Товары от Куфар Маркета
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6 р.
Полок для бани из ольхи
Минская, Узда
56 р.
палубная доска из лиственницы
Минск, Московский
34 р.
Доска пола
Минск, Московский
18 р.
Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.
Минск, Центральный
10 р.
Распродажа фанеры б/у. Недорого
Гродно
150 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
Минск, Центральный
11 р.
Фанера.хорошее состояние.Дешево
Брестская, Пинск
110 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)
Минск, Центральный
8 р.
Фанера Б/У от поддонов
Минская, Борисов
30 р.
вагонка штиль из осины
Минск, Московский
19.50 р.
ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ
Минск, Партизанский
45 р.
Фанера ламинированная для опалубки 2500х1250х6-21 мм (финская)
Минская, Минский район
50 р.
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкости) ФСФ 2500х1250х4-40 мм (всех сортов) шлиф.
Минск, Центральный
74 р.
Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х6 - 30 мм
Минск, Центральный
45 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
Минская, Минский район
7 р.
Фанера б/у
Минская, Борисов
400 р.
Доска для обрешотки, подшивки. 25*100*6000
Минская, Солигорск
Договорная
вагонка ольха
Брестская, Барановичи
420 р.
Пиломатериалы балки
Брест
0.50 р.
Брусок (брус) строганный (тех.сушка, производство)
Минская, Молодечно
12 р.
Имитация Бруса (свое производство, большой выбор)
Минская, Молодечно
500 р.
Вагонка из ёлки
Минская, Смолевичи
Договорная
Доска не обрезная
Гомельская, Жлобин
Договорная
Доска
Гомельская, Жлобин
18 р.
Балка двутавровая деревянная БДК 3,0 метра (на фанере для монолитных работ)
Минская, Минский район
600 р.
Пиломатериалы БАЛКИ
Брест
15 р.
Вагонка Штиль (свое производство, большой выбор)
Минская, Молодечно
300 р.
Доска обрезная сосна
Минск, Центральный
400 р.
Доска стропильная 50*150*6000
Минская, Несвиж
6 р.
Полок для бани из ольхи
Минская, Узда
420 р.
Пиломатериалы:Доска обрезная 25×100, 50×100/150/20
Брестская, Ивацевичи
420 р.
Пиломатериалы: балки 100×100/150/200, 4,6,7 метров
Брестская, Иваново
420 р.
Брус 100×200×4000/6000/7000
Брестская, Дрогичин
420 р.
Пиломатериалы:доска 25/32/50×100/150, 200, 4,6,7 м
Брестская, Береза
420 р.
Пиломатериалы, Брус 100×100, 200×200, 4,6,7 метро
Брестская, Кобрин
420 р.
Пиломатериалы: доска обрезная
Брестская, Пинск
420 р.
Пиломатериалы: доска сорт 1-2, 4, 6, 7 м
Брест
19 р.
Террасная доска
Витебская, Орша
19.50 р.
Доска террасная
Могилевская, Белыничи
10 р.
Вагонка
Гомель
10 р.
Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)
Минская, Молодечно
500 р.
Вагонка из хвои
Минская, Смолевичи
500 р.
Вагонка из хвои
Минская, Смолевичи
180 р.
Брус
Минская, Смолевичи
800 р.
Полок из ольхи
Минская, Смолевичи
15 р.
Вагонка ольха 14х90х3000 сорт 1
Минск, Первомайский