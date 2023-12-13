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Женский гардеробЖенские аксессуары

Женские украшения в Беларуси

БижутерияБижутерия
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15 р.

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Бижутерия

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Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого годОбручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год
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19.99 р.

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Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год

Доставка по Беларуси
Кольца, гипоаллергенный сплав Кольца, гипоаллергенный сплав
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25 р.

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Кольца, гипоаллергенный сплав

Доставка по Беларуси
Серьги поискСерьги поиск

Договорная

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Серьги поиск

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Бусы с янтарёмБусы с янтарём

330 р.

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Бусы с янтарём

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Обручальные Кольца. Обручальные Кольца.

150 р.

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Обручальные Кольца.

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Серьги CHANEL золото 585 новые на гарантииСерьги CHANEL золото 585 новые на гарантии

750 р.

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Серьги CHANEL золото 585 новые на гарантии

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Колье золото 585 камни гранатКолье золото 585 камни гранат

3 200 р.

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Колье золото 585 камни гранат

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КольцоКольцо

400 р.

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Кольцо

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Серьги Серьги

6.50 р.

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Серьги

Серьги с уникальными бриллиантами Серьги с уникальными бриллиантами

Договорная

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Серьги с уникальными бриллиантами

Цепочка сережки бижутерия новые Цепочка сережки бижутерия новые

25 р.

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Цепочка сережки бижутерия новые

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Серебряный крестик Серебряный крестик

40 р.

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Серебряный крестик

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Серебряная цепочка с кулончиком Серебряная цепочка с кулончиком

150 р.

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Серебряная цепочка с кулончиком

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Браслет ''Молвинец'' славянский оберегБраслет ''Молвинец'' славянский оберег

10 р.

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Браслет ''Молвинец'' славянский оберег

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Очень красивое украшениеОчень красивое украшение

55 р.

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Очень красивое украшение

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Шикарная Брошь.Брошка.СССР.Позолота.Шикарная Брошь.Брошка.СССР.Позолота.

Договорная

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Шикарная Брошь.Брошка.СССР.Позолота.

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Брошь новый год подарокБрошь новый год подарок

Договорная

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Брошь новый год подарок

Цепочка 50 см и крестик (подвеска) Зико 925 проба Цепочка 50 см и крестик (подвеска) Зико 925 проба

57 р.

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Цепочка 50 см и крестик (подвеска) Зико 925 проба

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Серьги ручной работыСерьги ручной работы

40 р.

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Серьги ручной работы

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Серьги ручной работы Серьги ручной работы

35 р.

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Серьги ручной работы

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брошкаброшка

35 р.

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брошка

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Браслет Браслет

12 р.

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Браслет

Продам к-т женской бижутерии Продам к-т женской бижутерии

25 р.

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Продам к-т женской бижутерии

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Бижутерия из собственной коллекции. Бижутерия из собственной коллекции.

Договорная

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Бижутерия из собственной коллекции.

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Текстильный браслет с серебром 925 и фианитамиТекстильный браслет с серебром 925 и фианитами

30 р.

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Текстильный браслет с серебром 925 и фианитами

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Новые серьги. Цена за наборНовые серьги. Цена за набор

12 р.

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Новые серьги. Цена за набор

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Подвеска серебряная в позолоте Подвеска серебряная в позолоте

90 р.

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Подвеска серебряная в позолоте

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Подвеска золотаяПодвеска золотая

170 р.

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Подвеска золотая

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Золотая подвескаЗолотая подвеска

160 р.

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Золотая подвеска

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Украшение Украшение

1 000 р.

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Украшение

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Браслеты лот из 3 штБраслеты лот из 3 шт

16 р.

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Браслеты лот из 3 шт

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Браслет с бел.орнаментом ''Оберег для детей''Браслет с бел.орнаментом ''Оберег для детей''

10 р.

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Браслет с бел.орнаментом ''Оберег для детей''

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Цепочка.золотая.длинна 55см .Цепочка.золотая.длинна 55см .

870 р.

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Цепочка.золотая.длинна 55см .

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Броши Броши

45 р.

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Броши

Колечко 18 размер, проба 925Колечко 18 размер, проба 925

50 р.

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Колечко 18 размер, проба 925

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Подвеска новая 585Подвеска новая 585

170 р.

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Подвеска новая 585

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Серьги-пусеты новогодние с крупной жемчужинойСерьги-пусеты новогодние с крупной жемчужиной

25 р.

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Серьги-пусеты новогодние с крупной жемчужиной

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ПодвескаПодвеска

10 р.

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Подвеска

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Сережки в подарок Сережки в подарок

Бесплатно

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Сережки в подарок

КольеКолье

85 р.

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Колье

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ПодвескаПодвеска

15 р.

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Подвеска

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Комплект новые середки кольца и гвоздики Комплект новые середки кольца и гвоздики

10 р.

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Комплект новые середки кольца и гвоздики

Комплект с бриллиантами золотой Комплект с бриллиантами золотой

Договорная

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Комплект с бриллиантами золотой

Комплект украшений.Комплект украшений.

3 000 р.

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Комплект украшений.

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Браслет Браслет

5 р.

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Браслет

Товары с доставкой от магазинов

Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%

59 р.

Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кольцо &other stories

25 р.

Кольцо &other stories

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%

19.99 р.

Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Чокер-невидимка с кулоном из натурального камня

15.99 р.

Чокер-невидимка с кулоном из натурального камня

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%

19.99 р.

Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки

Онлайн-заказ

21 р.

Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро

Онлайн-заказ

12.60 р.

Брошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий

Онлайн-заказ

9 р.

Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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