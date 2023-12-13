logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЖенский гардероб
Женские аксессуары
Украшения
Цена
Бренд
Цвет
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Женский гардеробЖенские аксессуары

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого годОбручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год
vip

19.99 р.

heart

Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год

Доставка по Беларуси
Кольца, гипоаллергенный сплав Кольца, гипоаллергенный сплав
vip

25 р.

heart

Кольца, гипоаллергенный сплав

Доставка по Беларуси
Серьги Серьги
vip

15 р.

heart

Серьги

Доставка по Беларуси
Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%

59 р.

heart

Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%

Доставка по Беларуси
Кольцо &other storiesКольцо &other stories

25 р.

heart

Кольцо &other stories

Доставка по Беларуси
Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%

19.99 р.

heart

Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%

Доставка по Беларуси
Чокер-невидимка с кулоном из натурального камняЧокер-невидимка с кулоном из натурального камня

15.99 р.

heart

Чокер-невидимка с кулоном из натурального камня

Доставка по Беларуси
Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%

19.99 р.

heart

Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%

Доставка по Беларуси
Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. СобачкиПарные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки

Онлайн-заказ

21 р.

heart

Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки

Доставка по Беларуси
Брошь парикмахера Ножницы Расчёска СереброБрошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро

Онлайн-заказ

12.60 р.

heart

Брошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро

Доставка по Беларуси
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы СинийКулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий

Онлайн-заказ

9 р.

heart

Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий

Доставка по Беларуси
Кулон I love You с проекцией изображения на 100 языках В золотеКулон I love You с проекцией изображения на 100 языках В золоте

Онлайн-заказ

21 р.

heart

Кулон I love You с проекцией изображения на 100 языках В золоте

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь для швеи Швейная машинка 3 см БелаяБижутерия брошь для швеи Швейная машинка 3 см Белая

Онлайн-заказ

15.50 р.
12.90 р.-17%
heart

Бижутерия брошь для швеи Швейная машинка 3 см Белая

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см СиняяБижутерия брошь Медсестра 4.5 см Синяя

Онлайн-заказ

21 р.
17 р.-19%
heart

Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см Синяя

Доставка по Беларуси
Подвеска с кулонами Крест, Медальон, Кольцо, Пуля 3.5 см (универсальная регулировка длины) Бронза, чПодвеска с кулонами Крест, Медальон, Кольцо, Пуля 3.5 см (универсальная регулировка длины) Бронза, ч

Онлайн-заказ

9 р.

heart

Подвеска с кулонами Крест, Медальон, Кольцо, Пуля 3.5 см (универсальная регулировка длины) Бронза, ч

Доставка по Беларуси
Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см ЗелёныйБрошь Грибочек 3,0 х2,5 см Зелёный

Онлайн-заказ

7 р.

heart

Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см Зелёный

Доставка по Беларуси
Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' СереброБрошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Серебро

Онлайн-заказ

11 р.

heart

Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Серебро

Доставка по Беларуси
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы ЧерныйКулон-подвеска Марс Символ мужской силы Черный

Онлайн-заказ

9 р.

heart

Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Черный

Доставка по Беларуси
Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см СинийБрошь Грибочек 3,0 х2,5 см Синий

Онлайн-заказ

7 р.

heart

Брошь Грибочек 3,0 х2,5 см Синий

Доставка по Беларуси
Брошь Зонтик 4,0 х 2,8 см БелыйБрошь Зонтик 4,0 х 2,8 см Белый

Онлайн-заказ

12 р.

heart

Брошь Зонтик 4,0 х 2,8 см Белый

Доставка по Беларуси
Шунгит-Натуральный камень Бусы, Браслет, Серьги, Кулон, Оберег красная нить от сглаза с камнемШунгит-Натуральный камень Бусы, Браслет, Серьги, Кулон, Оберег красная нить от сглаза с камнем

15.99 р.

heart

Шунгит-Натуральный камень Бусы, Браслет, Серьги, Кулон, Оберег красная нить от сглаза с камнем

Доставка по Беларуси
Янтарь Натуральный камень-Бусы и браслет ОГРАНИЧЕНОЯнтарь Натуральный камень-Бусы и браслет ОГРАНИЧЕНО

21.99 р.

heart

Янтарь Натуральный камень-Бусы и браслет ОГРАНИЧЕНО

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см РозоваяБижутерия брошь Медсестра 4.5 см Розовая

Онлайн-заказ

21 р.
17 р.-19%
heart

Бижутерия брошь Медсестра 4.5 см Розовая

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь для стоматолога Зубки 3.5 см СиняяБижутерия брошь для стоматолога Зубки 3.5 см Синяя

Онлайн-заказ

15.50 р.
12.90 р.-17%
heart

Бижутерия брошь для стоматолога Зубки 3.5 см Синяя

Доставка по Беларуси
Брошь парикмахера Ножницы Под сереброБрошь парикмахера Ножницы Под серебро

Онлайн-заказ

12 р.

heart

Брошь парикмахера Ножницы Под серебро

Доставка по Беларуси
Браслет Аманда со стразами СереброБраслет Аманда со стразами Серебро

Онлайн-заказ

28 р.

heart

Браслет Аманда со стразами Серебро

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь Жемчужный котик 4.5 смБижутерия брошь Жемчужный котик 4.5 см

