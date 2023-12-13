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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Онлайн-заказ

25 р.

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кимоно карате ( рост 110-190 см )

65 р.

Кимоно карате ( рост 110-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

75 р.

кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

44 р.

кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

45 р.

кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

95 р.

Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

120 р.

Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

75 р.

Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защита голени и голеностопа для карате киокошинкай

39 р.

Защита голени и голеностопа для карате киокошинкай

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защита ног для карате

28 р.

Защита ног для карате

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Перчатки для карате киокушинкай

38 р.

Перчатки для карате киокушинкай

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Перчатки тхэквондо версия WT

42 р.

Перчатки тхэквондо версия WT

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (синий)

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82.16 р.

Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешок Central Sport Боксерский, 15кг, 60 см (синий)

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75 р.

Мешок Central Sport Боксерский, 15кг, 60 см (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-L)

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60.70 р.

Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-L)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-L)

Онлайн-заказ

60.70 р.

Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-L)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFB-XS)

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79 р.

Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFB-XS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-M)

Онлайн-заказ

79 р.

Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-M)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешок Rusco Sport Boxer 13кг (красный)

Онлайн-заказ

69.67 р.

Мешок Rusco Sport Boxer 13кг (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-XS)

Онлайн-заказ

79 р.

Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-XS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFB-M)

Онлайн-заказ

79 р.

Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFB-M)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-XL)

Онлайн-заказ

79 р.

Накладки для карате Arawaza WKF (RFGWKFR-XL)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса L

Онлайн-заказ

25 р.

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский набор для бокса Kingsport 81-122 см 113881

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67.90 р.

Детский набор для бокса Kingsport 81-122 см 113881

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса S

Онлайн-заказ

25 р.

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (красный)

Онлайн-заказ

88.48 р.

Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (синий)

Онлайн-заказ

88.48 р.

Мешок Central Sport Боксерский, 20кг, 75см (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мешок Central Sport Боксерский, 15кг, 60 см (красный)

Онлайн-заказ

86.24 р.

Мешок Central Sport Боксерский, 15кг, 60 см (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Blue 290 см (RBEDBLUE5)

Онлайн-заказ

31.70 р.

Пояс для единоборств Arawaza Blue 290 см (RBEDBLUE5)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Red 290 см (RBEDRED5)

Онлайн-заказ

31.70 р.

Пояс для единоборств Arawaza Red 290 см (RBEDRED5)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Blue 290 см (RBEKBLUE5)

Онлайн-заказ

18.20 р.

Пояс для единоборств Arawaza Blue 290 см (RBEKBLUE5)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Blue 330 см (RBEKBLUE7)

Онлайн-заказ

18.20 р.

Пояс для единоборств Arawaza Blue 330 см (RBEKBLUE7)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza RBEKRE5 (красный)

Онлайн-заказ

18.50 р.

Пояс для единоборств Arawaza RBEKRE5 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza RED 330 см (RBEKRED7)

Онлайн-заказ

18.20 р.

Пояс для единоборств Arawaza RED 330 см (RBEKRED7)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Arawaza Brown 290 см (RBEBR5)

Онлайн-заказ

13.10 р.

Пояс для единоборств Arawaza Brown 290 см (RBEBR5)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для единоборств Bulat KXB-001-BR

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8.81 р.

Пояс для единоборств Bulat KXB-001-BR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza RFGPUWHXS

Онлайн-заказ

47.50 р.

Накладки для карате Arawaza RFGPUWHXS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Боксерский мешок Proxima SS-11

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83.10 р.

Боксерский мешок Proxima SS-11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-S)

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60.70 р.

Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-S)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza RFGPUWHM

Онлайн-заказ

60.70 р.

Накладки для карате Arawaza RFGPUWHM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-S)

Онлайн-заказ

60.70 р.

Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-S)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-XS)

Онлайн-заказ

60 р.

Накладки для карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSBL-XS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накладки карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-XS)

Онлайн-заказ

60 р.

Накладки карате Arawaza NON WKF (RFGWKFSRE-XS)

Минск, Центральный

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