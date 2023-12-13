Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат в Беларуси
Договорная
Открытки советских спортсменов с автографами
Минск, Заводской
8 р.
Ёлочные игрушки СССР + олень в подарок.
Витебск
19 р.
Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет
Гродненская, Сморгонь
30 р.
Ваза конфетница сахарница
Минск, Ленинский
5 р.
Старинное приспособления для глажки белья
Минск, Ленинский
2 р.
куклы
Минск, Октябрьский
20 р.
Статуэтка открывашка
Витебская, Полоцк
150 р.
Новогодние игрушки, гирлянда.
Минск, Московский
15 р.
Утюг Винтаж
Минск, Ленинский
50 р.
Фарфоровая статуэтка.. Девушка с ланью
Гомельская, Другие города
70 р.
Кольцо СССР
Брест
450 р.
Чайный сервиз Чехословакия
Минск, Фрунзенский
600 р.
Швейная машинка
Брест
50 р.
Подстаканник. СССР
Минск, Советский
120 р.
Набор для соусов
Минск, Фрунзенский
10 р.
Продам сувениры.
Витебск
50 р.
Швейная машинка СССР
Витебск
20 р.
Набор Рыбки
Брест
39 р.
Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите
Гродненская, Сморгонь
30 р.
Чемодан кожаный СССР
Брестская, Барановичи
250 р.
Рюмки винтажные
Минск, Фрунзенский
150 р.
бонбоньерка
Минск, Фрунзенский
1 р.
Новогодние елочные игрушки и украшения ссср
Минск, Центральный
7 р.
монета 10 грошей 1840г серебро
Гродненская, Другие города
25 р.
15 Царских монет,цена за лот
Гродно
Договорная
Швейная машинка Тула 1962 г
Минск, Фрунзенский
25 р.
монета 1 грош 1624
Гродненская, Другие города
15 р.
Продам радиоприемник.
Витебск
10 р.
Продам монеты СССР лотом. 8 шт
Гродно
Договорная
Новогодние игрушки СССР, ГДР
Минская, Молодечно
Договорная
Перчаточные куклы винтажные, СССР
Минск, Фрунзенский
40 р.
Ёлочные игрушки СССР
Брест
50 р.
Старые чемоданы
Брест
25 р.
Набор открыток (16 штук)Винтаж
Гродненская, Лида
10 р.
Ёлочные игрушки СССР
Брестская, Пинск
25 р.
Ёлочные новогодние игрушки СССР
Брестская, Пинск
15 р.
Елочная игрушка
Брестская, Пинск
50 р.
Статуэтка
Гомель
Договорная
Хрустальный цветок
Минск, Октябрьский
30 р.
Хрустальная ваза для конфет
Гомель
250 р.
Статуэтка
Могилев
2 р.
Сувенирная бутылка
Гомель
140 р.
Статуэтка дровосек
Могилевская, Бобруйск