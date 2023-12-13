Демонтажные работы в Беларуси
85 р.
Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора
Гродно
Договорная
Демонтажные работы
Гомель
Договорная
Демонтаж пола+ Стяжка
Минск, Заводской
100 р.
Демонтажные работы с Вывозом мусора
Минск, Центральный
Договорная
Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)
Могилев
Договорная
Демонтаж+ Стяжка пола Недорого
Минск, Заводской
1.20 р.
Демонтаж
Витебск
Договорная
Демонтажные работы/ демонтаж
Брест
Договорная
Демонтаж снос домов. Демонтажные работы в квартира
Брест
Договорная
Демонтаж алмазная резка бетона
Минск, Партизанский
Договорная
Демонтаж по Орше и Оршанскому району
Витебская, Орша
Договорная
ДЕМОНТАЖ/ВЫВОЗ МУСОРА
Брест
200 р.
Демонтажные работы любой сложности
Минск, Советский
Договорная
Стяжка полов
Витебск
Договорная
Монтаж гипсокартона
Минск, Октябрьский
100 р.
Демонтажные работы .ВЫВОЗ МУСОРА
Минск, Центральный
100 р.
Демонтаж снос ветхих аварийных строений
Могилев
100 р.
Демонтажные работы с вывозом мусора
Минск, Центральный
Договорная
Демонтаж Деревянного Пола в Квартире и Стяжка
Минск, Центральный
Договорная
Демонтажные работы любого вида
Минск, Ленинский
Договорная
Реставрация ванн: город и район
Гродно
1 р.
Резка бетона проемы
Минск, Партизанский
Договорная
Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи
Минская, Борисов
130 р.
Демонтаж за 1день, Снос, Вывоз мусора
Могилев
Договорная
Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора
Могилев
Договорная
Алмазная Резка Проёмов. Сверление. Штробление
Могилев
Договорная
Демонтаж квартир и домов
Брест
Договорная
Демонтажные работы
Витебск
Договорная
Демонтажные работы ''под ключ''
Могилев
Договорная
Демонтажные работы по Орше и Оршанскому району
Витебская, Орша
Договорная
Демонтаж Алмазное сверление
Могилев
20 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
Бесплатно
Алмазная резка бетона
Минск, Партизанский
100 р.
Демонтажные работы в Минске
Минск, Центральный
Договорная
Демонтаж разборка снос зданий. Демонтажные работы
Брест
99 р.
Демонтажные работы,Демонтаж под ключ.Демонтаж
Могилев
20 р.
Демонтаж пола стен штукатурки
Могилев
Договорная
Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки
Минск, Советский
Договорная
Демонтаж пола , бетона,домов , крыш, сооружений
Брест
Договорная
Демонтажные работы
Гомель
100 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
Договорная
Демонтажные работы в Бресте
Брест
10 р.
Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж
Витебская, Полоцк
Услуги от компаний
Договорная
Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)
Могилев
Договорная
Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи
Минская, Борисов
Договорная
Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора
Могилев
20 р.
Демонтажные работы
Минская, Минский район
6 р.
Демонтажные работы в Минске
Минск, Центральный
6 р.
Демонтаж Березино
Минская, Березино
6 р.
Демонтаж Крупки
Минская, Крупки
6 р.
Демонтаж Жодино
Минская, Жодино