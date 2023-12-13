Домашний мастер в Беларуси
Договорная
Муж на час, мастер на час.
Могилев
Договорная
Мастер на час
Гомель
Договорная
Муж на час
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонт квартир под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Мастер на час. Муж на час.
Минская, Жодино
35 р.
Мастер на час, мелкая электрика и сантехника
Минск, Центральный
15 р.
Муж на час / Сборка мебели: договор, низкие цены
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
Договорная
Муж на час
Минск, Московский
Договорная
Отделка и ремонт квартир и домов
Минская, Мядель
40 р.
24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Гродненская, Лида
20 р.
Личный мастер
Минск, Фрунзенский
25 р.
Сборка мебели, мастер на дом
Гродно
Договорная
Мастер на час, мастер на все руки
Брест
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник
Могилев
Договорная
Муж мастер
Минск, Центральный
25 р.
Электрик, мастер на час
Могилев
Бесплатно
ремонт
Гомель
Договорная
Мелкий ремонт по дому
Гомель
Договорная
Мастер/муж на час
Гродно
15 р.
Мастер на час / Сборка мебели в Могилеве
Могилев
15 р.
Мастер на час / Сборка мебели в Витебске
Витебск
15 р.
Мастер на час / Сборка мебели в Бресте
Брест
15 р.
Мастер на час / Сборка мебели в Гродно
Гродно
15 р.
Мастер на час / Сборка мебелиа в Молодечно
Минская, Молодечно
15 р.
Мастер на час / Сборка мебели в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Мастер на час. Бытавой ремонт
Минская, Борисов
20 р.
Бытовой ремонт. Укладка ламината
Могилев
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
35 р.
Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)
Минск, Центральный
Договорная
Отделочные работы
Минская, Мядель
Договорная
Мастер на все руки.
Могилев
Договорная
Все для вашей печи и камина
Брестская, Пинск
Договорная
Ремонт монтаж электрики, сантехники, Мелкий ремонт
Витебск
Договорная
Сборка кухни в Могилёве
Могилев
Договорная
Мастер на час
Витебск
Договорная
Отделочные работы
Витебская, Орша
Договорная
Домашний мастер
Брест
Договорная
Домашний мастер
Могилевская, Кричев
Договорная
Укладка ламината, сборка мебели, ОТКОСЫ
Минская, Молодечно
Договорная
ОТДЕЛКА РЕМОНТ НЕДОРОГО ДОМА КВАРТИРЫ КОМНАТЫ
Минск, Советский
Договорная
Домашний мастер
Гродно
Договорная
МАСТЕР НА ЧАС МАСТЕР ПО ДОМУ
Минск, Фрунзенский
Услуги от компаний
Договорная
Мастер на час
Гомель
35 р.
Мастер на час, мелкая электрика и сантехника
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник
Могилев
35 р.
Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Витебск