Речица

Элетросамокат

1 350 р.

Элетросамокат

Минск, Партизанский

Электрический самокат

750 р.

Электрический самокат

Могилевская, Бобруйск

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Улучшенный Kugoo G1

2 499 р.

Улучшенный Kugoo G1

Минск, Московский

Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365

370 р.

Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Контроллер для мотор колеса

50 р.

Контроллер для мотор колеса

Могилевская, Бобруйск

Электросамокаты. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Электросамокаты. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электроскутеры. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Электроскутеры. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электросамокат AUXI 2022 г.в.

499 р.

Электросамокат AUXI 2022 г.в.

Минск, Первомайский

iBalanse Atlet

2 700 р.

iBalanse Atlet

Минск, Заводской

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Kugoo c1 plus

1 100 р.

Kugoo c1 plus

Гродненская, Лида

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Электровелосипед колхозник Wenbo Monster Снег PRO

2 650 р.

Электровелосипед колхозник Wenbo Monster Снег PRO

Гомель

Доставка
Электровелосипед Wenbo bike

2 300 р.

Электровелосипед Wenbo bike

Гомель

Доставка
Аккумулятор для электросамоката

250 р.

Аккумулятор для электросамоката

Гродно

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Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro (черный)

Онлайн-заказ

2 349 р.

Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (черный)

Онлайн-заказ

2 250 р.

Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo KIRIN G2 Max 20Ah (черный)

Онлайн-заказ

2 349 р.

Электросамокат Kugoo KIRIN G2 Max 20Ah (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат AccesStyle Storm 50s

Онлайн-заказ

1 175.29 р.

Электросамокат AccesStyle Storm 50s

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Hiper Voyager MX2 (серый)

Онлайн-заказ

1 440.60 р.

Электросамокат Hiper Voyager MX2 (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Kugoo Kirin V Pro (черный)

Онлайн-заказ

3 690.02 р.

Электроскутер Kugoo Kirin V Pro (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (красный огонь)

Онлайн-заказ

3 393.88 р.

Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (красный огонь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Kugoo Kirin Note

Онлайн-заказ

3 380 р.

Электроскутер Kugoo Kirin Note

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Digma HF8.5-4-BK

Онлайн-заказ

624.25 р.

Электросамокат Digma HF8.5-4-BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo G1

Онлайн-заказ

3 099 р.

Электросамокат Kugoo G1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (хип-хоп)

Онлайн-заказ

3 224 р.

Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (хип-хоп)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Mizar Senator Sungate

Онлайн-заказ

1 840 р.

Электросамокат Mizar Senator Sungate

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo Kirin G3

Онлайн-заказ

2 149 р.

Электросамокат Kugoo Kirin G3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Ninebot Kickscooter Max G30

Онлайн-заказ

1 980 р.

Электросамокат Ninebot Kickscooter Max G30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Ninebot Kickscooter Max G30P

Онлайн-заказ

2 190 р.

Электросамокат Ninebot Kickscooter Max G30P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo M5 (черный)

Онлайн-заказ

2 299 р.

Электросамокат Kugoo M5 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo Kirin M4 Pro 2022

Онлайн-заказ

1 950 р.

Электросамокат Kugoo Kirin M4 Pro 2022

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат

1 350 р.

Электросамокат

Минск, Октябрьский

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Kugoo g -bosster

1 500 р.

Kugoo g -bosster

Гродно

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Электросамокат Ninebot g30 max

1 400 р.

Электросамокат Ninebot g30 max

Минск, Фрунзенский

MiniPro M5

Договорная

MiniPro M5

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)

Онлайн-заказ

691.99 р.

Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)

Онлайн-заказ

1 988.47 р.

Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365

370 р.

Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Электросамокаты. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Электросамокаты. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электроскутеры. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Договорная

Электроскутеры. Рассрочка до 5 лет без первого взноса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro (черный)

Онлайн-заказ

2 349 р.

Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (черный)

Онлайн-заказ

2 250 р.

Электроскутер Minipro C2 800W 16Ah 48V (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электросамокат Kugoo KIRIN G2 Max 20Ah (черный)

Онлайн-заказ

2 349 р.

Электросамокат Kugoo KIRIN G2 Max 20Ah (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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