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Демонтажные работы в Беларуси

Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора

85 р.

Демонтаж + гидромолот и вывоз строительного мусора

Гродно

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Гомель

Демонтаж пола+ Стяжка

Договорная

Демонтаж пола+ Стяжка

Минск, Заводской

Демонтажные работы с Вывозом мусора

100 р.

Демонтажные работы с Вывозом мусора

Минск, Центральный

Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Договорная

Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж+ Стяжка пола Недорого

Договорная

Демонтаж+ Стяжка пола Недорого

Минск, Заводской

Демонтаж

1.20 р.

Демонтаж

Витебск

Демонтажные работы/ демонтаж

Договорная

Демонтажные работы/ демонтаж

Брест

Демонтаж снос домов. Демонтажные работы в квартира

Договорная

Демонтаж снос домов. Демонтажные работы в квартира

Брест

Демонтаж алмазная резка бетона

Договорная

Демонтаж алмазная резка бетона

Минск, Партизанский

Демонтаж по Орше и Оршанскому району

Договорная

Демонтаж по Орше и Оршанскому району

Витебская, Орша

Рассрочка
ДЕМОНТАЖ/ВЫВОЗ МУСОРА

Договорная

ДЕМОНТАЖ/ВЫВОЗ МУСОРА

Брест

Демонтажные работы любой сложности

200 р.

Демонтажные работы любой сложности

Минск, Советский

Стяжка полов

Договорная

Стяжка полов

Витебск

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Минск, Октябрьский

Демонтажные работы .ВЫВОЗ МУСОРА

100 р.

Демонтажные работы .ВЫВОЗ МУСОРА

Минск, Центральный

Демонтаж снос ветхих аварийных строений

100 р.

Демонтаж снос ветхих аварийных строений

Могилев

Демонтажные работы с вывозом мусора

100 р.

Демонтажные работы с вывозом мусора

Минск, Центральный

Демонтаж Деревянного Пола в Квартире и Стяжка

Договорная

Демонтаж Деревянного Пола в Квартире и Стяжка

Минск, Центральный

Демонтажные работы любого вида

Договорная

Демонтажные работы любого вида

Минск, Ленинский

Реставрация ванн: город и район

Договорная

Реставрация ванн: город и район

Гродно

Резка бетона проемы

1 р.

Резка бетона проемы

Минск, Партизанский

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Договорная

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж за 1день, Снос, Вывоз мусора

130 р.

Демонтаж за 1день, Снос, Вывоз мусора

Могилев

Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Алмазная Резка Проёмов. Сверление. Штробление

Договорная

Алмазная Резка Проёмов. Сверление. Штробление

Могилев

Демонтаж квартир и домов

Договорная

Демонтаж квартир и домов

Брест

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Витебск

Демонтажные работы ''под ключ''

Договорная

Демонтажные работы ''под ключ''

Могилев

Демонтажные работы по Орше и Оршанскому району

Договорная

Демонтажные работы по Орше и Оршанскому району

Витебская, Орша

Демонтаж Алмазное сверление

Договорная

Демонтаж Алмазное сверление

Могилев

Демонтажные работы

20 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Алмазная резка бетона

Бесплатно

Алмазная резка бетона

Минск, Партизанский

Демонтажные работы в Минске

100 р.

Демонтажные работы в Минске

Минск, Центральный

Демонтаж разборка снос зданий. Демонтажные работы

Договорная

Демонтаж разборка снос зданий. Демонтажные работы

Брест

Демонтажные работы,Демонтаж под ключ.Демонтаж

99 р.

Демонтажные работы,Демонтаж под ключ.Демонтаж

Могилев

Демонтаж пола стен штукатурки

20 р.

Демонтаж пола стен штукатурки

Могилев

Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки

Договорная

Демонтаж с переносом перегородок / ГКЛ / Блоки

Минск, Советский

Демонтаж пола , бетона,домов , крыш, сооружений

Договорная

Демонтаж пола , бетона,домов , крыш, сооружений

Брест

Демонтажные работы

Договорная

Демонтажные работы

Гомель

Демонтажные работы

100 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Демонтажные работы в Бресте

Договорная

Демонтажные работы в Бресте

Брест

Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж

10 р.

Демонтажные работы, перепланировка, демонтаж

Витебская, Полоцк

Услуги от компаний

Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Договорная

Демонтаж Качественно (Вывоз мусора)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Договорная

Демонтаж Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж за 1 день вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Демонтажные работы

20 р.

Демонтажные работы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Демонтажные работы в Минске

6 р.

Демонтажные работы в Минске

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Березино

6 р.

Демонтаж Березино

Минская, Березино

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Крупки

6 р.

Демонтаж Крупки

Минская, Крупки

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж Жодино

6 р.

Демонтаж Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
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