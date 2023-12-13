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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Товары для единоборств в Беларуси

Добок для таэквондо WTF

30 р.

Добок для таэквондо WTF

Минск, Заводской

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Степки для таэквондо

50 р.

Степки для таэквондо

Гродно

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Зеленый пояс по тхэквондо

8 р.

Зеленый пояс по тхэквондо

Минск, Фрунзенский

Боксёрская груша

50 р.

Боксёрская груша

Минск, Фрунзенский

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Кимоно для дзюдо лицензионное

100 р.

Кимоно для дзюдо лицензионное

Минск, Первомайский

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Пояс для единоборств

8 р.

Пояс для единоборств

Минск, Фрунзенский

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Боксёрская груша и перчатки

50 р.

Боксёрская груша и перчатки

Минск, Фрунзенский

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Добок для таэквондо

30 р.

Добок для таэквондо

Минск, Советский

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Груша боксёрская СРОЧНО

100 р.

Груша боксёрская СРОЧНО

Брестская, Барановичи

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Шлем киокусинкай каратэ с решеткой размер S

80 р.

Шлем киокусинкай каратэ с решеткой размер S

Минск, Первомайский

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Борцовки Найк

310 р.

Борцовки Найк

Могилев

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Тренерский пояс King для единоборств

250 р.

Тренерский пояс King для единоборств

Минск, Первомайский

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Перчатки боксерские champion 10-12oz

15 р.

Перчатки боксерские champion 10-12oz

Минск, Партизанский

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Перчатки для каратэ, размер М

30 р.

Перчатки для каратэ, размер М

Минск, Московский

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Кимоно Decalton 120р

24 р.

Кимоно Decalton 120р

Витебская, Новополоцк

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Кимоно карате Arawaza, рост 140

40 р.

Кимоно карате Arawaza, рост 140

Минск, Советский

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Шлем Титан-6 для Синкиокусинкай размер M

120 р.

Шлем Титан-6 для Синкиокусинкай размер M

Минск, Первомайский

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Защита для голени и стопы, бинты.

30 р.

Защита для голени и стопы, бинты.

Минск, Центральный

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Спортивные товары

Договорная

Спортивные товары

Минск, Первомайский

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Кимоно для таэквондо

30 р.

Кимоно для таэквондо

Гомель

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Кимоно, перчатки.

100 р.

Кимоно, перчатки.

Минск, Центральный

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Печатки

15 р.

Печатки

Минск, Фрунзенский

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Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Онлайн-заказ

25 р.

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защита на кисть для ребенка 8-14лет

10 р.

Защита на кисть для ребенка 8-14лет

Гродно

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Кимоно и пояса

30 р.

Кимоно и пояса

Брест

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Трико

55 р.

Трико

Витебск

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Боксерский манекен Герман

800 р.

Боксерский манекен Герман

Минск, Партизанский

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Борцовки р.43 и р.42

300 р.

Борцовки р.43 и р.42

Брестская, Пинск

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Напольная груша

690 р.

Напольная груша

Минск, Московский

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Пояс каратэ, айкидо

5 р.

Пояс каратэ, айкидо

Гродно

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Кимоно карате ( рост 110-190 см )

65 р.

Кимоно карате ( рост 110-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

75 р.

кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

44 р.

кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

45 р.

кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

95 р.

Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

120 р.

Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

75 р.

Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защита голени и голеностопа для карате киокошинкай

39 р.

Защита голени и голеностопа для карате киокошинкай

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защита ног для карате

28 р.

Защита ног для карате

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Перчатки для карате киокушинкай

38 р.

Перчатки для карате киокушинкай

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Перчатки тхэквондо версия WT

42 р.

Перчатки тхэквондо версия WT

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
НОВЫЙ Боксерский мешок / боксерская груша ДОСТАВКА

Договорная

НОВЫЙ Боксерский мешок / боксерская груша ДОСТАВКА

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Боксерская груша / боксерский мешок ДОСТАВКА ПО РБ

Договорная

Боксерская груша / боксерский мешок ДОСТАВКА ПО РБ

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Онлайн-заказ

25 р.

Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кимоно карате ( рост 110-190 см )

65 р.

Кимоно карате ( рост 110-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

75 р.

кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

44 р.

кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

45 р.

кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

95 р.

Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

120 р.

Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

75 р.

Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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