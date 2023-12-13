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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Антиквариат в Беларуси

Открытки советских спортсменов с автографами

Договорная

Открытки советских спортсменов с автографами

Минск, Заводской

Ёлочные игрушки СССР + олень в подарок.

8 р.

Ёлочные игрушки СССР + олень в подарок.

Витебск

Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет

19 р.

Рюкзак ретро СССР антиквариат винтаж раритет

Гродненская, Сморгонь

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Ваза конфетница сахарница

30 р.

Ваза конфетница сахарница

Минск, Ленинский

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Старинное приспособления для глажки белья

5 р.

Старинное приспособления для глажки белья

Минск, Ленинский

куклы

2 р.

куклы

Минск, Октябрьский

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Статуэтка открывашка

20 р.

Статуэтка открывашка

Витебская, Полоцк

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Новогодние игрушки, гирлянда.

150 р.

Новогодние игрушки, гирлянда.

Минск, Московский

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Утюг Винтаж

15 р.

Утюг Винтаж

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка.. Девушка с ланью

50 р.

Фарфоровая статуэтка.. Девушка с ланью

Гомельская, Другие города

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Кольцо СССР

70 р.

Кольцо СССР

Брест

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Чайный сервиз Чехословакия

450 р.

Чайный сервиз Чехословакия

Минск, Фрунзенский

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Швейная машинка

600 р.

Швейная машинка

Брест

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Подстаканник. СССР

50 р.

Подстаканник. СССР

Минск, Советский

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Набор для соусов

120 р.

Набор для соусов

Минск, Фрунзенский

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Продам сувениры.

10 р.

Продам сувениры.

Витебск

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Швейная машинка СССР

50 р.

Швейная машинка СССР

Витебск

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Набор Рыбки

20 р.

Набор Рыбки

Брест

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Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите

39 р.

Электробигуди ретро СССР антиквариат винтаж рарите

Гродненская, Сморгонь

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Чемодан кожаный СССР

30 р.

Чемодан кожаный СССР

Брестская, Барановичи

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Рюмки винтажные

250 р.

Рюмки винтажные

Минск, Фрунзенский

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бонбоньерка

150 р.

бонбоньерка

Минск, Фрунзенский

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Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

1 р.

Новогодние елочные игрушки и украшения ссср

Минск, Центральный

монета 10 грошей 1840г серебро

7 р.

монета 10 грошей 1840г серебро

Гродненская, Другие города

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15 Царских монет,цена за лот

25 р.

15 Царских монет,цена за лот

Гродно

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Швейная машинка Тула 1962 г

Договорная

Швейная машинка Тула 1962 г

Минск, Фрунзенский

монета 1 грош 1624

25 р.

монета 1 грош 1624

Гродненская, Другие города

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Продам радиоприемник.

15 р.

Продам радиоприемник.

Витебск

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Продам монеты СССР лотом. 8 шт

10 р.

Продам монеты СССР лотом. 8 шт

Гродно

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Новогодние игрушки СССР, ГДР

Договорная

Новогодние игрушки СССР, ГДР

Минская, Молодечно

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Перчаточные куклы винтажные, СССР

Договорная

Перчаточные куклы винтажные, СССР

Минск, Фрунзенский

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Ёлочные игрушки СССР

40 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брест

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Старые чемоданы

50 р.

Старые чемоданы

Брест

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Набор открыток (16 штук)Винтаж

25 р.

Набор открыток (16 штук)Винтаж

Гродненская, Лида

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Ёлочные игрушки СССР

10 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Ёлочные новогодние игрушки СССР

25 р.

Ёлочные новогодние игрушки СССР

Брестская, Пинск

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Елочная игрушка

15 р.

Елочная игрушка

Брестская, Пинск

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Статуэтка

50 р.

Статуэтка

Гомель

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Хрустальный цветок

Договорная

Хрустальный цветок

Минск, Октябрьский

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Хрустальная ваза для конфет

30 р.

Хрустальная ваза для конфет

Гомель

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Статуэтка

250 р.

Статуэтка

Могилев

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Сувенирная бутылка

2 р.

Сувенирная бутылка

Гомель

Статуэтка дровосек

140 р.

Статуэтка дровосек

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

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Альбом для монет в ассортименте

Договорная

Альбом для монет в ассортименте

Витебск

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