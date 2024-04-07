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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Душевая кабина МИНОР T-90 ТОН БЕЗ ПОДДОНА

390 р.

Душевая кабина МИНОР T-90 ТОН БЕЗ ПОДДОНА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевой уголок Фиеста т 120 тонированное стекло

760 р.

Душевой уголок Фиеста т 120 тонированное стекло

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ДУШЕВАЯ КАБИНА SW 800 БЕЛАЯ МАТОВАЯ

890 р.

ДУШЕВАЯ КАБИНА SW 800 БЕЛАЯ МАТОВАЯ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевая кабина Отлон т 90 матовое стекло

550 р.

Душевая кабина Отлон т 90 матовое стекло

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевой уголок Минор Т 80 матовое стекло

484 р.

Душевой уголок Минор Т 80 матовое стекло

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевая кабина Минор т 80 матовая без поддона

430 р.

Душевая кабина Минор т 80 матовая без поддона

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевая кабина SW-2118 белая/тонир.

1 670 р.

Душевая кабина SW-2118 белая/тонир.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ДУШЕВАЯ кабина SW 150 новая

1 580 р.

ДУШЕВАЯ кабина SW 150 новая

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
душевое ограждение 802U 90*90 рисунок квадраты с экспозиции без поддона

320 р.

душевое ограждение 802U 90*90 рисунок квадраты с экспозиции без поддона

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевая кабина Симпл т 90 белая/матовая

920 р.

Душевая кабина Симпл т 90 белая/матовая

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Душевая кабина Симпл Т 90 черная/тонированная

920 р.

Душевая кабина Симпл Т 90 черная/тонированная

Витебск

Доставка по Беларуси
ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ РЕГЕН БЛЭК-100 (WALK-IN)

575 р.

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ РЕГЕН БЛЭК-100 (WALK-IN)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Летний дачный душ с подогревом ''ЭВБО 55 ЭлБЭТ''

428 р.

Летний дачный душ с подогревом ''ЭВБО 55 ЭлБЭТ''

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Летний дачный душ с подогревом воды ''Электромаш'

410 р.

Летний дачный душ с подогревом воды ''Электромаш'

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Душ дачный Электромаш с подогревом на 128 л

280 р.

Душ дачный Электромаш с подогревом на 128 л

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Душ дачный Электромаш с подогревом на 128 л

280 р.

Душ дачный Электромаш с подогревом на 128 л

Минск, Центральный

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