Другой ремонт квартир, домов в Беларуси
1 р.
Ремонт квартиры
Брестская, Барановичи
Договорная
Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню
Витебск
Бесплатно
Строительно-отделочные работы
Витебск
Договорная
Ремонт Дачи
Минская, Слуцк
Договорная
ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ
Минск, Октябрьский
Договорная
ТЕХНАДЗОР в строительстве
Минск, Октябрьский
Договорная
Дизайнер интерьера
Минск, Фрунзенский
50 р.
Ремонт секционных ворот
Минская, Борисов
377 р.
Окна ПВХ, обшивка балконов
Гомель
Договорная
Ремонт балкона / обшивка балкона
Минск, Заводской
Договорная
Межкомнатные перегородки
Минск, Фрунзенский
4.40 р.
Монтаж заборов даже зимой
Минская, Борисов
Договорная
Обшивка балкона снаружи
Гомель
45 р.
Сантехнические работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Алмазное сверление
Могилев
Договорная
Мастер на час, муж на час.
Витебская, Орша
Договорная
Строительные работы
Гомель
1 р.
Ремонт квартиры
Брестская, Барановичи
10 р.
Ремонт (отделка) квартир, отделочные работы.
Витебск
Договорная
Обшивки балконов
Гомель
Договорная
Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов
Минск, Заводской
5 500 р.
Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)
Гродно
Договорная
Обшивка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др
Брестская, Пинск
Договорная
Отделка балконов. Отделка ванной и санузла пвх.
Гродно
Договорная
Отделка, ремонт квартиры, дома
Могилев
10 р.
Ремонтные работы
Витебская, Новополоцк
15 р.
Обшивка балконов. Обои. Шпаклевка. Плитка. ПВХ.
Гомель
Договорная
Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Отделка бани под ключ. Работа с деревом любой слож
Могилев
25 р.
Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC
Гомельская, Мозырь
10 р.
Отделочные работы
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт квартир,домов
Гродненская, Лида
Договорная
Отделочные работы
Витебск
Договорная
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, БЕТОНА. РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМОВ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт откатных, секционных ворот.
Минская, Борисов
Договорная
Отделка и ремонт
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час
Минск, Октябрьский
Договорная
Сделаю любую грубку, печку, камин с нуля.
Брест
Договорная
Шпатлевка, покраска, и т.д.
Гродно
350 р.
Архитектор, проект дома, архитектурный проект
Минск, Центральный
Договорная
Клей для обоев
Минск, Заводской
Договорная
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома
Минская, Минский район
20 р.
Умные шторы. Настройка, установка.
Минская, Минский район
150 р.
Роспись стен
Брест
Услуги от компаний
50 р.
Ремонт секционных ворот
Минская, Борисов
Договорная
Обшивка балкона снаружи
Гомель
Договорная
Алмазное сверление
Могилев
Договорная
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома
Минская, Минский район
20 р.
Умные шторы. Настройка, установка.
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж АМК-панелей
Гродно
250 р.
Ответственный за газовое хозяйство
Брест
Договорная
Обшивка Балкона
Могилевская, Бобруйск