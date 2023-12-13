Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для аудио в Беларуси
Договорная
Пульт defender avantes10BT
Могилев
20 р.
Колонки Dialog
Минск, Московский
85 р.
Цветомузыка
Витебская, Новополоцк
15 р.
Колонки
Брест
450 р.
Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i4 2nd gen
Минск, Фрунзенский
450 р.
Цифровой процессор эффектов
Могилев
60 р.
Мини микшерный пульт 60 рублей
Могилев
80 р.
Гобо прожектор
Могилев
600 р.
Сеетевой Стример Triangle AIO
Минская, Молодечно
3 р.
Студийные кассеты #3 обновлено
Минск, Фрунзенский
10 р.
FM антенна Aiwa для муз. центра
Могилевская, Бобруйск
200 р.
Звуковая карта LEXICON ALPHA
Минск, Октябрьский
350 р.
Сабвуфер
Минск, Московский
350 р.
Apple HomePod mini
Витебск
5 р.
Чехол для Airpods Pro
Гомель
300 р.
Диктофон Zoom H1. Идеальное состояние.
Минск, Первомайский
350 р.
Сабвуфер Ace-Bass
Гродно
20 р.
Амбушюры для Marshall Major 3
Минск, Московский
25 р.
Ленто протяжные механизмы
Минск, Фрунзенский
900 р.
Dj контроллер
Гомельская, Чечерск
Договорная
Сабвуфер
Гомельская, Ельск
200 р.
Картридж ММ
Минск, Советский
10 р.
Решетки для защиты-динамиков.
Минск, Московский
Договорная
Пульт Sven Strim / Microlab solo
Гомельская, Речица
60 р.
стойка-тумба Радиотехника
Витебская, Орша
Договорная
Пульты Onkyo Denon Fhilips
Витебская, Орша
530 р.
Звуковая карта
Минск, Ленинский
120 р.
Световой динамический прибор с рисунками
Минск, Первомайский
350 р.
СТОЙКИ ПОД АКУСТИКУ
Могилевская, Бобруйск
400 р.
Музыкальный центр PANASONIK
Минск, Первомайский
15 р.
Кабель jack 5 м
Минск, Центральный
Бесплатно
Пантограф для микрофона в дар к покупке
Витебск
2 р.
Чехол AirPods 2
Минск, Московский
12 р.
Блютуз юсб с микрофоном
Гомельская, Добруш
80 р.
Поп-фильтр для микрофона Bespeco
Минск, Фрунзенский
15 р.
колонка
Минск, Фрунзенский
25 р.
Картридж (стилус) для тонарма
Гомель
415 р.
Luxury & Precision W1, топовый USB DAC/AMP
Минск, Октябрьский
150 р.
колонки
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Продам цифровой преобразователь 5.1.
Витебская, Орша
260 р.
Сабвуфер edge
Гомель
250 р.
Колонки
Минск, Октябрьский
10 р.
Минипульт дистанционного управления для аудиосисте
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
20 р.
Комплектующие пульты от ресиверов, акустики 5.1,
Минск, Центральный
17 р.
Комплектующие пульты от аудиотехники
Минск, Центральный
60 р.
Стойка для микрофона Boom mic stand напольная журавль
Минск, Центральный
799 р.
Рекордер Zoom H5 (НОВЫЙ)
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
Амбушюра из кожзама ''Accutone'' ProNC 1010 Black
Минск, Центральный
95 р.
Стойка, пантограф, держатель для микрофонов
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Амбушюра из кожзама ''Accutone'' ProNC 1010 Black
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Подставка для наушников ''Ugreen'' 80701 LP143 Silver
Минск, Центральный