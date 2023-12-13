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Товары от Куфар Маркета
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Женские украшения в Беларуси
15 р.
Бижутерия
19.99 р.
Обручальное Кольцо*Распродажа По цене прошлого год
Доставка по Беларуси
25 р.
Кольца, гипоаллергенный сплав
Доставка по Беларуси
Договорная
Серьги поиск
330 р.
Бусы с янтарём
150 р.
Обручальные Кольца.
750 р.
Серьги CHANEL золото 585 новые на гарантии
3 200 р.
Колье золото 585 камни гранат
400 р.
Кольцо
6.50 р.
Серьги
Договорная
Серьги с уникальными бриллиантами
25 р.
Цепочка сережки бижутерия новые
40 р.
Серебряный крестик
150 р.
Серебряная цепочка с кулончиком
10 р.
Браслет ''Молвинец'' славянский оберег
55 р.
Очень красивое украшение
Договорная
Шикарная Брошь.Брошка.СССР.Позолота.
Договорная
Брошь новый год подарок
57 р.
Цепочка 50 см и крестик (подвеска) Зико 925 проба
40 р.
Серьги ручной работы
35 р.
Серьги ручной работы
35 р.
брошка
12 р.
Браслет
25 р.
Продам к-т женской бижутерии
Договорная
Бижутерия из собственной коллекции.
30 р.
Текстильный браслет с серебром 925 и фианитами
12 р.
Новые серьги. Цена за набор
90 р.
Подвеска серебряная в позолоте
170 р.
Подвеска золотая
160 р.
Золотая подвеска
1 000 р.
Украшение
16 р.
Браслеты лот из 3 шт
10 р.
Браслет с бел.орнаментом ''Оберег для детей''
870 р.
Цепочка.золотая.длинна 55см .
45 р.
Броши
50 р.
Колечко 18 размер, проба 925
170 р.
Подвеска новая 585
25 р.
Серьги-пусеты новогодние с крупной жемчужиной
10 р.
Подвеска
Бесплатно
Сережки в подарок
85 р.
Колье
15 р.
Подвеска
10 р.
Комплект новые середки кольца и гвоздики
Договорная
Комплект с бриллиантами золотой
3 000 р.
Комплект украшений.
5 р.
Браслет
Товары с доставкой от магазинов
59 р.
Кошачий глаз*Кольцо Серебро 925 пробы Скидка 40%
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
25 р.
Кольцо &other stories
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
19.99 р.
Кольцо *Аметист* Натуральный камень СКИДКА 50%
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
15.99 р.
Чокер-невидимка с кулоном из натурального камня
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
19.99 р.
Кольцо Сердце океана и Магический сапфир *СКИДКА 60%
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
21 р.
Парные подвески / двойные кулоны - пазлы / котики Инь Янь / собачки Инь Янь. Собачки
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
12.60 р.
Брошь парикмахера Ножницы Расчёска Серебро
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Онлайн-заказ
9 р.
Кулон-подвеска Марс Символ мужской силы Синий
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси