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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

11 000 р.

Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

3 900 р.

Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

7 800 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

7 200 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
печь для сауны

370 р.

печь для сауны

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

5 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

4 950 р.

баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка

3 300 р.

Баня-бочка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Бак из нержавеющей стали 80 л

190 р.

Бак из нержавеющей стали 80 л

Гомель

Доставка по Беларуси
Бак из нержавейки 100 л

210 р.

Бак из нержавейки 100 л

Гомель

Доставка по Беларуси
баня-бочка 3,5м.

6 300 р.

баня-бочка 3,5м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани под заказ под ключ

Договорная

Бани под заказ под ключ

Гомель

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи

7 550 р.

Баня Квадро-бочка с боковым входом 3,5 м и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

6 500 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

12 500 р.

Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Готовая баня с террасой

Договорная

Готовая баня с террасой

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Готовая баня Викинг

Договорная

Готовая баня Викинг

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

3 800 р.

Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

9 405 р.

Баня Квадро-бочка 5.0 м с боковым входом и топкой снаружи

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Баня-квадро 4,0 Стандарт

7 600 р.

Баня-квадро 4,0 Стандарт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

10 900 р.

БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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