Другие строительные работы в Беларуси
Договорная
Электрический теплый пол
Минск, Центральный
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола по немецкой технологии
Гродно
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
9 р.
Штукатурные работы
Могилев
100 р.
Электроотопление под ключ
Витебская, Браслав
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
85 р.
Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн
Гродно
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
Минск, Заводской
Договорная
Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж
Гомель
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ
Брест
Договорная
Строительство и ремонт
Брест
Договорная
Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола
Гомель
Договорная
Архитектурное проектирование
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство домов и ремонт квартир
Минск, Фрунзенский
Договорная
Механизированная штукатурка стен
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Обшивка фронтонов сайдингом
Минск, Советский
Договорная
бетонные (монолитные) лестницы
Брест
Договорная
Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.
Брестская, Пинск
Договорная
Демонтажные работы
Витебск
Договорная
Утепление ангаров и хранилищ
Гродно
30 р.
Электрик на дом Витебск выезжаем и на район
Витебск
250 р.
Вывоз строительного мусора с самозагрузкой
Брест
40 р.
Канализация под ключ, за один день
Брест
50 р.
Наружная Канализация за один день
Брестская, Жабинка
70 р.
Канализация из жби колец
Брестская, Каменец
Договорная
Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй
Гродно
Договорная
Стяжка пола
Брест
Договорная
Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.
Могилев
Договорная
Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж твердотопливных котлов
Брестская, Иваново
80 р.
Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4
Минская, Логойск
20 р.
Натяжные потолки без посредников
Гомельская, Жлобин
Договорная
Заборы, ограждения
Могилевская, Горки
14 р.
Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.
Гомель
10 р.
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора
Гомель
1 600 р.
Обшивка балкона вагонкой без сучков
Минск, Центральный
Договорная
Отделка домов, бань, дач
Минская, Заславль
Договорная
Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.
Брест
Договорная
Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%
Минск, Заводской
Договорная
Монтаж и обвязка отопительного оборудования
Витебская, Орша
Договорная
Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ
Гомельская, Рогачев
30 р.
Строительство забора
Витебск
Договорная
Электрик
Минская, Вилейка
Услуги от компаний
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
200 р.
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец
Брест
Договорная
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка
Минская, Минский район
Договорная
Перевоз перемещение домов срубов
Минская, Минский район
10 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС
Витебская, Полоцк