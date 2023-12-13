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УслугиРемонт квартиры, дома

Другой ремонт квартир, домов в Беларуси

Ремонт квартиры
vip

1 р.

Ремонт квартиры

Брестская, Барановичи

Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню

Договорная

Отделка шлифовка бани.переделка ванной под баню

Витебск

Строительно-отделочные работы

Бесплатно

Строительно-отделочные работы

Витебск

Ремонт Дачи

Договорная

Ремонт Дачи

Минская, Слуцк

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Договорная

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Минск, Октябрьский

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Договорная

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Минск, Октябрьский

Дизайнер интерьера

Договорная

Дизайнер интерьера

Минск, Фрунзенский

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Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Окна ПВХ, обшивка балконов

377 р.

Окна ПВХ, обшивка балконов

Гомель

Рассрочка
Ремонт балкона / обшивка балкона

Договорная

Ремонт балкона / обшивка балкона

Минск, Заводской

Межкомнатные перегородки

Договорная

Межкомнатные перегородки

Минск, Фрунзенский

Монтаж заборов даже зимой

4.40 р.

Монтаж заборов даже зимой

Минская, Борисов

Обшивка балкона снаружи

Договорная

Обшивка балкона снаружи

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Сантехнические работы

45 р.

Сантехнические работы

Минск, Октябрьский

Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, муж на час.

Договорная

Мастер на час, муж на час.

Витебская, Орша

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Гомель

Ремонт квартиры
vip

1 р.

Ремонт квартиры

Брестская, Барановичи

Ремонт (отделка) квартир, отделочные работы.

10 р.

Ремонт (отделка) квартир, отделочные работы.

Витебск

Обшивки балконов

Договорная

Обшивки балконов

Гомель

Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов

Договорная

Отделка панелями ПВХ балконов, кухонь, санузлов

Минск, Заводской

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

5 500 р.

Лестницы из массива (дуб, ясень, ольха, сосна)

Гродно

Обшивка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др

Договорная

Обшивка вагонкой, имитацией бруса, блокхаусом и др

Брестская, Пинск

Отделка балконов. Отделка ванной и санузла пвх.

Договорная

Отделка балконов. Отделка ванной и санузла пвх.

Гродно

Отделка, ремонт квартиры, дома

Договорная

Отделка, ремонт квартиры, дома

Могилев

Ремонтные работы

10 р.

Ремонтные работы

Витебская, Новополоцк

Обшивка балконов. Обои. Шпаклевка. Плитка. ПВХ.

15 р.

Обшивка балконов. Обои. Шпаклевка. Плитка. ПВХ.

Гомель

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Договорная

Обшивка,отделка и ремонт балконов любой сложности.

Минск, Фрунзенский

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Отделка бани под ключ. Работа с деревом любой слож

Договорная

Отделка бани под ключ. Работа с деревом любой слож

Могилев

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Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

25 р.

Силикон в трубах SOUDAFLEX 40 FC

Гомельская, Мозырь

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Отделочные работы

10 р.

Отделочные работы

Минск, Центральный

Договорная

Ремонт квартир,домов

Гродненская, Лида

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Витебск

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АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, БЕТОНА. РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМОВ

Договорная

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ, БЕТОНА. РАСШИРЕНИЕ ПРОЕМОВ

Минск, Фрунзенский

Ремонт откатных, секционных ворот.

Договорная

Ремонт откатных, секционных ворот.

Минская, Борисов

Отделка и ремонт

Договорная

Отделка и ремонт

Могилевская, Бобруйск

Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

Договорная

Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

Минск, Октябрьский

Сделаю любую грубку, печку, камин с нуля.

Договорная

Сделаю любую грубку, печку, камин с нуля.

Брест

Шпатлевка, покраска, и т.д.

Договорная

Шпатлевка, покраска, и т.д.

Гродно

Архитектор, проект дома, архитектурный проект

350 р.

Архитектор, проект дома, архитектурный проект

Минск, Центральный

Клей для обоев

Договорная

Клей для обоев

Минск, Заводской

Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Договорная

Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Умные шторы. Настройка, установка.

20 р.

Умные шторы. Настройка, установка.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Роспись стен

150 р.

Роспись стен

Брест

Услуги от компаний

Ремонт секционных ворот

50 р.

Ремонт секционных ворот

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Обшивка балкона снаружи

Договорная

Обшивка балкона снаружи

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Договорная

Подбор. Установка. Настройка систем умного дома

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Умные шторы. Настройка, установка.

20 р.

Умные шторы. Настройка, установка.

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Монтаж АМК-панелей

Договорная

Монтаж АМК-панелей

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Ответственный за газовое хозяйство

250 р.

Ответственный за газовое хозяйство

Брест

Услуга с выездом в регионы
Обшивка Балкона

Договорная

Обшивка Балкона

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
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