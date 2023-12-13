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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Полок для бани из ольхи
vip

6 р.

Полок для бани из ольхи

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
палубная доска из лиственницы
vip

56 р.

палубная доска из лиственницы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Доска пола
vip

34 р.

Доска пола

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

18 р.

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распродажа фанеры б/у. Недорого

10 р.

Распродажа фанеры б/у. Недорого

Гродно

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

150 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера.хорошее состояние.Дешево

11 р.

Фанера.хорошее состояние.Дешево

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

110 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера Б/У от поддонов

8 р.

Фанера Б/У от поддонов

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
вагонка штиль из осины
vip

30 р.

вагонка штиль из осины

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

19.50 р.

ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная для опалубки 2500х1250х6-21 мм (финская)
vip

45 р.

Фанера ламинированная для опалубки 2500х1250х6-21 мм (финская)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкости) ФСФ 2500х1250х4-40 мм (всех сортов) шлиф.
vip

50 р.

Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкости) ФСФ 2500х1250х4-40 мм (всех сортов) шлиф.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х6 - 30 мм
vip

74 р.

Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х6 - 30 мм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
vip

45 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Фанера б/у

7 р.

Фанера б/у

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Доска для обрешотки, подшивки. 25*100*6000

400 р.

Доска для обрешотки, подшивки. 25*100*6000

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
вагонка ольха

Договорная

вагонка ольха

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы балки

420 р.

Пиломатериалы балки

Брест

Доставка по Беларуси
Брусок (брус) строганный (тех.сушка, производство)

0.50 р.

Брусок (брус) строганный (тех.сушка, производство)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Имитация Бруса (свое производство, большой выбор)

12 р.

Имитация Бруса (свое производство, большой выбор)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Вагонка из ёлки

500 р.

Вагонка из ёлки

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Доска не обрезная

Договорная

Доска не обрезная

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Доска

Договорная

Доска

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Балка двутавровая деревянная БДК 3,0 метра (на фанере для монолитных работ)

18 р.

Балка двутавровая деревянная БДК 3,0 метра (на фанере для монолитных работ)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы БАЛКИ

600 р.

Пиломатериалы БАЛКИ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вагонка Штиль (свое производство, большой выбор)

15 р.

Вагонка Штиль (свое производство, большой выбор)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Доска обрезная сосна

300 р.

Доска обрезная сосна

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска стропильная 50*150*6000

400 р.

Доска стропильная 50*150*6000

Минская, Несвиж

Доставка по Беларуси
Полок для бани из ольхи
vip

6 р.

Полок для бани из ольхи

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы:Доска обрезная 25×100, 50×100/150/20

420 р.

Пиломатериалы:Доска обрезная 25×100, 50×100/150/20

Брестская, Ивацевичи

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы: балки 100×100/150/200, 4,6,7 метров

420 р.

Пиломатериалы: балки 100×100/150/200, 4,6,7 метров

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Брус 100×200×4000/6000/7000

420 р.

Брус 100×200×4000/6000/7000

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы:доска 25/32/50×100/150, 200, 4,6,7 м

420 р.

Пиломатериалы:доска 25/32/50×100/150, 200, 4,6,7 м

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы, Брус 100×100, 200×200, 4,6,7 метро

420 р.

Пиломатериалы, Брус 100×100, 200×200, 4,6,7 метро

Брестская, Кобрин

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы: доска обрезная

420 р.

Пиломатериалы: доска обрезная

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Пиломатериалы: доска сорт 1-2, 4, 6, 7 м

420 р.

Пиломатериалы: доска сорт 1-2, 4, 6, 7 м

Брест

Доставка по Беларуси
Террасная доска

19 р.

Террасная доска

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Доска террасная

19.50 р.

Доска террасная

Могилевская, Белыничи

Доставка по Беларуси
Вагонка

10 р.

Вагонка

Гомель

Доставка по Беларуси
Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

10 р.

Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Вагонка из хвои

500 р.

Вагонка из хвои

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка из хвои

500 р.

Вагонка из хвои

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус

180 р.

Брус

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Полок из ольхи

800 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка ольха 14х90х3000 сорт 1

15 р.

Вагонка ольха 14х90х3000 сорт 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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