Онлайн-заказ

21 р.
17 р.-19%
heart

Бижутерия брошь Жемчужный котик 4.5 см

Доставка по Беларуси
Бижутерия кулон с цепочкой Ключик Цвет золотоБижутерия кулон с цепочкой Ключик Цвет золото

Онлайн-заказ

14.40 р.
12 р.-17%
heart

Бижутерия кулон с цепочкой Ключик Цвет золото

Доставка по Беларуси
Бижутерия брошь Крыло ангела 5 смБижутерия брошь Крыло ангела 5 см

Онлайн-заказ

12 р.
10 р.-17%
heart

Бижутерия брошь Крыло ангела 5 см

Доставка по Беларуси
Кулон-тайник Сердце на цепочке Два сердца в серебреКулон-тайник Сердце на цепочке Два сердца в серебре

Онлайн-заказ

12.90 р.

heart

Кулон-тайник Сердце на цепочке Два сердца в серебре

Доставка по Беларуси
Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' ЗолотоБрошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Золото

Онлайн-заказ

11 р.

heart

Брошь парикмахера ''Ножницы Расчёска'' Золото

Доставка по Беларуси
Кольцо и Серьги *Линия Жизни* ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯКольцо и Серьги *Линия Жизни* ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ

25.99 р.

heart

Кольцо и Серьги *Линия Жизни* ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ

Доставка по Беларуси
Нательная иконка Из камня обсидиан НА ТЕСЁМКЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗИХНательная иконка Из камня обсидиан НА ТЕСЁМКЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗИХ

20.99 р.

heart

Нательная иконка Из камня обсидиан НА ТЕСЁМКЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗИХ

Доставка по Беларуси
Подвеска Fashion JewelryПодвеска Fashion Jewelry

10 р.

heart

Подвеска Fashion Jewelry

Доставка по Беларуси
Детские серьги*Ангелочки*С нежным фианитомДетские серьги*Ангелочки*С нежным фианитом

26.99 р.

heart

Детские серьги*Ангелочки*С нежным фианитом

Доставка по Беларуси
Кольца, гипоаллергенный сплав Кольца, гипоаллергенный сплав
vip

25 р.

heart

Кольца, гипоаллергенный сплав

Доставка по Беларуси
Легендарные Серьги и кольцо *Неделька*Легендарные Серьги и кольцо *Неделька*

19.99 р.

heart

Легендарные Серьги и кольцо *Неделька*

Доставка по Беларуси
Колье НОВИНКА в наличии Колье НОВИНКА в наличии

44 р.

heart

Колье НОВИНКА в наличии

Доставка по Беларуси
Коралл (Натуральный камень) Серьги и Кольцо Серебро 925 пробы СКИДКА 60%Коралл (Натуральный камень) Серьги и Кольцо Серебро 925 пробы СКИДКА 60%

29.99 р.

heart

Коралл (Натуральный камень) Серьги и Кольцо Серебро 925 пробы СКИДКА 60%

Доставка по Беларуси
Комплект украшений в стиле Versace в подарочном футляреКомплект украшений в стиле Versace в подарочном футляре

100 р.

heart

Комплект украшений в стиле Versace в подарочном футляре

Доставка по Беларуси
Колье НОВИНКА в наличии Колье НОВИНКА в наличии

55 р.

heart

Колье НОВИНКА в наличии

Доставка по Беларуси
Комплект украшений из коллекции CARTIER JUSTE UN CLOU (копия)Комплект украшений из коллекции CARTIER JUSTE UN CLOU (копия)

250 р.

heart

Комплект украшений из коллекции CARTIER JUSTE UN CLOU (копия)

Доставка по Беларуси
Браслет из знаменитой коллекции CARTIER LOVE (копия)Браслет из знаменитой коллекции CARTIER LOVE (копия)

250 р.

heart

Браслет из знаменитой коллекции CARTIER LOVE (копия)

Доставка по Беларуси
Кольцо*Волшебное плетение*СКИДКА 40 %Кольцо*Волшебное плетение*СКИДКА 40 %

22.99 р.

heart

Кольцо*Волшебное плетение*СКИДКА 40 %

Доставка по Беларуси
Комплект украшений из коллекции PANTHERE DE CARTIER (копия)Комплект украшений из коллекции PANTHERE DE CARTIER (копия)

250 р.

heart

Комплект украшений из коллекции PANTHERE DE CARTIER (копия)

Доставка по Беларуси
Кольцо и Серьги *Изысканный алмаз* СкидкаКольцо и Серьги *Изысканный алмаз* Скидка

29.99 р.

heart

Кольцо и Серьги *Изысканный алмаз* Скидка

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Премиум одежда
Женская одеждаБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Женская обувьБалеткиБосоножки, сандалииБотильоныБотинкиДомашняя обувьКроссовки и кедыМокасиныПляжная обувьПолусапожкиРезиновая обувьСабоСапогиТанцевальная обувьТуфлиСпецобувьАксессуары для обуви
Женские аксессуарыГоловные уборыЗонтыКошельки, визитницы, ключницыБрелокиОчкиПерчатки и варежкиРемни и поясаРюкзакиСумкиКосметичкиУкрашенияЧасыШарфы и платкиПарики и шиньоныАксессуары для волосПрочие аксессуары
Ремонт и пошив одежды
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки