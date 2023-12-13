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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамАвтокресла и бустеры

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Автокресло Britax Roemer KING II STORM GREYАвтокресло Britax Roemer KING II STORM GREY

799 р.

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Автокресло Britax Roemer KING II STORM GREY

Доставка по Беларуси
Автокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZEАвтокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZE

787.50 р.

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Автокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZE

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Tron Cambridge 0-36 кгДетское автокресло Tron Cambridge 0-36 кг

298 р.

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Детское автокресло Tron Cambridge 0-36 кг

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Автокресло Martin noir ProFit 360 isofix NEWАвтокресло Martin noir ProFit 360 isofix NEW

390 р.

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Автокресло Martin noir ProFit 360 isofix NEW

Доставка по Беларуси
Чехол под автокресло - защита и чистота сиденьяЧехол под автокресло - защита и чистота сиденья

33 р.

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Чехол под автокресло - защита и чистота сиденья

Доставка по Беларуси
Автокресло Martin Noir Discovery - успей купитьАвтокресло Martin Noir Discovery - успей купить

288 р.

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Автокресло Martin Noir Discovery - успей купить

Доставка по Беларуси
Martin noir Street 9-36 кг покупай выгодно Martin noir Street 9-36 кг покупай выгодно

138 р.

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Martin noir Street 9-36 кг покупай выгодно

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Lorelli Lusso SPS Isofix 2021 (бежевый)Детское автокресло Lorelli Lusso SPS Isofix 2021 (бежевый)

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490.71 р.

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Детское автокресло Lorelli Lusso SPS Isofix 2021 (бежевый)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Piloto (черный/синий)Детское автокресло BamBola Piloto (черный/синий)

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254 р.

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Детское автокресло BamBola Piloto (черный/синий)

Доставка по Беларуси
Автокресло 0-18 кг BAMBINO Олива/ГрафитАвтокресло 0-18 кг BAMBINO Олива/Графит

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223 р.

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Автокресло 0-18 кг BAMBINO Олива/Графит

Доставка по Беларуси
Chicco Автокресло SEAT UP 012 JET BLACK (Группа 0/1/2)Chicco Автокресло SEAT UP 012 JET BLACK (Группа 0/1/2)

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965.25 р.

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Chicco Автокресло SEAT UP 012 JET BLACK (Группа 0/1/2)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Bambino (бежевый/темно-синий)Детское автокресло BamBola Bambino (бежевый/темно-синий)

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223 р.

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Детское автокресло BamBola Bambino (бежевый/темно-синий)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Bambino (серый/черный)Детское автокресло BamBola Bambino (серый/черный)

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238.80 р.

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Детское автокресло BamBola Bambino (серый/черный)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Primo (бежевый/темно-синий)Детское автокресло BamBola Primo (бежевый/темно-синий)

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196.77 р.

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Детское автокресло BamBola Primo (бежевый/темно-синий)

Доставка по Беларуси
Автокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/МоккоАвтокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/Мокко

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223 р.

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Автокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/Мокко

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Nautilus (черный/синий)Детское автокресло BamBola Nautilus (черный/синий)

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153 р.

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Детское автокресло BamBola Nautilus (черный/синий)

Доставка по Беларуси
Автокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/БордоАвтокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/Бордо

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223 р.

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Автокресло 0-18 кг BAMBINO Черный/Бордо

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Nautilus (темно-синий/фиолетовый)Детское автокресло BamBola Nautilus (темно-синий/фиолетовый)

Онлайн-заказ

153 р.

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Детское автокресло BamBola Nautilus (темно-синий/фиолетовый)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Pituso Prados IsoFix BC702F (light grey)Детское автокресло Pituso Prados IsoFix BC702F (light grey)

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330 р.

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Детское автокресло Pituso Prados IsoFix BC702F (light grey)

Доставка по Беларуси
Автокресло NINO Cosy (черный/светло-серый)Автокресло NINO Cosy (черный/светло-серый)

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284.05 р.

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Автокресло NINO Cosy (черный/светло-серый)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Rant Matrix Racing Line AY913 (черный)Детское автокресло Rant Matrix Racing Line AY913 (черный)

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348.38 р.

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Детское автокресло Rant Matrix Racing Line AY913 (черный)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло BamBola Bambino (синий/черный)Детское автокресло BamBola Bambino (синий/черный)

Онлайн-заказ

223 р.

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Детское автокресло BamBola Bambino (синий/черный)

Доставка по Беларуси
Chicco Автокресло FOLD&GO I-SIZE, AIR BLACK (Группа 2/3) 04079338720000Chicco Автокресло FOLD&GO I-SIZE, AIR BLACK (Группа 2/3) 04079338720000

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619.43 р.

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Chicco Автокресло FOLD&GO I-SIZE, AIR BLACK (Группа 2/3) 04079338720000

Доставка по Беларуси
Автокресло Capsula MT5X с креплением ISOFIX (дети вес От 15 до 36 кг) Германия. Ликвидация складаАвтокресло Capsula MT5X с креплением ISOFIX (дети вес От 15 до 36 кг) Германия. Ликвидация склада

264.90 р.

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Автокресло Capsula MT5X с креплением ISOFIX (дети вес От 15 до 36 кг) Германия. Ликвидация склада

Доставка по Беларуси
REER Защита от солнца для автомобиля TravelKid Sun Basic SPF 50+, 48х30.5 см, арт.86141REER Защита от солнца для автомобиля TravelKid Sun Basic SPF 50+, 48х30.5 см, арт.86141

Онлайн-заказ

22.99 р.

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REER Защита от солнца для автомобиля TravelKid Sun Basic SPF 50+, 48х30.5 см, арт.86141

Доставка по Беларуси
Maxi-Cosi RodiFix Pro I-Size группы 2/3 (15-36 кг) Maxi-Cosi RodiFix Pro I-Size группы 2/3 (15-36 кг)

Договорная

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Maxi-Cosi RodiFix Pro I-Size группы 2/3 (15-36 кг)

Доставка по Беларуси
НАТУРАЛЬНАЯ ТКАНЬ ЧЕХЛА, ISOFIX, ПОВОРОТ,ПРЕМИУМНАТУРАЛЬНАЯ ТКАНЬ ЧЕХЛА, ISOFIX, ПОВОРОТ,ПРЕМИУМ

510 р.

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НАТУРАЛЬНАЯ ТКАНЬ ЧЕХЛА, ISOFIX, ПОВОРОТ,ПРЕМИУМ

Доставка по Беларуси
Рассрочка
НОВИНКА 2023 / 9-36 Baby Prestige Evolutionfix НОВИНКА 2023 / 9-36 Baby Prestige Evolutionfix

600 р.

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НОВИНКА 2023 / 9-36 Baby Prestige Evolutionfix

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ 9-36 кг ISOFIX Baby Prestige ComfortАКЦИЯ 9-36 кг ISOFIX Baby Prestige Comfort

400 р.

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АКЦИЯ 9-36 кг ISOFIX Baby Prestige Comfort

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Автокресло групп 2/3 (с 15 до 36 кг) Baby Prestige Nado O11 (BLACK STONE)Автокресло групп 2/3 (с 15 до 36 кг) Baby Prestige Nado O11 (BLACK STONE)

400 р.

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Автокресло групп 2/3 (с 15 до 36 кг) Baby Prestige Nado O11 (BLACK STONE)

Доставка по Беларуси
Martin noir НОВИНКА IQ-Fix AERO Автокресло 0-36кгMartin noir НОВИНКА IQ-Fix AERO Автокресло 0-36кг

350 р.

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Martin noir НОВИНКА IQ-Fix AERO Автокресло 0-36кг

Доставка по Беларуси
Замок в детское автокресло, замок для автокреслаЗамок в детское автокресло, замок для автокресла

35 р.

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Замок в детское автокресло, замок для автокресла

Доставка по Беларуси
Автокресло Tron Clare с рождения до 18 кг недорогоАвтокресло Tron Clare с рождения до 18 кг недорого

235 р.

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Автокресло Tron Clare с рождения до 18 кг недорого

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Автокресло (детское кресло) Martin Noir BalanceАвтокресло (детское кресло) Martin Noir Balance

370 р.

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Автокресло (детское кресло) Martin Noir Balance

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (розовый)Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (розовый)

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353.43 р.

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Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (розовый)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (string)Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (string)

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303.32 р.

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Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (string)

Доставка по Беларуси
Столик дорожный для детского автокресла BRADEX ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ DE 0117Столик дорожный для детского автокресла BRADEX ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ DE 0117

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64.43 р.

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Столик дорожный для детского автокресла BRADEX ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ DE 0117

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (серый)Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (серый)

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353.78 р.

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Детское автокресло Lorelli (Bertoni) Nebula Isofix (серый)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (grey marble)Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (grey marble)

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303.32 р.

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Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 (grey marble)

Доставка по Беларуси
Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 Brittany BlueДетское автокресло Lorelli Galaxy 2021 Brittany Blue

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323.28 р.

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Детское автокресло Lorelli Galaxy 2021 Brittany Blue

Доставка по Беларуси
Новинка Автокресло 0-36 кг Martin noir Multistage ремень/IsoFixНовинка Автокресло 0-36 кг Martin noir Multistage ремень/IsoFix

320 р.

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Новинка Автокресло 0-36 кг Martin noir Multistage ремень/IsoFix

Доставка по Беларуси
Автокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZEАвтокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZE

945 р.

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Автокресло детское Britax Roemer KIDFIX i-SIZE

Доставка по Беларуси
Reer Защита сиденья автомобиля под детское автокресло, Арт.71741Reer Защита сиденья автомобиля под детское автокресло, Арт.71741

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29.99 р.

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Reer Защита сиденья автомобиля под детское автокресло, Арт.71741

Доставка по Беларуси
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