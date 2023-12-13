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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Чай и кофе в Беларуси

Кофе dallmayr 500 грамм Германия

23 р.

Кофе dallmayr 500 грамм Германия

Брестская, Иваново

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Кофе зерновой Lavazza

40 р.

Кофе зерновой Lavazza

Минск, Фрунзенский

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Кофе

22 р.

Кофе

Минская, Молодечно

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Кофе Dallmayr

20 р.

Кофе Dallmayr

Витебск

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Кофе молотый dallmayr

22 р.

Кофе молотый dallmayr

Минск, Фрунзенский

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Кофе в зернах

43 р.

Кофе в зернах

Брест

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Горячий шоколад

12 р.

Горячий шоколад

Минск, Партизанский

Кофе в зернах LEBO CLASSIC 1кг

30 р.

Кофе в зернах LEBO CLASSIC 1кг

Минск, Партизанский

Кофе Lavazza Movenpick Оптом

Договорная

Кофе Lavazza Movenpick Оптом

Минск, Фрунзенский

Кофе ВКУСНЮЩИЙ-БОМБА-9BAR-в зернах и молотый

49.99 р.

Кофе ВКУСНЮЩИЙ-БОМБА-9BAR-в зернах и молотый

Минск, Первомайский

Кофе 3в1 растворимый.

25 р.

Кофе 3в1 растворимый.

Минск, Ленинский

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Кофе в зернах LEBO GOLD 1кг

35 р.

Кофе в зернах LEBO GOLD 1кг

Минск, Партизанский

Новый кофе Lavazza Gusto Forte 1кг

50 р.

Новый кофе Lavazza Gusto Forte 1кг

Гомель

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Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

50 р.

Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Lavazza Oro и Crema E Aroma от 6кг

37 р.

Lavazza Oro и Crema E Aroma от 6кг

Минск, Фрунзенский

Компот (на 17декабря),доставка

8 р.

Компот (на 17декабря),доставка

Могилев

Кофе Lavazza

40 р.

Кофе Lavazza

Минская, Солигорск

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Продукты питания

Договорная

Продукты питания

Гродненская, Лида

Кофе

23 р.

Кофе

Брестская, Барановичи

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Кофе

45 р.

Кофе

Минск, Советский

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Кофе молотый 500 гр

21 р.

Кофе молотый 500 гр

Минск, Ленинский

Кофе Carraro Globo Elite

40 р.

Кофе Carraro Globo Elite

Минск, Заводской

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Кофе натуральный

19 р.

Кофе натуральный

Брест

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Чай

2 р.

Чай

Минск, Заводской

Наборы подарочные

Договорная

Наборы подарочные

Гомельская, Жлобин

100% арабика в зернах

45 р.

100% арабика в зернах

Минск, Первомайский

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Кофе молотый Якобс

18 р.

Кофе молотый Якобс

Могилевская, Круглое

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Чай классический

50 р.

Чай классический

Минская, Смолевичи

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Премиум кофе в зернах средней обжарки

53 р.

Премиум кофе в зернах средней обжарки

Минск, Первомайский

Иван чай.

7 р.

Иван чай.

Могилев

Кофе голд запакованный,190 гр

12.99 р.

Кофе голд запакованный,190 гр

Минск, Фрунзенский

Кофе Lavazza blue espresso delicato lungo 100шт.

90 р.

Кофе Lavazza blue espresso delicato lungo 100шт.

Минск, Советский

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Кофе DALLMAYR PRODOMO 500 гр.

20 р.

Кофе DALLMAYR PRODOMO 500 гр.

Брест

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Кофе Dallmayr prodomo, доставлю по Бресту

21 р.

Кофе Dallmayr prodomo, доставлю по Бресту

Брест

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ГОЛЛАНДИЯ, КОВАЛЕВКА

45 р.

ГОЛЛАНДИЯ, КОВАЛЕВКА

Брест

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Кофе

25 р.

Кофе

Витебск

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Кофе. Растворимый и молотый. Производство Германия

Договорная

Кофе. Растворимый и молотый. Производство Германия

Минская, Борисов

Пряники и торты для Вашего праздника

4.50 р.

Пряники и торты для Вашего праздника

Минск, Советский

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Зерновой кофе Swisso, Himmel 1кг 100% арабика

40 р.

Зерновой кофе Swisso, Himmel 1кг 100% арабика

Брестская, Пинск

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Кофе,. ГЕВАЛИЯ И ДАЛМАЕР

Договорная

Кофе,. ГЕВАЛИЯ И ДАЛМАЕР

Минская, Борисов

Кофе Мерилд

20 р.

Кофе Мерилд

Гродненская, Островец

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Чай

9 р.

Чай

Брестская, Пинск

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Чай черный «Hyleys» крупнолистовой, 100 г

5 р.

Чай черный «Hyleys» крупнолистовой, 100 г

Минск, Московский

Товары и услуги от компаний

Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

50 р.

Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чага с Шиповником ''Алфит''

14.50 р.

Чага с Шиповником ''Алфит''

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Хвойный экстракт Кедромин (Кедроминка)

10.50 р.

Хвойный экстракт Кедромин (Кедроминка)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Фитосборы ''Алфит'' (травяной сбор), Фармацевтический завод ''Гален''

19.20 р.

Фитосборы ''Алфит'' (травяной сбор), Фармацевтический завод ''Гален''

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Саган Дайля (Рододендрон Адамса)

8.50 р.

Саган Дайля (Рододендрон Адамса)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Гречишный чай

6.50 р.

Гречишный чай

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Травяной чай по авторским рецептам из сердца Сибири (Иван чай)

12 р.

Травяной чай по авторским рецептам из сердца Сибири (Иван чай)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Сушеные цветы (Роза, вереск, лаванда, ромашка, календула)

4.50 р.

Сушеные цветы (Роза, вереск, лаванда, ромашка, календула)

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
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