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Другие строительные работы в Беларуси

Электрический теплый пол
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Договорная

Электрический теплый пол

Минск, Центральный

Стяжка пола Дешево
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Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Стяжка пола по немецкой технологии
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Договорная

Стяжка пола по немецкой технологии

Гродно

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Штукатурные работы

9 р.

Штукатурные работы

Могилев

Электроотопление под ключ

100 р.

Электроотопление под ключ

Витебская, Браслав

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

85 р.

Услуги экскаватор погрузчик, гидромолот, уборка сн

Гродно

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Минск, Заводской

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Договорная

Демонтажные работы, снос зданий, демонтаж

Гомель

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА СУХОПРЕСОВАННАЯ

Брест

Строительство и ремонт

Договорная

Строительство и ремонт

Брест

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Договорная

Подготовка квартир к ремонту, демонтаж плитки пола

Гомель

Архитектурное проектирование

Договорная

Архитектурное проектирование

Минская, Дзержинск

Строительство домов и ремонт квартир

Договорная

Строительство домов и ремонт квартир

Минск, Фрунзенский

Механизированная штукатурка стен

Договорная

Механизированная штукатурка стен

Гродненская, Сморгонь

Обшивка фронтонов сайдингом

Договорная

Обшивка фронтонов сайдингом

Минск, Советский

бетонные (монолитные) лестницы

Договорная

бетонные (монолитные) лестницы

Брест

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Договорная

Кровля, утепление, сайдинг, фунд, заборы и др.

Брестская, Пинск

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Витебск

Утепление ангаров и хранилищ

Договорная

Утепление ангаров и хранилищ

Гродно

Рассрочка
Электрик на дом Витебск выезжаем и на район

30 р.

Электрик на дом Витебск выезжаем и на район

Витебск

Рассрочка
Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

250 р.

Вывоз строительного мусора с самозагрузкой

Брест

Канализация под ключ, за один день

40 р.

Канализация под ключ, за один день

Брест

Наружная Канализация за один день

50 р.

Наружная Канализация за один день

Брестская, Жабинка

Канализация из жби колец

70 р.

Канализация из жби колец

Брестская, Каменец

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Договорная

Пескоструйная обработка в Гродно. Пескоструй

Гродно

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брест

Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.

Договорная

Замена венцов, ремонт фундамента дома, Утепление.

Могилев

Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб

Договорная

Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб

Минск, Первомайский

Монтаж твердотопливных котлов

Договорная

Монтаж твердотопливных котлов

Брестская, Иваново

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

80 р.

Услуги фронтального погрузчика Амкодор 342с4

Минская, Логойск

Натяжные потолки без посредников

20 р.

Натяжные потолки без посредников

Гомельская, Жлобин

Заборы, ограждения

Договорная

Заборы, ограждения

Могилевская, Горки

Рассрочка
Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

14 р.

Забор из металлопрофиля в Гомеле. Ворота. Калитка.

Гомель

Рассрочка
Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

10 р.

Демонтаж ветхих зданий,в квартире,вывоз мусора

Гомель

Обшивка балкона вагонкой без сучков

1 600 р.

Обшивка балкона вагонкой без сучков

Минск, Центральный

Отделка домов, бань, дач

Договорная

Отделка домов, бань, дач

Минская, Заславль

Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.

Договорная

Стяжка сухопрес, любые объёмы, Брест и обл.

Брест

Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%

Договорная

Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%

Минск, Заводской

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Договорная

Монтаж и обвязка отопительного оборудования

Витебская, Орша

Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ

Договорная

Распил ЛДСП, оклейка кромкой ПВХ, Мебель под ЗАКАЗ

Гомельская, Рогачев

Строительство забора

30 р.

Строительство забора

Витебск

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Вилейка

Услуги от компаний

Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

200 р.

Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Договорная

Монтаж наружной канализации из ЖБ колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Договорная

Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Перевоз перемещение домов срубов

Договорная

Перевоз перемещение домов срубов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

10 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ПИРС ДОМ ТЕРРАСА НАВЕС

Витебская, Полоцк

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