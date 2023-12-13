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ЭлектроникаИгры и приставки

Аксессуары для игровых приставок в Беларуси

Прижимная пластина от Xbox 360 для ps4

40 р.

Прижимная пластина от Xbox 360 для ps4

Минск, Заводской

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Вентилятор охлаждения PS4 Pro

70 р.

Вентилятор охлаждения PS4 Pro

Минск, Первомайский

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кабель PlayStation,Оригинал

9 р.

кабель PlayStation,Оригинал

Минск, Фрунзенский

Sony gold наушники

100 р.

Sony gold наушники

Минск, Партизанский

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НОВЫЙ Sony PlayStation Portal Remote Player

1 100 р.

НОВЫЙ Sony PlayStation Portal Remote Player

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Переходник на мини джек (папа мама)

3 р.

Переходник на мини джек (папа мама)

Минск, Ленинский

Кабель VGA тюльпаны и SCART

40 р.

Кабель VGA тюльпаны и SCART

Могилев

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Wii адаптер Нинтендо

15 р.

Wii адаптер Нинтендо

Минск, Октябрьский

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Набор контроллеров Nintendo Switch

170 р.

Набор контроллеров Nintendo Switch

Могилевская, Бобруйск

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Камера ps4

150 р.

Камера ps4

Минск, Ленинский

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Зарядная станция для Геймпадов PS4 (Джойстиков) PS

25 р.

Зарядная станция для Геймпадов PS4 (Джойстиков) PS

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
PS4/PS3 PlayStation Move Motion Controller Камера

130 р.

PS4/PS3 PlayStation Move Motion Controller Камера

Могилев

Подставка пс4

25 р.

Подставка пс4

Минск, Первомайский

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SlimeVR (автономные трекеры без базовых станций)

595 р.

SlimeVR (автономные трекеры без базовых станций)

Минск, Советский

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Оригинальная зарядная станция для DualSense PS5

125 р.

Оригинальная зарядная станция для DualSense PS5

Минск, Советский

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Ring fit для nintendo switch

70 р.

Ring fit для nintendo switch

Минск, Первомайский

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Зарядная станция для Dualsense

110 р.

Зарядная станция для Dualsense

Брест

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Аксессуары для игровых приставок

Договорная

Аксессуары для игровых приставок

Брест

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PS MOVE (MOTION CONTROLLER) для SONY PS3 и PS4

90 р.

PS MOVE (MOTION CONTROLLER) для SONY PS3 и PS4

Минск, Заводской

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Геймпад беспроводной новый

20 р.

Геймпад беспроводной новый

Минск, Ленинский

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зарядное устройство SANGIL INFORMATION STC-4271

5 р.

зарядное устройство SANGIL INFORMATION STC-4271

Минск, Ленинский

Сумка PS4 PRO для Playstation 4

70 р.

Сумка PS4 PRO для Playstation 4

Минск, Заводской

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XBOX 360 Kinect как новые в коробке XBOX360

120 р.

XBOX 360 Kinect как новые в коробке XBOX360

Брест

Наушники беспроводные Sony Gold Wireless

50 р.

Наушники беспроводные Sony Gold Wireless

Минск, Первомайский

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Запчасти для игровых приставок XBOX 360

5 р.

Запчасти для игровых приставок XBOX 360

Минск, Ленинский

Зарядка для геймпад PS5

60 р.

Зарядка для геймпад PS5

Гродно

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Отсеки для батареек от джойстиков XBOX 360

10 р.

Отсеки для батареек от джойстиков XBOX 360

Минск, Заводской

Data кабель для Pantech G500 KQ-U8A

10 р.

Data кабель для Pantech G500 KQ-U8A

Минск, Ленинский

Комплект Nintendo switch oled White

250 р.

Комплект Nintendo switch oled White

Минск, Советский

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Наушники гарнитура HyperX Cloud Orbit S

660 р.

Наушники гарнитура HyperX Cloud Orbit S

Гродно

Доставка по Беларуси
AV кабель xbox 360. Оригинал

20 р.

AV кабель xbox 360. Оригинал

Минск, Первомайский

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Наушники PS4 Sony gold Wireless stereo headset

230 р.

Наушники PS4 Sony gold Wireless stereo headset

Гомель

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Блок питания 10В×0,8А

13.50 р.

Блок питания 10В×0,8А

Гродно

Вертикальная подставка Playstation 4 Slim и Pro

40 р.

Вертикальная подставка Playstation 4 Slim и Pro

Минск, Заводской

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Беспроводное зарядное устройство PS5, оригинал,сос

100 р.

Беспроводное зарядное устройство PS5, оригинал,сос

Минск, Центральный

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Приводы Sony Playstation 2

15 р.

Приводы Sony Playstation 2

Могилев

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Dualsense аксессуары

Договорная

Dualsense аксессуары

Гродно

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PS4 v2 action camera

200 р.

PS4 v2 action camera

Гомель

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Внешний аккумулятор для Nintendo Switch

50 р.

Внешний аккумулятор для Nintendo Switch

Минск, Ленинский

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Для Sony PSP: 2в1 зарядка+кабель к ПК

15 р.

Для Sony PSP: 2в1 зарядка+кабель к ПК

Гродно

продам картридж на Nintendo switch

50 р.

продам картридж на Nintendo switch

Минск, Фрунзенский

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NAVIGATION CONTROLLER для SONY PS3 и SONY PS4

60 р.

NAVIGATION CONTROLLER для SONY PS3 и SONY PS4

Минск, Ленинский

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Кейс для Nintendo Switch

150 р.

Кейс для Nintendo Switch

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

НОВЫЙ Sony PlayStation Portal Remote Player

1 100 р.

НОВЫЙ Sony PlayStation Portal Remote Player

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядная станция для Геймпадов PS4 (Джойстиков) PS

25 р.

Зарядная станция для Геймпадов PS4 (Джойстиков) PS

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Наушники гарнитура HyperX Cloud Orbit S

660 р.

Наушники гарнитура HyperX Cloud Orbit S

Гродно

Доставка по Беларуси
Зарядная станция для Геймпадов PS5 (Джойстиков) PS

30 р.

Зарядная станция для Геймпадов PS5 (Джойстиков) PS

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кабель HDMI 2.0 PS4 PRO (оригинал) HDR

19.99 р.

Кабель HDMI 2.0 PS4 PRO (оригинал) HDR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Крепление Zyber на голову для Oculus Quest 3

195 р.

Крепление Zyber на голову для Oculus Quest 3

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кинект Xbox 360 Kinect KINEKT VR

64.99 р.

Кинект Xbox 360 Kinect KINEKT VR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Компонентный AV кабель для Xbox 360 на 6 тюльпанов hdtv

25 р.

Компонентный AV кабель для Xbox 360 на 6 тюльпанов hdtv

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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