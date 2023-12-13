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Товары от Куфар Маркета
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Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
19.99 р.
Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год
Доставка по Беларуси
25 р.
Кольца, гипоаллергенный сплав
Доставка по Беларуси
15 р.
Серьги
Доставка по Беларуси
59 р.
Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%
Доставка по Беларуси
25 р.
Кольцо &other stories
Доставка по Беларуси
19.99 р.
Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%
Доставка по Беларуси
15.99 р.
Чокер-невидимка с кулоном из натурального камня
Доставка по Беларуси
19.99 р.
Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%
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21 р.
Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки
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12.60 р.
Брошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро
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9 р.
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий
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21 р.
Кулон I love You с проекцией изображения на 100 языках В золоте
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15.50 р.
12.90 р.-17%
Бижутерия брошь для швеи Швейная машинка 3 см Белая
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21 р.
17 р.-19%
Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см Синяя
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9 р.
Подвеска с кулонами Крест, Медальон, Кольцо, Пуля 3.5 см (универсальная регулировка длины) Бронза, ч
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7 р.
Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см Зелёный
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11 р.
Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Серебро
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9 р.
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Черный
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7 р.
Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см Синий
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12 р.
Брошь Зонтик 4,0 х 2,8 см Белый
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15.99 р.
Шунгит-Натуральный камень Бусы, Браслет, Серьги, Кулон, Оберег красная нить от сглаза с камнем
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21.99 р.
Янтарь Натуральный камень-Бусы и браслет ОГРАНИЧЕНО
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21 р.
17 р.-19%
Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см Розовая
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15.50 р.
12.90 р.-17%
Бижутерия брошь для стоматолога Зубки 3.5 см Синяя
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12 р.
Брошь парикмахера Ножницы Под серебро
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28 р.
Браслет Аманда со стразами Серебро
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21 р.
17 р.-19%
Бижутерия брошь Жемчужный котик 4.5 см
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14.40 р.
12 р.-17%
Бижутерия кулон с цепочкой Ключик Цвет золото
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12 р.
10 р.-17%
Бижутерия брошь Крыло ангела 5 см
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12.90 р.
Кулон-тайник Сердце на цепочке Два сердца в серебре
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11 р.
Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Золото
Доставка по Беларуси
25.99 р.
Кольцо и Серьги *Линия Жизни* ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ
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20.99 р.
Нательная иконка Из камня обсидиан НА ТЕСЁМКЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗИХ
Доставка по Беларуси
10 р.
Подвеска Fashion Jewelry
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26.99 р.
Детские серьги*Ангелочки*С нежным фианитом
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25 р.
Кольца, гипоаллергенный сплав
Доставка по Беларуси
19.99 р.
Легендарные Серьги и кольцо *Неделька*
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44 р.
Колье НОВИНКА в наличии
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29.99 р.
Коралл (Натуральный камень) Серьги и Кольцо Серебро 925 пробы СКИДКА 60%
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100 р.
Комплект украшений в стиле Versace в подарочном футляре
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55 р.
Колье НОВИНКА в наличии
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250 р.
Комплект украшений из коллекции CARTIER JUSTE UN CLOU (копия)
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250 р.
Браслет из знаменитой коллекции CARTIER LOVE (копия)
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22.99 р.
Кольцо*Волшебное плетение*СКИДКА 40 %
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250 р.
Комплект украшений из коллекции PANTHERE DE CARTIER (копия)
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29.99 р.
Кольцо и Серьги *Изысканный алмаз* Скидка
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