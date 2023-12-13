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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Беларуси

Все объявления
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus Se 2020 др. - оригинал и усиленные

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 4 4s 5 5s 5c 5с

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Договорная

Аккумулятор батарея акб iPhone 6 6s plus 7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея акб

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор honor huawei акб батарея

Договорная

Аккумулятор honor huawei акб батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Договорная

Аккумулятор Apple iPhone усиленная батарея

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

0.99 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Договорная

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

55 р.

Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батареи для телефонов Samsung. Гарантия

Договорная

Батареи для телефонов Samsung. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Apple iPhone

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Apple iPhone

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Samsung

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы для Nokia

Договорная

Аккумуляторы для Nokia

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Батареи для телефонов Xiaomi оригинальные. Гарантия

Договорная

Батареи для телефонов Xiaomi оригинальные. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Батареи (АКБ) для телефонов и планшетов. Гарантия

Договорная

Батареи (АКБ) для телефонов и планшетов. Гарантия

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST 2.5D для Lenovo Tab M9 (2023) 9.0 TB-310 прозрачное

Онлайн-заказ

25 р.
19.99 р.-20%

Защитное стекло KST 2.5D для Lenovo Tab M9 (2023) 9.0 TB-310 прозрачное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 5/5S/SE/6/6s/7/7+/8/8+/X/XS/11/11pro/12/12pro/13/13pro

25 р.

АКБ Аккумулятор Батарея iPhone 5/5S/SE/6/6s/7/7+/8/8+/X/XS/11/11pro/12/12pro/13/13pro

Гомель

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