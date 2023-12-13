Товары от Куфар Маркета
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Товары для единоборств в Беларуси
30 р.
Добок для таэквондо WTF
Минск, Заводской
50 р.
Степки для таэквондо
Гродно
8 р.
Зеленый пояс по тхэквондо
Минск, Фрунзенский
50 р.
Боксёрская груша
Минск, Фрунзенский
100 р.
Кимоно для дзюдо лицензионное
Минск, Первомайский
8 р.
Пояс для единоборств
Минск, Фрунзенский
50 р.
Боксёрская груша и перчатки
Минск, Фрунзенский
30 р.
Добок для таэквондо
Минск, Советский
100 р.
Груша боксёрская СРОЧНО
Брестская, Барановичи
80 р.
Шлем киокусинкай каратэ с решеткой размер S
Минск, Первомайский
310 р.
Борцовки Найк
Могилев
250 р.
Тренерский пояс King для единоборств
Минск, Первомайский
15 р.
Перчатки боксерские champion 10-12oz
Минск, Партизанский
30 р.
Перчатки для каратэ, размер М
Минск, Московский
24 р.
Кимоно Decalton 120р
Витебская, Новополоцк
40 р.
Кимоно карате Arawaza, рост 140
Минск, Советский
120 р.
Шлем Титан-6 для Синкиокусинкай размер M
Минск, Первомайский
30 р.
Защита для голени и стопы, бинты.
Минск, Центральный
Договорная
Спортивные товары
Минск, Первомайский
30 р.
Кимоно для таэквондо
Гомель
100 р.
Кимоно, перчатки.
Минск, Центральный
15 р.
Печатки
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
25 р.
Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS
Минск, Центральный
10 р.
Защита на кисть для ребенка 8-14лет
Гродно
30 р.
Кимоно и пояса
Брест
55 р.
Трико
Витебск
800 р.
Боксерский манекен Герман
Минск, Партизанский
300 р.
Борцовки р.43 и р.42
Брестская, Пинск
690 р.
Напольная груша
Минск, Московский
5 р.
Пояс каратэ, айкидо
Гродно
65 р.
Кимоно карате ( рост 110-190 см )
Минск, Московский
75 р.
кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )
Минск, Московский
44 р.
кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160
Минск, Московский
45 р.
кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180
Минск, Московский
95 р.
Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )
Минск, Московский
120 р.
Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )
Минск, Московский
75 р.
Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )
Минск, Московский
39 р.
Защита голени и голеностопа для карате киокошинкай
Минск, Московский
28 р.
Защита ног для карате
Минск, Московский
38 р.
Перчатки для карате киокушинкай
Минск, Московский
42 р.
Перчатки тхэквондо версия WT
Минск, Московский
Договорная
НОВЫЙ Боксерский мешок / боксерская груша ДОСТАВКА
Минск, Первомайский
Договорная
Боксерская груша / боксерский мешок ДОСТАВКА ПО РБ
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
25 р.
Наколенники спортивные универсальные для танцев, гимнастики, волейбола и фитнеса XS
Минск, Центральный
65 р.
Кимоно карате ( рост 110-190 см )
Минск, Московский
75 р.
кимоно для тхэквондо ITF ( рост 120-190 см )
Минск, Московский
44 р.
кимоно для тхэквондо WT крас. ворот( рост 120-160
Минск, Московский
45 р.
кимоно для тхэквондо WT чёрн. ворот( рост 140-180
Минск, Московский
95 р.
Кимоно для дзюдо 400 грамм ( рост 120-160 см )
Минск, Московский
120 р.
Кимоно для дзюдо 500 грамм ( рост 130-175 см )
Минск, Московский
75 р.
Кимоно карате киокошинкай ( рост 110-180см )
Минск, Московский