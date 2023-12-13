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УслугиРемонт квартиры, дома

Домашний мастер в Беларуси

Муж на час, мастер на час.

Договорная

Муж на час, мастер на час.

Могилев

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Муж на час

Договорная

Муж на час

Минск, Фрунзенский

Ремонт квартир под ключ

Договорная

Ремонт квартир под ключ

Минск, Заводской

Мастер на час. Муж на час.

Договорная

Мастер на час. Муж на час.

Минская, Жодино

Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

35 р.

Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Муж на час / Сборка мебели: договор, низкие цены

15 р.

Муж на час / Сборка мебели: договор, низкие цены

Минск, Центральный

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Минск, Центральный

Муж на час

Договорная

Муж на час

Минск, Московский

Отделка и ремонт квартир и домов

Договорная

Отделка и ремонт квартир и домов

Минская, Мядель

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

40 р.

24/7 ,МУЖ НА ЧАС ,КРУГЛОСУТОЧНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Гродненская, Лида

Личный мастер

20 р.

Личный мастер

Минск, Фрунзенский

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Сборка мебели, мастер на дом

25 р.

Сборка мебели, мастер на дом

Гродно

Мастер на час, мастер на все руки

Договорная

Мастер на час, мастер на все руки

Брест

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Муж мастер

Договорная

Муж мастер

Минск, Центральный

Электрик, мастер на час

25 р.

Электрик, мастер на час

Могилев

Бесплатно

ремонт

Гомель

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Мелкий ремонт по дому

Договорная

Мелкий ремонт по дому

Гомель

Мастер/муж на час

Договорная

Мастер/муж на час

Гродно

Мастер на час / Сборка мебели в Могилеве

15 р.

Мастер на час / Сборка мебели в Могилеве

Могилев

Мастер на час / Сборка мебели в Витебске

15 р.

Мастер на час / Сборка мебели в Витебске

Витебск

Мастер на час / Сборка мебели в Бресте

15 р.

Мастер на час / Сборка мебели в Бресте

Брест

Мастер на час / Сборка мебели в Гродно

15 р.

Мастер на час / Сборка мебели в Гродно

Гродно

Мастер на час / Сборка мебелиа в Молодечно

15 р.

Мастер на час / Сборка мебелиа в Молодечно

Минская, Молодечно

Мастер на час / Сборка мебели в Бобруйске

15 р.

Мастер на час / Сборка мебели в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Мастер на час. Бытавой ремонт

Договорная

Мастер на час. Бытавой ремонт

Минская, Борисов

Бытовой ремонт. Укладка ламината

20 р.

Бытовой ремонт. Укладка ламината

Могилев

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Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Минск, Центральный

Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)

35 р.

Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Мядель

Мастер на все руки.

Договорная

Мастер на все руки.

Могилев

Все для вашей печи и камина

Договорная

Все для вашей печи и камина

Брестская, Пинск

Ремонт монтаж электрики, сантехники, Мелкий ремонт

Договорная

Ремонт монтаж электрики, сантехники, Мелкий ремонт

Витебск

Сборка кухни в Могилёве

Договорная

Сборка кухни в Могилёве

Могилев

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Витебск

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Витебская, Орша

Домашний мастер

Договорная

Домашний мастер

Брест

Домашний мастер

Договорная

Домашний мастер

Могилевская, Кричев

Укладка ламината, сборка мебели, ОТКОСЫ

Договорная

Укладка ламината, сборка мебели, ОТКОСЫ

Минская, Молодечно

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ОТДЕЛКА РЕМОНТ НЕДОРОГО ДОМА КВАРТИРЫ КОМНАТЫ

Договорная

ОТДЕЛКА РЕМОНТ НЕДОРОГО ДОМА КВАРТИРЫ КОМНАТЫ

Минск, Советский

Домашний мастер

Договорная

Домашний мастер

Гродно

МАСТЕР НА ЧАС МАСТЕР ПО ДОМУ

Договорная

МАСТЕР НА ЧАС МАСТЕР ПО ДОМУ

Минск, Фрунзенский

Услуги от компаний

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

35 р.

Мастер на час, мелкая электрика и сантехника

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)

35 р.

Сборка кухни, мебели (шкафа, дивана, стола и т.д.)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Витебск

Услуга с выездом в регионы
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