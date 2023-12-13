logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЖенский гардероб
Женские аксессуары
Кошельки, визитницы, ключницы
Цена
Бренд
Цвет
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Женский гардеробЖенские аксессуары

Женские кошельки, визитницы, ключницы в Беларуси

Женский кошелекЖенский кошелек

50 р.

heart

Женский кошелек

badge-icon
badge-icon
Портмоне LV, кошелёк Louis Vuitton Портмоне LV, кошелёк Louis Vuitton

75 р.

heart

Портмоне LV, кошелёк Louis Vuitton

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кошелек из натуральной кожи ручной работы Кошелек из натуральной кожи ручной работы

85 р.

heart

Кошелек из натуральной кожи ручной работы

badge-icon
Кошелек Valentino Кошелек Valentino

70 р.

heart

Кошелек Valentino

badge-icon
Кошелёк в идеале Кошелёк в идеале

9.90 р.

heart

Кошелёк в идеале

кошелек CHANELкошелек CHANEL

75 р.

heart

кошелек CHANEL

badge-icon
Кошелек TOMMY HILFIGER 2023 новыйКошелек TOMMY HILFIGER 2023 новый

275 р.

heart

Кошелек TOMMY HILFIGER 2023 новый

badge-icon
badge-icon
Новый от бренда Parfois куплен в Европе Новый от бренда Parfois куплен в Европе

50 р.

heart

Новый от бренда Parfois куплен в Европе

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Новый с этикетками бренда Parfois Очень красивыйНовый с этикетками бренда Parfois Очень красивый

50 р.

heart

Новый с этикетками бренда Parfois Очень красивый

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Женский кошелёк Женский кошелёк

20 р.

heart

Женский кошелёк

badge-icon
badge-icon
Женский кошелёк Женский кошелёк

25 р.

heart

Женский кошелёк

badge-icon
badge-icon
Кошелек coach копияКошелек coach копия

130 р.

heart

Кошелек coach копия

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Женский кошелёк Женский кошелёк

20 р.

heart

Женский кошелёк

badge-icon
badge-icon
Кошелек coach копияКошелек coach копия

130 р.

heart

Кошелек coach копия

badge-icon
badge-icon
Кошелек Petek 1855Кошелек Petek 1855

180 р.

heart

Кошелек Petek 1855

badge-icon
Картхолдер Victoria’s SecretКартхолдер Victoria’s Secret

50 р.

heart

Картхолдер Victoria’s Secret

badge-icon
Классный кожаный кошелекКлассный кожаный кошелек

Договорная

heart

Классный кожаный кошелек

badge-icon
Женский кошелек новый Женский кошелек новый

10 р.

heart

Женский кошелек новый

Кошелек женский розовыйКошелек женский розовый

10 р.

heart

Кошелек женский розовый

Кошелёк Кошелёк

20 р.

heart

Кошелёк

badge-icon
badge-icon
Кошелек женский новый Кошелек женский новый

10 р.

heart

Кошелек женский новый

Кошелек женский новый Кошелек женский новый

10 р.

heart

Кошелек женский новый

Кошелек натуральная кожа Кошелек натуральная кожа

35 р.

heart

Кошелек натуральная кожа

badge-icon
badge-icon
кошелеккошелек

45 р.

heart

кошелек

badge-icon
badge-icon
Портмоне- кошелекПортмоне- кошелек

70 р.

heart

Портмоне- кошелек

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кошелёк Tommy HilfigerКошелёк Tommy Hilfiger

55 р.

heart

Кошелёк Tommy Hilfiger

badge-icon
Кошелек Michael Kors оригиналКошелек Michael Kors оригинал

300 р.

heart

Кошелек Michael Kors оригинал

badge-icon
badge-icon
КошелькиКошельки

10 р.

heart

Кошельки

badge-icon
Женские аксессуарыЖенские аксессуары

440 р.

heart

Женские аксессуары

badge-icon
badge-icon
Кошелек Venezia (натур.кожа)Кошелек Venezia (натур.кожа)

187 р.

heart

Кошелек Venezia (натур.кожа)

badge-icon
badge-icon
Кошелёк Louis Vuitton ВЫБОР +халва Кошелёк Louis Vuitton ВЫБОР +халва

180 р.

heart

Кошелёк Louis Vuitton ВЫБОР +халва

Доставка
Рассрочка
Кошелек Karl Lagerfeld, оригиналКошелек Karl Lagerfeld, оригинал

