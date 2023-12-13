Товары от Куфар Маркета
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Электротранспорт в Беларуси
Договорная
Электроскутер AutBP РАССРОЧКА
Гомельская, г.п. Октябрьский
1 100 р.
Продам электросамокат
Гродненская, Новогрудок
120 р.
электросамокат RAZOR E 90
Гомельская, Калинковичи
95 р.
гироскутер
Минск, Первомайский
1 300 р.
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Электросамокат Minimotors Dualtron Spider 24.5Ah
Минск, Московский
Онлайн-заказ
691.99 р.
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)
Минск, Центральный
5.50 р.
Аккумуляторы Tesla 18650
Минск, Советский
2 400 р.
Электровелосипед Kugoo Kirin V3 Pro
Гомель
2 800 р.
Электроскутер-Трицикл CityCoCo TRIKE Classic GT X5
Минская, Другие города
Онлайн-заказ
1 988.47 р.
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)
Минск, Центральный
Договорная
Электросамокат
Могилев
200 р.
Электросамокат
Минск, Фрунзенский
45 р.
гироскутер
Минск, Первомайский
70 р.
Гироскутер
Гродно
450 р.
Самакат kugoo m2
Гомельская, Речица
3 690 р.
Электроскутер Citycoco SMD X7-2
Брест
2 500 р.
Электроскутер CITYCOCO SMD X7 mini
Гомель
2 850 р.
Электровелосипед GreenCamel Trunk-2 R20 (250W 48V) Alum 2-х подвес
Витебск
1 350 р.
Элетросамокат
Минск, Партизанский
4 500 р.
Электроскутер Kugo C7
Минск, Советский
750 р.
Электрический самокат
Могилевская, Бобруйск
1 480 р.
Электроскутер Новый двухместный Подарок Шлем.
Могилев
1 800 р.
Электроскутер
Минск, Московский
2 499 р.
Улучшенный Kugoo G1
Минск, Московский
370 р.
Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365
Минск, Советский
2 510 р.
Велогибрид (электровелочипед) Eltreco INTRO Sport
Витебск
2 510 р.
Велогибрид (электровелочипед) Eltreco INTRO Sport
Гомель
2 510 р.
Велогибрид (электровелочипед) Eltreco INTRO Sport
Гродно
Договорная
электроскутер KM-145 рассрочка
Гродно
Договорная
электроскутер GS-35 РАССРОЧКА
Гродно
Договорная
электроскутер 69К РАССРОЧКА
Брест
350 р.
airwheel smart e-bike r3
Витебская, Орша
50 р.
Контроллер для мотор колеса
Могилевская, Бобруйск
2 950 р.
Электромопед Тайфун 17 (48V 12Ah 350W) быстросъем
Минск, Фрунзенский
1.70 р.
Аккумуляторы 21700 ( в модулях)
Минск, Партизанский
Договорная
скутер электрический К66 РАССРОЧКА
Витебск
Договорная
электроскутер iX-40 РАССРОЧКА
Брест
Договорная
электроскутер E-60 РАССРОЧКА
Витебск
299 р.
Батарея для сигвэйя ninebot
Минск, Фрунзенский
Договорная
Электроскутер луми лак РАССРОЧКА
Минск, Центральный
Договорная
Электроскутер YakaB РАССРОЧКА
Могилев
Договорная
Электросамокаты. Рассрочка до 5 лет без первого взноса
Минск, Центральный
Договорная
Электроскутеры. Рассрочка до 5 лет без первого взноса
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
691.99 р.
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Chin (черный)
Минск, Центральный
2 400 р.
Электровелосипед Kugoo Kirin V3 Pro
Гомель
Онлайн-заказ
1 988.47 р.
Электросамокаты и электроскутеры Tribe Maya (черный)
Минск, Центральный
3 690 р.
Электроскутер Citycoco SMD X7-2
Брест
2 500 р.
Электроскутер CITYCOCO SMD X7 mini
Гомель
2 850 р.
Электровелосипед GreenCamel Trunk-2 R20 (250W 48V) Alum 2-х подвес
Витебск
370 р.
Аккумуляторная/батарея Xiaomi MiJia M365
Минск, Советский
2 510 р.
Велогибрид (электровелочипед) Eltreco INTRO Sport
Витебск