150 р.

heart

Кошелек Karl Lagerfeld, оригинал

badge-icon
Кошелек новый Кошелек новый

10 р.

heart

Кошелек новый

КошелёкКошелёк

25 р.

heart

Кошелёк

badge-icon
badge-icon
Кошелек ручной работы Кошелек ручной работы

30 р.

heart

Кошелек ручной работы

badge-icon
КошелекКошелек

8 р.

heart

Кошелек

Кошелёк соваКошелёк сова

10 р.

heart

Кошелёк сова

badge-icon
Кшелек клатчКшелек клатч

25 р.

heart

Кшелек клатч

badge-icon
Портмоне Портмоне

10 р.

heart

Портмоне

badge-icon
Кошелёк женский Кошелёк женский

20 р.

heart

Кошелёк женский

badge-icon
badge-icon
Визитница Бизнес Тайм Кредитница для пластиковых карт, 20 шт. СинийВизитница Бизнес Тайм Кредитница для пластиковых карт, 20 шт. Синий

Онлайн-заказ

17 р.

heart

Визитница Бизнес Тайм Кредитница для пластиковых карт, 20 шт. Синий

Доставка по Беларуси
Портмоне женское Baellerry Scenario Shows N1825 Морской волныПортмоне женское Baellerry Scenario Shows N1825 Морской волны

Онлайн-заказ

70 р.
63 р.-10%
heart

Портмоне женское Baellerry Scenario Shows N1825 Морской волны

Доставка по Беларуси
Женская сумочка - портмоне N8606 с плечевым ремнем Baellerry Young Will Show Серо-голубая Light BluЖенская сумочка - портмоне N8606 с плечевым ремнем Baellerry Young Will Show Серо-голубая Light Blu

Онлайн-заказ

47 р.

heart

Женская сумочка - портмоне N8606 с плечевым ремнем Baellerry Young Will Show Серо-голубая Light Blu

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Визитница Бизнес Тайм Кредитница для пластиковых карт, 20 шт. Синий

Онлайн-заказ

17 р.

Визитница Бизнес Тайм Кредитница для пластиковых карт, 20 шт. Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портмоне женское Baellerry Scenario Shows N1825 Морской волны

Онлайн-заказ

70 р.
63 р.-10%

Портмоне женское Baellerry Scenario Shows N1825 Морской волны

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Женская сумочка - портмоне N8606 с плечевым ремнем Baellerry Young Will Show Серо-голубая Light Blu

Онлайн-заказ

47 р.

Женская сумочка - портмоне N8606 с плечевым ремнем Baellerry Young Will Show Серо-голубая Light Blu

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Женская сумочка-портмоне Baellerry Show You N0102 Красный

Онлайн-заказ

47 р.

Женская сумочка-портмоне Baellerry Show You N0102 Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стильное женское портмоне-клатч 3 в 1 Baellerry Forever Originally From Korea N8591 / 11 стильных от

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Стильное женское портмоне-клатч 3 в 1 Baellerry Forever Originally From Korea N8591 / 11 стильных от

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дизайнерский женский клатч Baellerry Youne Will Show N8608 с плечевым ремнем Серо-голубое Blye

Онлайн-заказ

41 р.

Дизайнерский женский клатч Baellerry Youne Will Show N8608 с плечевым ремнем Серо-голубое Blye

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портмоне Baellerry Business S1063 Коричневое

Онлайн-заказ

36 р.

Портмоне Baellerry Business S1063 Коричневое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портмоне Baellerry Show You N0101 (Кошелек-сумка женская) Бордовое

Онлайн-заказ

42 р.
37 р.-12%

Портмоне Baellerry Show You N0101 (Кошелек-сумка женская) Бордовое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Премиум одежда
Женская одеждаБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Женская обувьБалеткиБосоножки, сандалииБотильоныБотинкиДомашняя обувьКроссовки и кедыМокасиныПляжная обувьПолусапожкиРезиновая обувьСабоСапогиТанцевальная обувьТуфлиСпецобувьАксессуары для обуви
Женские аксессуарыГоловные уборыЗонтыКошельки, визитницы, ключницыБрелокиОчкиПерчатки и варежкиРемни и поясаРюкзакиСумкиКосметичкиУкрашенияЧасыШарфы и платкиПарики и шиньоныАксессуары для волосПрочие аксессуары
Ремонт и пошив одежды
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки